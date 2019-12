Λέοναρντ – Τζορτζ: Δείχνουν το... δέντρο, κρύβουν το... δάσος! (πίνακας)

Μετράμε αντίστροφα για το Μάντσεστερ Σίτι - Άρσεναλ. Στη bwin ποντάρεις με δεκάδες ειδικά στοιχήματα. |21+

Οι Κλίπερς απέκτησαν τους Καουάι Λέοναρντ και Πολ Τζορτζ για έναν και μοναδικό λόγο. Για να τους οδηγήσουν στο πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους. Αυτός είναι ο στόχος, εκεί προσδοκούν να φτάσουν τον Ιούνιο. Οτιδήποτε λιγότερο θα σημαίνει αποτυχία για την ομάδα του Ρίβερς.

Μέχρι στιγμής οι Κλίπερς έχουν παίξει 28 ματς και το ρεκόρ τους βρίσκεται στο 20-8. Από αυτά τα 28 παιχνίδια, μόνο στα 11 το δίδυμο Λέοναρντ-Τζορτζ έχει βρεθεί παρέα στο παρκέ. Ο PG13 έχασε μέρος της σεζόν λόγω τραυματισμού, ενώ και ο Klaw προφυλάσσεται σε αρκετά ματς λόγω προβλήματος στον τετρακέφαλο.

Ο απολογισμός τους δεν είναι τέλειος, αλλά είναι πολύ καλός. Οι Κλίπερς με Τζορτζ και Λέοναρντ έχουν ρεκόρ 9-2. Οι μόνες ομάδες που τους έχουν νικήσει είναι οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο και οι Σπερς. Οι δυο αυτές ήττες ήρθαν σε Μιλγουόκι και Σαν Αντόνιο. Αυτό σημαίνει πως το Staples Center είναι κάστρο, όταν παίζει το φοβερό δίδυμο των Κλίπερς.

Αξίζει να σταθεί κανείς σε αυτές τις 9 νίκες και κόντρα σε ποιους τις έχουν κάνει. Δεν μιλάμε για τυχαίες ομάδες. Πήραν το σκαλπ ομάδων που έχουν στόχο τους τελικούς, όπως οι Σέλτικς, οι Ρόκετς, οι Ράπτορς, ενώ καθάρισαν άνετα τους εξαιρετικούς φέτος Μάβερικς του απίθανου Ντόντσιτς.

Δίδυμο που σε… σκοτώνει

Στο παρκέ συνεργάζονται 2 παίκτες που ανήκουν στο ΤΟP 10 του ΝΒΑ. Εξαιρετικοί σκόρερ και οι δύο, ενώ στην άμυνα βγάζουν τις δαγκάνες του, παραδίδοντας μαθήματα προσήλωσης. Δεν είναι τυχαίο πως κάνουν θραύση στα κλεψίματα, βάζοντας εξαιρετικά τα χέρια τους πάνω στη μπάλα.

Λύνουν τα… χέρια του Ντοκ Ρίβερς, αφού είναι απίστευτοι two way players. Υπάρχει ομάδα που να διαθέτει στο ρόστερ της 2 τόσο υψηλού επιπέδου two-way παίκτες; Όχι βέβαια, ούτε καν μπορεί να τους πλησιάσει.

Στον τομέα της άμυνας, αρκεί μία σκέψη. Σκεφτείτε να τελειώνουν τα ματς οι Μπέβερλι-Τζορτζ-Λέοναρντ. Υπάρχει ομάδα στο ΝΒΑ που διαθέτει καλύτερη αμυντική τριάδα στην περιφέρεια; Όχι!

Πάμε και στην επίθεση. Τρίαδα με Ουίλιαμς-Τζορτζ-Λέοναρντ. Μπορεί να βρει κάποιος καλύτερη περιφερειακή τριάδα στην επίθεση. Πολύ δύσκολο.

Υπάρχει ακόμα ένα ερώτημα! Υπάρχει ομάδα που μπορεί να τους πάρει σειρά best of seven, αν οι 2 αυτοί βρεθούν σε ένα πολύ καλό επίπεδο απόδοσης και με ένα τόσο δυνατό ρόστερ που διαθέτουν οι Κλίπερς;

To show με τους Τίμπεργουλβς

Kawhi and PG are the first pair of Clippers teammates in franchise history to drop 40+ each pic.twitter.com/3C1k3XtUd3

— ESPN (@espn) 14 Δεκεμβρίου 2019