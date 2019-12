Μερικές φορές όταν φτάνει η τούρτα με τα κεράκια να λάμπουν πάνω της και τους δικούς σου ανθρώπους μαζεμένους τριγύρω δυσκολεύεσαι να κάνεις ευχή. Θες μερικά δευτερόλεπτα ησυχίας να συγκεντρωθείς και να καταλάβεις τι σου λείπει και τι θα ήθελες να πραγματοποιηθεί μέσα στον επόμενο χρόνο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ξεχωριστός. Ίσως να χρειάζεται λίγο χρόνο παραπάνω να κάνει τον απολογισμό του και να σκεφτεί τι του λείπει και τι θα ήθελε να έχει. Η αναδρομή μπορεί να είναι μόλις 25 χρόνων, αλλά αυτά που έχει προλάβει να κάνει και να ζήσει σε αυτήν είναι πέρα από κάθε φαντασία.

Σε τι να σταθεί...

Στα δύσκολα παιδικά χρόνια, στο ταξίδι στην Αμερική, στο ντραφτ, στις δυσκολίες, στην αμφισβήτηση, στην επιτυχία, στους Μπακς, στην Ελλάδα, στην οικογένεια του, στο παιδί του που «έρχεται», στο βραβείο MVP, στα πρώτα του παπούτσια, στην δόξα, στην αποθέωση, στα παρκέ που έχει βρεθεί, στις επιτυχίες, στις αποτυχίες... δεν τελειώνουν. Η λίστα με τα κατορθώματα δεν χωράει σε μια σκέψη. Χρειάζεται παραπάνω ή δεν χρειάζεται καθόλου. Μια σκέψη και ένα χαμόγελο είναι αρκετά και παράλληλα μια ευχή για υγεία, αφού ο Γιάννης έχει αποδείξει ότι δεν φοβάται να δουλέψει για να καταφέρει τα πιο τρελά όνειρα.

Ο Έλληνας σταρ του ΝΒΑ έχει μια πορεία που άλλοι δεν τολμούν να ονειρευτούν. Αυτό δεν είναι μια κλισέ φράση. Άλλοι άνθρωποι δεν τολμούν να ονειρευτούν αυτά που έχει καταφέρει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Δεν μπορούν καν να μπουν σε αυτή την διαδικασία και ο Γιάννης είναι εκεί έξω κάθε βράδυ και κατακτά ακόμα ένα όνειρο, ακόμα μια κορυφή, δείχνοντας τον τρόπο που γίνεται.

Ο δικός μας «Greek Freak» έχει τα γενέθλια του, κλείνει τα 25 του χρόνια και αυτά που κάνει φωτίζουν τον δρόμο για όλα τα παιδιά εκεί έξω που έχουν λόγο να παλέψουν για να κυνηγήσουν τα δικά τους όνειρα στην ζωή.

ΑΠΟ ΤΟ ΝΤΡΑΦΤ ΣΤΟ... MVP, 7 ΧΡΟΝΙΑ ΔΡΟΜΟΣ

Ένα βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου, πιο πολύ από τις καρφωματάρες του Γιάννη και αυτό δεν είναι άλλο, από έναν πιτσιρικά, με μια κόκκινη φανέλα και μια κάμερα στο πρόσωπο του να δηλώνει πως θέλει να παίξει στο ΝΒΑ. Ο Φιλαθλητικός έγινε το σπίτι του, έστω και με άπειρες δυσκολίες, η Ελλάδα η χώρα που γεννήθηκε και από εδώ έκανε τα πρώτα τρελά όνειρα του.

Ένα κάλεσμα για το ντραφτ, ένα ταξίδι στην Αμερική και ξαφνικά τα πάντα έχουν αλλάξει. Τίποτα δεν είναι ίδιο και τίποτα δεν θα είναι.

Το 2013 όταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επιλέγονταν από τους Μπακς στην θέση Νο.15 στο ντραφτ κανείς μα κανείς δεν είχε φανταστεί αυτή την συνέχεια. «Έχω πολύ σκληρή δουλειά μπροστά μου. Θα δώσω τα πάντα στο παρκέ, στο γυμναστήριο και θα αποδείξω στο Μιλγουόκι ότι πήραν την σωστή απόφαση».

Βασικά ίσως να μην έχουν πάρει πιο σωστή απόφαση στην ιστορία τους. Πίστεψαν στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και εκείνος τους δικαίωσε 100%.

