Σφαιρόπουλος - Μακάμπι: Την πήρε τελευταία, την… πάει για πλεονέκτημα έδρας! (pics & vids)

Μπορεί να έχει συμπληρωθεί 1 χρόνος και 1 μήνας από τότε που ο Γιάννη Σφαιρόπουλος, ανέλαβε τα ηνία της Μακάμπι, αλλά έχει καταφέρει ήδη στο Ισραήλ να πίνουν… νερό στο όνομα του. Η ομάδα του λαού… πετάει φέτος στη Euroleague και σε αυτό έχει βάλει την υπογραφή του ο 52χρονος Έλληνας προπονητής.

Πριν λίγες μέρες επέκτεινε το συμβόλαιο του μέχρι το 2023 και αποτελεί τον καλύτερα αμειβόμενος κόουτς στην ιστορία της Μακάμπι! Ο Σφαιρόπουλος θα λάβει περίπου 750.000 δολάρια ετησίως για τα επόμενα τρία χρόνια, έχοντας μπροστά του έναν μεγάλο στόχο. Να οδηγήσει τους Ισραηλινούς ξανά στην κορυφή.

Η Euroleague Greece γράφει για τον άνθρωπο που ανέλαβε την Μακάμπι στην τελευταία θέσης της Euroleague την περσινή σεζόν και πλέον φέτος διεκδικεί το πλεονέκτημα έδρα στα playoffs. Ο… αναμορφωτής των Ισραηλινών είναι Έλληνας.

Το 1-7 μοιάζει πλέον με κακόγουστο αστείο

Οι πρώτες μέρες του Σφαιρόπουλου στη Μακάμπι δεν ήταν καθόλου εύκολες. Η ομάδα του λαού έψαχνε την ταυτότητα της, τα πατήματα της στο ξεκίνημα της σεζόν 2018-19. Τα… χαστούκια διαδεχόταν το ένα το άλλο πριν την αναλάβει ο Έλληνας τεχνικός που είχε στο βιογραφικό του 2 τελικούς Euroleague με τον Ολυμπιακό.

Την περσινή σεζόν οι Ισραηλινοί ξεκίνησαν με 7 ήττες στα 8 παιχνίδια τους στη διοργάνωση. Η χρονιά έδειχνε χαμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την «ομάδα του λαού» μέχρι που έφτασε η στιγμή να δοθούν τα… κλειδιά στον Γιάννη Σφαιρόπουλο.

Ο Έλληνας προπονητής ανέλαβε το δύσκολο έργο να… αναγεννήσει την Μακάμπι. Την την έκανε πιο ωραία στο μάτι, έβαλε τις αρχές του στο παιχνίδι της, τη «μεταμόρφωσε.

Άλλαξε το τσιπάκι, οι Ισραηλινοί δεν θύμισαν σε τίποτα την απογοητευτική τους εικόνα, πριν τους αναλάβει ο Σφαιρόπουλος. Έκαναν ένα απίθανο ντεμαραζ και έφτασαν να διεκδικούν την πρόκριση στα playoffs στην τελευταία αγωνιστική της Regular Season.

Tελικά τερμάτισε 10η με ρεκόρ 14-16, με τον Ολυμπιακό να είναι 9ος και την Ζαλγκίρις 8η. Μπορεί να μην ήρθε η πολυπόθητη πρόκριση που πριν λίγους μήνες έμοιαζε με θαύμα, αλλά όλοι κατάλαβαν πως κάτι όμορφο γεννιέται ξανά στην «ομάδα του λαού». Όλοι περίμεναν με ανυπομονησία να δουν τι θα κάνει ο Σφαιρόπουλος, φέτος που θα έχει την ομάδα από το ξεκίνημα της σεζόν.

Ο Σφαιρόπουλος την… εκτοξεύει

Τα αποτελέσματα της δουλειάς του 52χρονου κόουτς φαίνονται στο γήπεδο, αλλά και στην αποδοχή που απολαμβάνει από διοίκηση και παίκτες. Οι Ισραηλινοί πλέον διεκδικούν με μεγάλες πιθανότητες το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs. Mετά το εύκολο διπλό κόντρα στη Ζενίτ, η Μακάμπι φιγουράρει στην 4η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 10-4.

Το… κάστρο

Εντός έδρας η Μακάμπι δείχνει άτρωτη. Οι Ισραηλινοί παίρνουν μεγάλη δύναμη από τον κόσμο τους που μετατρέπει τη Μenora Mivtachim Arena σε μία εκ των πιο καυτών στην Ευρώπη. Στο Ισραήλ το ρεκόρ της ομάδας του Σφαιρόπουλου βρίσκεται στο 7-0. Κατά σειρά στη Μακάμπι έχουν υποκλιθεί οι Ερυθρός Αστέρας, Βαλένθια, Φενέρ, Άλμπα, Βιλερμπάν, Μπάγερν και ΤΣΣΚΑ. Το σημαντικό στοιχείο είναι πως όλα αυτά τα παιχνίδια, τα έχει πάρει πολύ εύκολα. Δεν απειλήθηκε από κανέναν αντίπαλο, παίζοντας φοβερό μπάσκετ και χτυπώντας στις αδυναμίες του αντιπάλου.

Ο Σφαιρόπουλος απολαμβάνει τη δουλειά στη Μακάμπι και ξέρει τον τρόπο να πορώνει και να εμπνέει τους συμπαίκτες. Ουδείς μπορεί να ξεχάσει την απίθανη ομιλία στα αποδυτήρια μετά τη νίκη επί της ΤΣΣΚΑ του Ιτούδη.

«Συγχαρητήρια, αυτή είναι η μεγαλύτερη νίκη μας. Παίξατε δίνοντας όλο τον εαυτό σας. Όλα όσα είχατε τα δώσατε στο παρκέ. Γι αυτό αξίζετε τη νίκη και γι αυτό η νίκη αυτή είναι δική σας και κανενός άλλου, Είναι δική σας των παικτών. Συγχαρητήρια», ήταν τα λόγια που συνοδεύτηκαν με το «Πάμε». Το ζει, το βγάζει στους παίκτες του, οι οποίοι… πετούν μέσα στο παρκέ και ακολουθούν τις οδηγίες του, οι οποίες μέχρι στιγμής τους οδηγούν στην 4η θέση.

In the locker room, moments after the W over @cskabasket@EuroLeague #WeAreMaccabi pic.twitter.com/1Cqp1uISMN

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) December 13, 2019