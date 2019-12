Κέβιν Λοβ: Τελειώνει ο τελευταίος «επιζών», για να γίνει το rebuilt (vid)

​Οι συζητήσεις για τις ΝΒΑ trades ξεκίνησαν στις 15 Δεκεμβρίου και οι Κλίβελαντ Καβαλίερς είναι οι πρώτοι που «έριξαν» την βόμβα τους, αφού ανακοίνωσαν ότι είναι ανοιχτοί να ακούσουν ομάδες και τις προσφορές τους για τον Κέβιν Λοβ. Το Κλίβελαντ είναι «ανοιχτό» στην ιδέα να διώξει τον Λοβ, πριν τις 6 Φεβρουαρίου και αυτό που κυρίως θέλουν είναι ένα πακέτο με νεαρούς αστέρες ή μελλοντικά ντραφτ πικς.

Το πρώτο ρεπορτάζ του ESPN στέκεται στο γεγονός πως ο Λοβ είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση για ομάδες και από τις δύο Περιφέρειες, ειδικά στην σεζόν που διανύουμε, αφού οι λεπτομέρειες κάνουν την διαφορά, οι ομάδες είναι κοντά και υπάρχουν αρκετές διεκδικήτριες για τον τίτλο, που μια έμπειρη προσθήκη μπορεί να άλλαζε τα δεδομένα.

Ο Λοβ είναι στα 31 του, έχει ακόμα τρία χρόνια συμβόλαια και 90 εκατομμύρια που πρέπει να πάρει, αλλά όλα αυτά είναι πρακτικές λεπτομέρειες που θα εμφανιστούν παρακάτω στις συζητήσεις και το πρώτο που ξεχωρίζει είναι ότι οι Καβαλίερς αποφάσισαν να κόψουν τους δεσμούς τους με το παρελθόν και πλέον να κάνουν κινήσεις που θα αλλάξουν εντελώς την ομάδα και θα την βάλουν σε μια νέα εποχή.

Στο Κλίβελαντ είναι αποφασισμένοι να σταματήσουν να ζουν με τα φαντάσματα του παρελθόντος και ο τελευταίος που έχει μείνει από την ομάδα Πρωταθλήματος είναι ο Κέβιν Λοβ (μαζί και ο Τόμπσον, που όμως δεν είχε πρωταγωνιστικό ρόλο), ο οποίος φαίνεται πως δεν θα μείνει για πολύ ακόμα. Το πλάνο θέλει στην τωρινή ταλαντούχα ομάδα, να προστεθούν νεαροί με ταλέντο και όλοι μαζί να χτίσουν την ομάδα της επόμενης ημέρας, που θα καταφέρει να πρωταγωνιστήσει και πάλι.

Ο προπονητής, Τζον Μπέιλιν, θα είναι εκείνος που θα αναπτύξει το νεαρό ρόστερ, θα το γεμίσει και θα το οδηγήσει σε μια νέα εποχή, ενώ τελειώνουν όλα τα συμβόλαια των βετεράνων, με τους Τόμπσον, Νάιτ, Κλάρκσον, Χένσον και Ντελαβεντόβα με την ομάδα να σκέφτεται πολύ σοβαρά ποιους θα κρατήσει.

Ο Κέβιν Λοβ λοιπόν βρίσκεται σε διαδικασία συζητήσεων και στο άμεσο μέλλον θα έχουμε εξελίξεις...

​

Η ιδέα των Καβαλίερς είναι απλή. Δεν είναι ότι ο Λοβ δεν είναι καλός παίκτης ή δεν μπορεί να προσφέρει σε μια ομάδα, είναι το ότι αυτή την στιγμή φαίνεται να μην έχει λογική η ύπαρξη του σε ένα τέτοιο ρόστερ και σε αυτό που φαντάζονται για το μέλλον. Με τους αριθμούς του να είναι σε πολύ καλό επίπεδο θα βρεθούν σίγουρα ενδιαφερόμενοι για εκείνον, αλλά το να φύγει τελικά δεν είναι εύκολο.

Είναι στα 31 του χρόνια, έχει τραυματισμούς και έχει να λαμβάνει πάνω από 120 εκατομμύρια δολάρια και οι ομάδες που θα επιλέξουν να τον κάνουν δικό τους, θα έχουν τους λόγους του. Το HoopsHype επέλεξε να ξεχωρίσει μερικές από τις ομάδες που θα μπορούσε να βρεθεί και αναλύει και τους λόγους.

Οι Τζαζ ξεκίνησαν κάπως μουδιασμένα την σεζόν και προσπαθούν να ισορροπήσουν και να βρεθούν τελικά στα playoffs, αφού οι απαιτήσεις είχαν ανέβει με την έλευση του Κόνλεϊ και του Μπογκντάνοβιτς, μεταξύ άλλων και για την ώρα απογοητεύει. Θα μπορούσαν να πάρουν βοήθεια για την θέση «4» με τους Ο' Νιλ και Γκριν να μην τα πηγαίνουν, όπως περίμενε η ομάδα.

