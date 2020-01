Κάρτερ: Ο άρχοντας των αιθέρων που σταμάτησε τον χρόνο! (pics & vids)

Ιστορία έγραψε ο τεράστιος Βινς Κάρτερ κόντρα στους Πέισερς. Ο σπουδαίος Vinsanity έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της λίγκας που αγωνίστηκε σε 4 δεκαετίες, αρχίζοντας φυσικά από τα 90s. Από το 1998 έως και σήμερα έχει παίξει σε Ράπτορς, Νετς, Μάτζικ, Σανς, Μάβερικς, Γκρίζλις, Σανς και Χοκς.

Το gazzetta.gr... δεν θα μπορούσε να μην ασχοληθεί με τον θρύλο του ΝΒΑ.

Υπόκλιση λοιπόν σε ένα παίκτη που έπαιζε πάντα στα κόκκινα. Σε έναν showman που δεν σταμάτησε ποτέ να τρελαίνει κόσμο με τα απίθανα καρφώματα του. Σε έναν τύπο που δεν λογάριασε την απίστευτη καταπόνηση που δεχόταν τα γόνατα του, αφού μέχρι τα 42 κάρφωνε με μανία.

Ποτέ δεν ζήτησε να ξεκουραστεί, πάντα ένας φοβερός συμπαίκτης για όλους.

Παράδειγμα για όσους ασχολούνται με τον αθλητισμό, αλλά και γενικότερα για όλους τους ανθρώπους. O Αir Canada βρίσκεται από το 1998 στη λίγκα και όλα αυτά τα χρόνια, παίζει στο top επίπεδο γιατί πρόκειται για σπουδαία κλάση παίκτη.

Ο κορυφαίος dunker ever

Όταν στο λεξικό ψάχνεις τη λέξη dunker, σίγουρα δίπλα σε αυτή τη λέξη θα πρέπει να υπάρχει το όνομα τους Βινς Κάρτερ. Ένας showman που μας έχει χαρίσει το απόλυτο ΕΠΟΣ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Τότε που είχε περάσει πάνω από τον Βάις για ένα κάρφωμα που για πολλούς είναι το κορυφαίο όλων των εποχών. Έδωσε νόημα στο διαγωνισμό καρφωμάτων το 2000 σε ένα απίστευτο show, ενώ στα ματς κάρφωνε με όποιο τρόπο ήθελε. Κάτω από πόδια, 360 μοίρες, κάρφωμα με τον αγκώνα να μένει μέσα στο καλάθι, tomahawk, κάρφωμα-σφυρί και πολλά άλλα.

Αξέχαστες στιγμές, τόσο κλασικές για τον κόσμο που λατρεύει το ΝΒΑ. Όπως το κάρφωμα-σφυρί στο στα... μούτρα του Μούρνινγκ ή το ανάποδο κάρφωμα απέναντι στους Πέισερς. Δεν σταμάτησε ποτέ να δίνει ραντεβού στον αέρα και να τρελαίνει κόσμο με το παιχνίδι του πάνω από τη στεφάνη. Ποιος μπορεί να ξεχάσει το show του στον διαγωνισμό καρφωμάτων του 2000. Εκεί το ένα κάρφωμα ήταν καλύτερο από το άλλο.

Έχει φάει τα γήπεδα του ΝΒΑ με το κουτάλι

Ο θρύλος των καρφωμάτων έχει φάει όλη του ζωή στα παρκέ. Κόντρα στους Πέισερς έγινε ο μοναδικός παίκτης που αγωνίστησε σε 4 διαφορετικές δεκαετίες. Αυτό φυσικά φαίνεται και από τις συμμετοχές του στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου. Αυτή τη στιγμή είναι 4ος σε συμμετοχές στο NBA και έχει 1509. Θέλει άλλες 13 για να μπει στο TOP 3 και να αφήσει 4ο τον Νοβίτσκι.

Υπάρχει μια πεντάδα παικτών που έχουν αγωνιστεί στο ΝΒΑ για 21 σεζόν. Πρόκειται για τους Πάρις, Ουίλις, Γκαρνέτ, Νοβίτσκι και φυσικά Κάρτερ. Υπάρχει μόνο ένας που έφτασε τις 22. Και λέγεται Βινς Κάρτερ. Απλά απίστευτος. Και ξαναλέμε, μιλάμε για έναν παίκτη που έχει υποστεί απίστευτη καταπόνηση στα γόνατα του, καθώς δεν σταμάτησε ποτέ να καρφώνει χωρίς να υπάρχει αύριο. Και αυτό αξίζει το απόλυτο respect από όλους.

Δεν είναι μόνο τα καρφώματα, είναι και εξαιρερικός τριποντέρ

Η ικανότητα του στα καρφώματα, έχει οδηγήσει μερικούς να ξεχάσουν πως είναι φοβερός και στα τρίποντα. Αφήνουμε τους αριθμούς να μιλήσουν. O Vinsanity είναι ο 6ος καλύτερος τριποντέρ στην ιστορία του ΝΒΑ, αφού έχει ευστοχήσει σε 2259 τρίποντα και θέλει να μπει στην πρώτη πεντάδα. Ο Τζέισον Τέρι που είναι 5ος έχει 2282. Στην καριέρα του σουτάρει με το τιμιότατο 37% τρίποντα, ενώ καλύτερη σεζόν σε αυτό τον τομέα, ήταν το 40% που είχε με το Ντάλας το 2012-13, αλλά και με τους Ράπτορς 2 σερί σεζόν (1999-2000, 2000-01).