Ο Ντάνι Έιντζ, ο GM των Σέλιτκς είχε πει: «Σχεδόν όλες οι ομάδες του ΝΒΑ έχασαν την ευκαιρία με τον Γιάννη. Κανείς δεν πίστευε πως ήταν ο καλύτερος παίκτης στο ντραφτ του 2013 και ότι είχε τόσο μεγάλη προοπτική, αλλά νομίζω πως όλες οι ομάδες τον είχαν στα υπόψη μετά τους πρώτους 8-10 παίκτες. Ο Γιάννης από τη δεύτερη χρονιά του και μετά έδειξε πως είναι κάτι ξεχωριστό. Κάποιοι παίκτες είναι εύκολο να διαγνώσεις πως θα γίνουν σπουδαίοι, όπως ο Λεμπρόν, ο Καρμέλο και ο Κόμπι. Όμως ο Γιάννης είναι διαφορετική περίπτωση και πρέπει να του βγάλουμε το καπέλο. Είναι ένα πανέξυπνο παιδί, που δουλεύει πολύ σκληρά και έχει εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους παίκτες στο ΝΒΑ».

Ο Αντετοκούνμπο έκανε πρεμιέρα στο ΝΒΑ στις 30 Οκτωβρίου του 2013, σε ηλικία 18 ετών και 328 ημερών, έγινε ο νεότερος παίκτης της σεζόν, ενώ οι 6.8 πόντοι, τα 4.4 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ τον έκαναν να επιλεχθεί στην Rising Stars World Team, ενώ μπήκε και στην δεύτερη καλύτερη ομάδα των ρούκις.

Η δεύτερη σεζόν του ήταν φυσικά καλύτερη, όπως και όλες μετέπειτα. Επέστρεψε στο All Star Game, πήρε μέρος στον διαγωνισμό καρφωμάτων και τα βιβλία της ιστορίας γέμιζαν σελίδες. Τα τρία πρώτα χρόνια του, ολοκληρώθηκαν με ένα νέο συμβόλαιο αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων και τον Αντετοκούνμπο να δηλώνει.

«Για να είμαι ειλικρινής δεν νιώθω πίεση. Θα συνεχίσω να κάνω αυτά που έκανα και να δουλεύω σκληρά. Ο μοναδικός που μπορεί να μου βάλει πίεση είναι ο εαυτός μου. Θέλω να είμαι σπουδαίος και θέλω να κάνω την ομάδα μου σπουδαία».

Κάπου εκεί συνέχιζε να λάμπει και έφτασε να ηγηθεί ομάδας στο All Star Game. Ταβάνι του Γιάννη ήταν μόνο ο ουρανός και αυτό το κατάλαβες άπαντες στην λίγκα. Ο τεράστιος Κόμπι Μπράιντ είπε για τον δικό μας Γιάννη...

«Αυτή είναι μία ιστορία από το βιβλίο του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Επιλεγμένος από τους Θεούς, Μεγάλα χέρια, ύψος, αθλητικότητα. Tα χαρίσματα που του δόθηκαν, από μόνα τους δεν μπορούν να εγγυηθούν την επιτυχία. Στην αρχή έπρεπε να βρει το σκοπό του στον κόσμο, για να αξιοποιήσει τα "δώρα" που του χαρίστηκαν. Για τον Γιάννη αυτό ξεκίνησε στα 14. Το να βρει όμως τον σκοπό στη ζωή του ήταν απλά το ξεκίνημα του ταξιδιού. Έπρεπε να μεγιστοποιήσει τα χαρίσματα του. Δυνάμωσε τα χέρια του, έγινε καλύτερος στον χειρισμό της μπάλας, έφτιαξε το σουτ και ανέπτυξε το παιχνίδι του στο... ζωγραφιστό.

Βελτιώνεται χρόνο με το χρόνο. Ξεκίνησε να κυριαρχεί στο post, δυνατός στην άμυνα, εκπληκτικός πασέρ, σπουδαίος ριμπάουντερ και ικανότατος σκόρερ. Ο Γιάννης όμως δεν ήταν ευχαριστημένος. Πιστεύει πως μπορεί να κάνει περισσότερα. Για αυτό μελέτησε το παιχνίδι, τις θέσεις των συμπαικτών του όταν έρχονται τα double team πάνω του. Έψαξε τις αδυναμίες των αντιπάλων του και με την άμυνα παίρνει τις νίκες. Έμαθε να χαμογελάει όταν η δύναμή του μεταφραζόταν σε επιτυχία.