Ο Λοβ και αυτά που δίνει στο παρκέ, θα τους βοηθούσαν ιδιαίτερα. Ανοίγει χώρους, που θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί ο Γκομπέρ και οι δυο τους θα μπορούσαν να ταιριάξουν ιδιαίτερα καλά. Το ντιλ πάντως θα είναι δύσκολο. Ίσως μια πρόταση που θα περιελάμβανε τον Μπογκαντάνοβιτς, τον Έξουμ και τον Εντ Ντέιβις, μαζί με ένα πικ πρώτου γύρου ίσως να δελέαζε το Κλίβελαντ να το συζητήσει.

​Ακόμα μια ομάδα playoffs που χρειάζεται ενίσχυση στους φόργουορντ είναι οι Νετς και θα μπορούσε να του ταιριάξουν του Λοβ. Χωρίς τον Ντουράντ, που είναι τραυματίας και φέτος δεν πρόκειται να αγωνιστεί, δεν περιμένουν να παλέψουν για τον τίτλο, αλλά η έλευση του Λοβ θα τους έβαζε στην ίδια... μοίρα που είναι και οι υπόλοιποι, πίσω από τους Μπακς, που κάνουν τρελή πορεία. Το να παίξει με τους Ίρβινγκ και Ντουράντ, είναι, όπως υπογραμμίζει η σελίδα, μια μοντέρνα εκδοχή των Καβαλίερς του 2015/16, με τον KD να παίζει τον ρόλο του ΛεΜπρον Τζέιμς.

Είναι ευκαιρία για τον Λοβ να έχει δίπλα του παίκτες, που να μπορούν και εκείνοι να σκοράρουν και να δώσει εκείνος εύκολα καλάθια όποτε τον χρειάζονται. Θα ταιριάξει πολύ καλά δίπλα στον Άλεν και μαζί θα δώσουν ό, τι η ομάδα, για να αντέξει στα playoffs. Πάντως και σε αυτή την περίπτωση το οικονομικό είναι θέμα, αλλά ένα πακέτο με τους Τζόρνταν, Χάρις και τον Πρινς, ίσως να μείωνε την απόσταση.

Οι Σανς και αυτοί με την σειρά του, φλερτάρουν με τα playoffs, με τον Μπούκερ να τους οδηγεί και ο Λοβ ίσως να είναι και σε αυτή την περίπτωση το κομμάτι που λείπει, για να φτάσουν εκεί.

Ο Σάριτς τα πηγαίνει πολύ καλά, αλλά υπάρχει έντονα το συναίσθημα ότι θα τα πήγαινε καλύτερα αν ερχόταν από τον πάγκο. Ο Λοβ εύκολα θα έπαιρνε θέση βασικού στους Σανς και θα μπορούσε να ανεβάσει επίπεδο τον Μπούκερ, ενώ και ο Έιτον θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί, όσα δίνει μέσα στο παρκέ. Ρούμπιο, Μπούκερ, Ούμπρε, Λοβ και Έιτον φαντάζουν μια εξαιρετική και δυνατή πεντάδα, που συνδυάζει ταλέντο, νιάτα και εμπειρία.

Το Φοίνιξ μπορεί πιο εύκολα απ΄όλους να κάνει το οικονομικό ντιλ.

Το όνομα των Σέλτικς ακούστηκε από τα πρώτα για ενδιαφέρον για τον Λοβ, αφού πολλά χρόνια τώρα ακούγεται ότι τον θέλουν. Με τόσο αθλητική ομάδα, καλή κίνηση της μπάλας και έναν All Star πόιντ γκαρντ, η μοναδική θέση που φαίνεται να τους λείπει κάτι είναι οι ψηλοί. Σε ακόμα μια ομάδα ο Λοβ θα έβρισκε αμέσως θέση βασικού και με το ταλέντο των Μπράουν και Σμαρτ, το αμυντικό πρόβλημα του Λοβ θα μπορούσε να καλυφθεί.

Για να γίνει αυτή η κουβέντα πιθανότατα θα πρέπει να πέσει στο τραπέζι το όνομα του Χέιγουορντ και με τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι τώρα, ίσως στην Βοστόνη να μην είναι αρνητικοί σε κάτι τέτοιο. Ο Λοβ μπορεί να τους κάνει καλύτερους και μένει να δούμε αν θα γίνει πραγματικότητα.

Kevin Love is on the trade block. Which team needs him the most? @HowardBeck says the Celtics pic.twitter.com/5lRsdw6yb4

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 13, 2019