Μπράντον Ίνγκραμ: Ξεπέρασε τα δύσκολα και έρχονται τα καλύτερα! (vids)

Ήταν 5 Δεκεμβρίου του 2019 όταν οι Πέλικανς, που είχαν χάσει 6 συνεχόμενα παιχνίδια, φιλοξενούσαν τους Σανς. Στην αρχή του ματς ο Ούμπρε Τζ. έφυγε στον αιφνιδιασμό και σηκώθηκε να καρφώσει. Ο Μπράντον Ίνγκραμ δεν φάνηκε να έχει το κόψιμο στον αντίπαλο του, αλλά προσπάθησε να τον μπλοκάρει, με αποτέλεσμα να χρεωθεί με το δεύτερο φάουλ του, μόλις 3:20 από την έναρξη του παιχνιδιού.

Ο Τζος Χαρτ του φώναξε από τον πάγκο ότι έπρεπε να τον αφήσει και να παραμείνει στο παρκέ, αλλά ο Ίνγκραμ δεν το σκέφτηκε καν. Δεν ήθελε να αφήσει τον Ούμπρε να καρφώσει μόνος του και ο Χαρτ το παραδέχτηκε μετά το τέλος του παιχνιδιού.

«Έλεγε, ''όχι φίλε ως ηγέτης πρέπει να δίνω το παράδειγμα για να το κάνει και κάποιος άλλος αυτό''. Αυτός ο ηγέτης και άνθρωπος είναι».

Η ιστορία του Ίνγκραμ δεν είναι από τις πιο συνηθισμένες και εκείνος ξέρει ότι έχει έρθει η στιγμή του να λάμψει. Είναι στην τελευταία σεζόν του ρούκι συμβολαίου του, ήδη έχει κάνει την διαδρομή του και το μέλλον θα μπορούσε να είναι λαμπρό.

«Σκέφτομαι, αυτό ο μα@@κας πήρε επέκταση; Θεέ μου. Φίλε, μπορούμε να παίξουμε μονό τώρα στα 15 και αυτό ο μα@@κας να μην βάλει καλάθι», είπε για τους υπόλοιπους του ντραφτ του 2016 και φαίνεται ότι δεν στερείται πίστης στον εαυτό του, αλλά χρειάζεται να αποδείξει μέσα στο παρκέ όσα πιστεύει ότι του ανήκουν και με αυτόν τον στόχο βγαίνει κάθε φορά στο παρκέ.

Brandon Ingram with the spin move on Kawhipic.twitter.com/uLjmQGII0D — Ballislife.com (@Ballislife) January 18, 2020

Το καλοκαίρι γίνεται restricted free agent και ήδη μίλησε με τους Πέλικανς και συμφώνησαν ότι... διαφωνούν. «Είχα έναν τρελό τραυματισμό. Πιθανότατα να μην τον έχουν δει ξανά. Ήθελαν να δουν πως τα πηγαίνω. Αυτό το μήνυμα παίρνω». Η περσινή σεζόν ήταν πολύ δύσκολη για τον Ίνγκραμ. Οι Λέικερς έκαναν μια από τις χειρότερες τους σεζόν και εκείνος έπαθε θρόμβωση στον ώμο τον Μάρτιο, που τον άφησε έξω από το μπάσκετ για πολλούς μήνες, ενώ υπήρξε φόβος ότι θα μπορούσε να τελειώσει και πρόωρα την καριέρα του.

«Οι άνθρωποι σου λένε ότι θα γίνεις καλά, αλλά δεν ξέρεις αν θα γίνει. Υπάρχουν φορές που είσαι σπίτι σου και βαριέσαι. Δεν ξέρεις τι να κάνεις».

ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΟΡΛΕΑΝΗ

Ο Ίνγκραμ πήγε το καλοκαίρι στην Νέα Ορλεάνη ως μέρος της ανταλλαγής για τον Άντονι Ντέιβις και ξεπερνώντας το πρώτο τους... σοκ μαζί με τον Μπολ και τον Χαρτ, είδαν την νέα προοπτική, ως μια νέα ευκαιρία να λάμψουν. Η αισιοδοξία που... τύλιξε τους Πέλικανς, μαζί με την τύχη που τους χαμογέλασε με το Νο.1 στο ντραφτ και την έλευση του Ζάιον Ουίλιασμον, έδωσε σε όλους τους νεαρούς μια νέα πνοή για το μέλλον του Οργανισμού.