Όταν ο Βινς γίνεται clutch

Οι μεγάλοι παίκτες δεν κρύβονται ποτέ στις μεγάλες στιγμές. Θέλουν να έχουν την μπάλα στα χέρια του όταν αυτή ζυγίζει τόνους. Στα κρίσιμα σημεία ξεχωρίζουν τα παιδιά από τους άντρες και ο Κάρτερ, όλα αυτά τα χρόνια που παίζει μπάσκετ, έδειξε πως το λέει η ψυχούλα. Άλλωστε τα winning shot και οι clutch στιγμές του είναι αμέτρητες. Δεν θα μπορούσε να είναι και αλλιώς για έναν παίκτη με την ποιότητα και την προσωπικότητα του Κάρτερ. Το video που ακολουθεί μας θυμίζει με τον καλύτερο τρόπο πως ο Βινς ξέρει να... σκοτώνει τους αντιπάλους του και να χαρίζει τη νίκη στην ομάδα του.

Aξέχαστα τα μεγάλα σουτ κόντρα μέσα στο Σαν Αντόνιο, το Ντιτρόιτ, οι τριποντάρες στη Βοστώνη και το Λος Άντζελες κόντρα στους Κλίπερς, αλλά και απέναντι στο Ντένβερ. Μεγάλη η επιμονή του απέναντι στους Πέισερς με τα αλλεπάλληλα επιθετικά ριμπάουντ μέχρι να βάλει το winning tip in. Βέβαια το νικητήριο καλάθι που θυμίζει περισσότερο Κάρτερ, είναι το κάρφωμα απέναντι στους Ρόκετς. Αυτά και άλλα πολλά τα έκανε με τη φανέλα των Ράπτορς. Εκεί που τον απολαύσαμε περισσότερο, εκεί που τον αγαπήσαμε περισσότερο. Εκεί που έκανε τις πιο... τρελές πτήσεις της ζωής του, αυτές που τον καθιέρωσαν ως τον κορυφαίο dunker όλων των εποχών

Τα μεγάλα καλάθια στο Τορόντο είναι αμέτρητα και σίγουρα δικαιολογούν τον τίτλο του clutch. Iδιαίτερο για αυτόν ήταν και το τρίποντο νίκης με τη φανέλα των Νετς κόντρα στους Ράπτορς. Όπως και η εξωπραγματική τριποντάρα από τη γωνία που χάρισε τη νίκη στους Μάβερικς επί των Σπερς, δίνοντας προβάδισμα με 2-1 στο Ντάλας στα playoffs. Το παρακάτω video είναι απολαυστικό και έχει όλα τα μεγάλα καλάθια στην καριέρα του Air Canada.

To δαχτυλίδι που τόσο του λείπει

Είναι άδικο, όμως δεν έχει πάρει κάποιο πρωτάθλημα. Δεν έχει φορέσει κάποιο δαχτυλίδι. Την πρώτη φορά που προσπάθησε να φτάσει κοντά στη... πηγή ήταν τη σεζόν 2000-01. Έχασε στους ημιτελικούς Ανατολής με 4-3 από τους Σίξερς του εκπληκτικού Άλεν Άιβερσον και το όνειρο έσβησε. Στο Game 7 ο Βινς έζησε ίσως τη δυσκολότερη στιγμή της καριέρας του. Οι Σίξερς έιχαν προβάδισμα με 88-87, όμως οι Ράπτορς είχαν τη μπάλα δικιά τους με 2 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Πήρε την ευθύνη, κάνοντας ένα δύσκολο σουτ, το οποίο θα μπορούσε να στείλει το Τορόντο στους τελικούς της Ανατολής. Η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι και έτσι ο κορυφαίος dunker της ιστορίας, έχασε μια τεράστια ευκαιρία. Εκεί θα αντιμετώπιζε τους Μπακς, ένα βήμα πριν τους τελικούς του ΝΒΑ (δεν έχουν παίξει ποτέ οι Ράπτορς).

Παρόλα αυτά ο Κάρτερ τότε έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ της καριέρας του, κάτι που φάνηκε και από τον μέσο όρο στο σκοράρισμα. Είχε 27.6 πόντους ανά ματς, μια επίδοση που ήταν η καλύτερη της καριέρας του.

Στη συνέχεια με τη φανέλα των Νετς και μαζί με τους Κιντ και Τζέφερσον έφτασε 3 φορές σε ημιτελικούς περιφέρειας, αλλά δεν μπόρεσε και πάλι να προχωρήσει.

H καλύτερη του προσπάθεια έγινε με τους Μάτζικ την αγωνιστική περίοδο 2009-10. Τότε άγγιξε για πρώτη φορά στην καριέρα του τους τελικούς του ΝΒΑ, αλλά οι Σέλτικς του έφραξαν τον δρόμο. Επικράτησαν με 4-2 του Ορλάντο και έτσι για άλλη μια φορά ο Βινς έμενε με την τεράστια πικρία. Tότε έκανε πολλές καλές εμφανίσες κατά τη διάρκεια της σεζόν, έχοντας 16.6 πόντους

Στους Χοκς πολύ δύσκολα θα μπορέσει να πάρει το πρώτο του πρωτάθλημα και είναι κρίμα για ένα τόσο μεγάλο παίκτη.

Four decades of NBA ball for VC.

Never been done before.

Still half man, half amazing pic.twitter.com/b3xAoGpNIc

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 5, 2020