Ο Γιάννης εξελίχθηκε! Το παιχνίδι του άλλαξε, η φήμη του άλλαξε! Τα προσόντα του παραμένουν αναλλοίωτα. Όλοι έχουμε τα χαρίσματα μας. Επιλεχθήκαμε από τους Θεούς. Αλλά ίσως, ίσως το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να λάβουμε είναι η κατανόηση του πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δώρα που μας δόθηκαν. Και ο Γιάννης καταλαβαίνει πως το μεγαλύτερο παιχνίδι όλων είναι αυτό που αξίζει να παίζεις για πάντα».

Ενώ, ο Κέβιν Ντουράντ είπε και μας γέμισε με υπερηφάνεια: «Ο Greek Freak, είναι δύναμη. Δεν έχω δει ξανά κάτι τέτοιο. Μπορεί να γίνει ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών, αν το θελήσει. Είναι τρομαχτικό. Είναι με διαφορά ο αγαπημένος μου παίκτης να βλέπω».

Κάπου εκεί ήρθε και η MVP σεζόν του Αντετοκούνμπο και η εκτόξευση. Ο «Greek Freak» στα 24 του χρόνια κατάφερε να εκτοξεύσει τους αριθμούς του, έφτασε με την ομάδα του μέχρι τους Τελικούς της Ανατολής και το απόλυτο όνειρο έγινε πραγματικότητα. Ο σταρ του Μιλγουόκι έγινε ο MVP του ΝΒΑ και έγραψε ΤΕΡΑΣΤΙΑ και ολόχρυση ιστορία.

ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΤΤΑ...

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό που με ευλόγησε με αυτό το ταλέντο για να βρεθώ σε αυτή τη θέση. Ό,τι κάνω το κάνω μέσα από αυτόν. Να ευχαριστήσω την ομάδα μου, τους συμπαίκτες μου. Δεν κερδίζει μόνος του κάποιος 60 αγώνες. Όλοι οι συμπαίκτες μου ήταν έτοιμοι να έρθουν στον πόλεμο μαζί μου. Να ευχαριστήσω το προπονητικό επιτελείο. Να ευχαριστήσω τους ιδιοκτήτες που με πίστεψαν. Ήμουν 18 χρονών από την Ελλάδα όταν με εμπιστεύτηκαν.

Θέλω να ευχαριστήσω το Μιλγουόκι, την Ελλάδα και τους Νιγηριανούς που με υποστηρίζουν. Ξέρω ότι στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί όταν παίζω, αλλά μου στέλνουν μηνύματα κάθε μέρα. Πριν δύο χρόνια είχα ως στόχο να γίνω ο κορυφαίος στη λίγκα. Πάντοτε όταν περνάω στο παρκέ σκέφτομαι τον πατέρα μου που με πίεζε να παίζω όλο και πιο σκληρά, ακόμα και όταν το κορμί μου πονάει.

Θέλω να ευχαριστήσω τους εκπληκτικούς αδελφούς μου. Σας ευχαριστώ πολύ, σας αγαπάω πολύ. Είστε τα πρότυπά μου. Ευχαριστώ για όσα κάνετε για εμένα. Να ευχαριστήσω και την εκπληκτική μου μητέρα. Είναι η ηρωίδα μου. Δεν μπορείς να προβλέψεις το μέλλον σου και αν δεν έχεις έναν καλό γονιό δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Η μητέρα μου είναι το οικοδόμημα αυτής της οικογένειας και είναι η ηρωίδα μου.

Θέλω να ευχαριστήσω και τους μάνατζερ μου. Ευχαριστώ που πιστεύατε σε μένα και δεν με ενοχλείτε μέσα στην σεζόν. Αυτό είναι μόνο το ξεκίνημα για μένα. ο Στόχος είναι να πάρω το πρωτάθλημα. Πάντα ο πατέρας μου έλεγε, να θέλεις περισσότερα αλλά να μην είσαι άπληστος».