Κάπως έτσι ήρθε και η νέα καριέρα στους Πέλικανς για τον Ίνγκραμ. Ο Μπράντον είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής για την ομάδα του, φέρεται ως ηγέτης, έχει εκτοξεύσει τους αριθμούς του και είναι εκείνος που θα ψάξουν και οι συμπαίκτες του στα δύσκολα. «Είναι ο καλύτερος μας παίκτης», παραδέχτηκε ο Λόνζο Μπολ. «Το δείχνει όλη την σεζόν. Επιτέλους πήρε το βραβείο (του καλύτερου παίκτη της εβδομάδας) αφού επιτέλους κερδίσαμε μερικά παιχνίδια για εκείνον. Ελπίζω να συνεχίσουμε».

Από την πλευρά του ο προπονητής της ομάδας, Άλβιν Τζέντρι, σχολίασε: «Ο Μπράντον μπορεί να δημιουργήσει για τον εαυτό του και κάνει καλή δουλειά. Φαίνεται να μπορεί να πάρει το μεγάλο σουτ».

The game winner. Or so we thought. pic.twitter.com/apGOeB8nXT — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) January 17, 2020

Ακόμα και με όλα αυτά που λέγονται για εκείνον ο Ίνγκραμ δεν φαίνεται να... χορταίνει. Ακόμα και όταν έχει 25 ή 30 πόντους, όταν βλέπει το βίντεο πιστεύει ότι θα μπορούσε να έχει 40 ή 42, αλλά όλο αυτό το συνδυάζει και με τον χαρακτήρα του, ο οποίος αναπτύσσει όλο και πιο ηγετικά χαρακτηριστικά. Όπως είχε παραδεχτεί στο ESPN, «ακόμα και στην φάση με τον Ούμπρε σκέφτηκα ότι αν παρατήσω την φάση, τότε όλοι θα παρατάνε τις φάσεις. Κάποιος άλλος μπορεί να είχε μπλοκάρει την μπάλα. Αλλά για εμένα να επιστρέφω στην άμυνα, είναι ένα κόλπο για να πείσω και τους υπόλοιπους να γυρνάνε και να μην παρατάνε φάσεις».

Στους Λέικερς «ψήθηκε» δίπλα σε ηγέτες και φαίνεται πως αυτό τον έχει βοηθήσει. Η φετινή νεανική ομάδα των Πέλικανς είχε ανάγκη έναν ηγέτη και ο Ίνγκραμ βρίσκει τον χώρο να δείξει το ταλέντο, άσχετα αν δεν συνδυάζεται πάντα με τα αποτελέσματα της ομάδας του. Ο Μπολ, που είναι ένας από τους παίκτες που... μετακόμισαν μαζί και ψάχνει και αυτός τον νέο του ρόλο τόνισε: «Γίνεται καλύτερος κάθε χρονιά. Μένει στο γυμναστήριο. Γίνεται ηγέτης. Μιλάει πολύ παραπάνω. Είμαι ενθουσιασμένος με το τι θα γίνει στο μέλλον».

Ride In Together, Ride Out Together #WBD Nice Work @B_Ingram13 ... Hell of a team win Fellas! @PelicansNBA pic.twitter.com/TXaeawdJWx — Swin Cash (@SwinCash) January 17, 2020

Πριν να πάθει την ζημιά με τον τραυματισμό του, ο Ίνγκραμ έπαιζε το καλύτερο του μπάσκετ. Πολλά ακουγόντουσαν για ανταλλαγή, αλλά με τις εμφανίσεις του οι Λέικερς είχαν δεύτερες σκέψεις, πριν τελειώσει η χρονιά για εκείνον και μαζί η καριέρα του στο Λος Άντζελες. Τελικά, μαζί με τον Χαρτ και τον Μπολ, που ήταν και ο πρώτος παίκτης που πήρε τηλέφωνο όταν έμαθε το trade, μετακόμισαν και φτιάχνουν νέο μονοπάτι για την καριέρα τους.

Πλέον, όλα δείχνουν να πηγαίνουν στο επόμενο επίπεδο. Ο Ίνγκραμ κάνει την σεζόν της καριέρας του, έχει προσαρμοστεί άριστα και στην πόλη και στην ομάδα και οι Πέλικανς προσπαθούν να ξεφύγουν από τις ήττες και να συνδυάσουν καλές εμφανίσεις με θετικά αποτελέσματα.

«Ατομικά ναι θέλω να γίνω η καλύτερη βερσιόν του εαυτού μου. Αλλά θέλω να κάνω και τους υπόλοιπους να νιώσουν άνετα στο παρκέ, να βγαίνουν εκεί έξω και να κάνουν το παιχνίδι τους. Τότε είμαι πιο χαρούμενος, όταν όλοι οι άλλοι είναι».

Ήδη η σεζόν του είναι μοναδική. Έχει κατά μέσο όρο 25.6 πόντους σε 38 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί, με τον εξαιρετικό 40.1% στο τρίποντο, κατεβάζει 6.8 ριμπάουντ, μοιράζει 4.3 ασίστ δείχνοντας ξεκάθαρα ότι νιώθει καλά. Το σουτ του έχει αλλάξει επίπεδο, έχει πίστη στον εαυτό του και γι' αυτό έχει εκτοξεύσει το ποσοστό του από το 33% στο 40.1%. Έχει κάνει ήδη ρεκόρ καριέρας με 7 τρίποντα κόντρα στους Νάγκετς στις 26/12, ενώ έχει τρελάνει την στατιστική με τις 30άρες του, αφού από τις αρχές Δεκέμβρη έφτασε όσα ματς με 30 πόντους είχε σε όλη του την καριέρα στο Λος Άντζελες.

Και κάπου εδώ, σε αυτή την σπουδαία σεζόν έρχεται να κάνει ντεμπούτο και ο Ζάιον Ουίλιαμσον.

BRANDON. INGRAM. CLUTCH. Career-high 44 PTS and the game-winner. Wow. pic.twitter.com/jlDM1KKKyo — Bleacher Report (@BleacherReport) January 17, 2020

Comparing Brandon Ingram And Kevin Durant At Age 22: https://t.co/0Gr4Qm4yFY pic.twitter.com/6K7HXGdbJL — NBA Central (@TheNBACentral) January 19, 2020

ΜΠΑΙΝΕΙ Ο ΟΥΙΛΙΑΜΣΟΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΕΙ

Το ντεμπούτο του Ζάιον Ουίλιαμσον είναι γεγονός (22/01) και όλος ο μπασκετικός κόσμος στρέφει την προσοχή του στους Πέλικανς και το πως θα εξελιχθεί η σεζόν. Το Νο.1 του φετινού ντραφτ και ίσως ένα από το πιο ενδιαφέροντα prospect της σύγχρονης εποχής του ΝΒΑ ετοιμάζεται να κάνει ντεμπούτο και όλοι στην Νέα Ορλεάνη εύχονται να καταφέρει να εκτοξεύσει την ομάδα του.

Το ρεκόρ της ομάδας είναι στο 16-27, αλλά η κρίση του μεγάλου σερί ηττών ξεπεράστηκε και πλέον κοιτούν πιο αισιόδοξα το μέλλον. Σε αυτό συντελεί και η πολύ καλή παρουσία του Λόνζο Μπολ, που δείχνει εξαιρετικά ανεβασμένος και μαζί με τον Ίνγκραμ και τον Ουίλιαμσον μπορούν να δημιουργήσουν κάτι δυνατό.

Η δύναμη του νεαρού μέσα στην ρακέτα, σε συνδυασμό με το περιφερειακό σουτ του Μπράντον Ίγνκραμ, που είναι φέτος σε άλλο επίπεδο, μπορούν να δώσουν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα για την ομάδα τους.