Τι να πει κανείς; Τι να σχολιάσει όταν ο Έλληνας σταρ φτάνει στην απόλυτη κορυφή. Ο Γιάνναρος πάτησε κορυφή, άφησε πίσω του όλα τα αστέρια του ΝΒΑ και απέδειξε ότι σκληρή δουλειά, φέρνει αποτελέσματα. Για να συνειδητοποιήσει κάποιος τι έκανε είχε στην 6η του σεζόν στο ΝΒΑ, ρεκόρ με την ομάδα του 60-22, ενώ σκόραρε 6 φορές 40 πόντους και πάνω, ενώ είχε και το ρεκόρ καριέρας του με 52 πόντους, 16 ριμπάουντ και 7 ασίστ κόντρα στους Σίξερς, ενώ είχε 5 triple doubles, ενώ κερασάκι στην τούρτα ήταν η δήλωσε του Σακίλ Ο' Νιλ που τόνισε ότι ο Γιάννης είναι καλύτερος από εκείνον όταν ήταν στα 24 του.

ΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΤΟΥ ΗΡΘΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΤΟΞΕΥΣΕ!

Στις 28 Ιουνίου του φετινού καλοκαιριού η Nike παρουσίασε το πρώτο παπούτσι με την υπογραφή του Έλληνα σταρ και η εκτόξευση του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι γεγονός. Το «Nike Zoom Freak 1» είναι γεγονός και παρουσιάστηκε στο Ζάππειο κάτι που αναμενόταν από ολόκληρο τον κόσμο.

Δημοσιογράφοι από ολόκληρο τον πλανήτη βρέθηκαν στην Ελλάδα, ενώ τα παπούτσια από την πρώτη στιγμή έκλεψαν όλο το ενδιαφέρον.

«Διάλεξα τη Nike, γιατί συνεργαζόμουν και τα πρώτα τέσσερα χρόνια μου στο ΝΒΑ, με στήριξε από όταν ήμουν 17 και συνέχισα μαζί της, γιατί είμαι πιστός άνθρωπος. Μου αρέσει να είμαι μαζί με ανθρώπους που στηρίζουν εμένα και την οικογένειά μου».

Όσον αφορά τον σχεδιασμό του παπουτσιού, δήλωσε: «Ήθελα να φτιάξω ένα παπούτσι για να πω μια ιστορία. Έχει στοιχεία του χαρακτήρα μου. Είμαι άνθρωπος της οικογένειας. Όπου πάω προσπαθώ να αντιπροσωπεύω την οικογένειά μου όσο καλύτερα μπορώ. Γι' αυτό και στο παπούτσι υπάρχουν χαραγμένα τα ονόματα της μητέρα μου, των αδελφών μου και της κληρονομιάς του πατέρα μου, καθώς και η σημαία της χώρας μου».

Έπειτα, πρόσθεσε: «Δεν φανταζόμουν ότι θα πετύχω τόσα πολλά σε τόσο νεαρή ηλικία. Είναι τρελό! Ήμουν αποφασισμένος πως θα κάνω ό,τι χρειαστεί και ήταν πολύ σημαντική υποστήριξη που είχα από την οικογένειά μου».

Σχετικά με την βραδιά που αναδείχθηκε MVP, σχολίασε: «Δεν μπορώ να βάλω το βίντεο με την ομιλία μου και να την δω, γιατί έγινα πολύ συναισθηματικός. Προσπάθησα να το δω, αλλά δεν μπορώ. Όταν σήκωνα το κεφάλι και κοίταζα ψηλά, τον κόσμο, έβλεπα όλη μου τη ζωή να περνάει μπροστά, σαν ταινία. Σκεφτόμουν "Τί στο καλό κάνω εδώ; Πώς έφτασα εδώ, σε αυτή τη σκηνή;"».

Επίσης, δεν δίστασε να αποκαλύψει και μια ιστορία: «Κατάλαβα ότι θα γίνω καλός, όταν κάρφωσα πρώτη φορά στον Θανάση, που είχε ήδη υπογράψει συμβόλαιο με τον Φιλαθλητικό και είχε κάνει τα πρώτα βήματα. Έτρεξα σπίτι και το πρώτο που έκανα ήταν να το πω στον πατέρα μου!».

Πλέον, το παπούτσι με την υπογραφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο κυκλοφορεί παντού, φοριέται από μερικούς από τους καλύτερους παίκτες της λίγκας και ο Έλληνας σταρ έχει καταφέρει να γράψει ιστορία σε όλα τα επίπεδα.

Η ΦΕΤΙΝΗ ΣΕΖΟN... ΜΥΡΙΖΕΙ BACK TO BACK

"Hopefully next year we can win the BIGGER trophy!!"#FearTheDeer pic.twitter.com/sQ0zE91WmV

— Milwaukee Bucks (@Bucks) September 18, 2019