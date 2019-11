Καρμέλο: Τώρα ή ποτέ! (pics & vids)

Το 2017 ο Καρμέλο έφτιαξε μια φοβερή τριάδα με τους Ράσελ Ουέστμπρουκ και Πολ Τζορτζ, αλλά κάτι τους έλειπε. Ο Μέλο είδε του μέσους όρους του να πέφτουν κάτι που ήταν λογικό. Μέτρησε 16.6 πόντους μέσο όρο και 40% εντός πεδιάς. Παρόλα αυτά οι Θάντερ τερμάτισαν 4οι στη Δύση και υποδέχθηκαν τους Τζαζ με πλεονέκτημα έδρας. Η τριάδα Ουέστμπρουκ, Τζορτζ, Άντονι απέτυχε παταγωδώς να δικαιολογήσει όλο τον ντόρο που είχαμε κατά τη διάρκεια της σεζόν.

2012-13 Νικς

Δύσκολο να πετύχεις στους... καταραμένους Νικς. Πάντως εκείνη τη σεζόν η ομάδα βλεπόταν. Ο Άντονι τερμάτισε 3ος στην ψηφοφορία για MVP, με τον Μάικ Γούντσον να βρίσκει τα κουμπιά του. Η Νέα Υόρκη καθάρισαν ότι είχε μείνει από τους πρωταθλητές του 2008, Σέλτικς και πήγαν στους ημιτελικούς Ανατολής με πλεονέκτημα έδρας κόντρα στους Πέισερς. Στόχος οι τελικοί περιφέρειας κόντρα στους Χιτ των ΛεΜπρόν Ουέιντ και Μπος

Ο Καρμέλο έδωσε ότι μπορούσε, αλλά οι Πέισερς του Τζορτζ τον τελείωσαν. Στα επόμενα χρόνια οι Νικς θύμισαν ανέκδοτο πολλές φορές. Από τη στιγμή που ανέλαβε πρόεδρος ο Φιλ Τζάκσον, η καριέρα του Καρμέλο πέρασε κρίση, με τον ίδιο να περιγράφει το δράμα των Νικς σαν μια γαμη… κατάσταση. Ο Μέλο είχε κάνει μια φοβερή δήλωση, λέγοντας πως ο πρωταθλητής του ΝΒΑ με Λέικερς και Μπουλς, ήθελε να τον ανταλλάξει για ένα πακέτο πατατάκια! Δεν χρειάζονται παραπάνω πράγματα για να καταλάβεις τι γινόταν.

2008-09 Νάγκετς

Και υπάρχουν και οι απολαυστικοί Νάγκετς της σεζόν 2008-09. Αυτόν τον Καρμέλο θέλουμε. Τον Καρμέλο των Νάγκετς. Αυτόν τον Καρμέλο θέλουν να θυμούνται όσοι τον σέβονται και τον αγαπούν πραγματικά. Το 2009 το Ντένβερ είχε Μπίλαπς, Τζέι Αρ Σμιθ και Νενέ-Κένιον Μάρτιν στη ρακέτα, στο ξεκίνημα της σεζόν βρισκόταν στην ομάδα και ο Άλεν Άιβερσον, ο οποίος στη συνέχεια μετακόμισε στο Ντιτρόιτ. Εκείνη η ομαδάρα είχε την ατυχία να πέσει πάνω στον Κόμπι Μπράιαντ και τους Λέικερς.

Στις κρίσιμες στιγμές των παιχνιδιών, οι Νάγκετς δεν συμπεριφέρθηκαν όπως άρμοζε στην περίσταση. Στο Game 1 Ο Άντονι Κάρτερ έκανε τραγικό λάθος, ο Αρίζα έκλεψε και οι Λέικερς πανηγύρισαν.Στο Game 3 οι Νάγκετς έχαναν με 97-95 και απέμεναν 37 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Αυτή τη φορά ο Κένιον Μάρτιν έκανε το λάθος στην επαναφορά, με τον Αρίζα να είναι και πάλι ο άνθρωπος που πήρε τη μπουκιά από το στόμα του Ντένβερ. Τα 2 λάθη πόνεσαν πολύ τον Μέλο που κατάλαβε τι ευκαιρία έχανε.

Πλέον στο Πορτλαντ θα προσπαθήσει να παλέψει για να κάνει το βήμα παραπάνω σε σχέση με εκείνες της 3 όμορφες χρονιές με Νάγκετς, Νικς και Θάντερ. Οι χαμένες ευκαιρίες θα τριγυρίζουν για πάντα στο μυαλό του, αφού γνωρίζει πολύ καλά πως είχε το ταλέντο και την ποιότητα να πετύχει πολύ περισσότερα στην καριέρα του και να παίξει σε τελικούς ΝΒΑ. Φέτος δεν πρέπει να κάνει τα ίδια λάθη.

Τώρα ή ποτέ

Ο Καρμέλο ξέρει πως το πλήρωμα του χρόνου πλησιάζει. Δεν θα αργήσει η χρονιά που θα βάλει τέλος στην καριέρα του. Ο ίδιος ξέρει πως θα ήθελε να παίξει σε τελικούς και να παλέψει για τον τίτλο. Όμως οι Νάγκετς στα κρίσιμα λύγισαν, οι Θάντερ δεν άγγιξαν ποτέ το ταβάνι τους και οι Νικς δεν είχαν το υλικό για να βοηθήσουν τον Μέλο. Χώρια που είναι μία από τις πιο καταραμένες ομάδες της λίγκας. Πάντως στο θέμα Νικς το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης το έχει Καρμέλο. Θα μπορούσε να έχει επιλέξει μια ομάδα που θα μπορούσε με μεγαλύτερη ευκολία να παλέψει για τίτλο και όχι να πάει κάπου μοναδικό γνώμονα τα χρήματα και τη λαμπερή πόλη που ακούει στο όνομα Νέα Υόρκη.

O Τέρι Στοτς και οι Μπλέιζερς τον εμπιστεύτηκαν, παρόλο που δεν περνά τα καλύτερα του χρόνια. Πλέον καλείται να δείξει πως δεν είναι «τελειωμένος», όπως υποστηρίζουν πολλοί. Σίγουρα θα πρέπεινα δει ένα γράφημα και να προσπαθήσει να αλλάξει την γραμμή της πτώσης. Να επιστρέψει στην ανοδική πορεία. Το συγκεκριμένο γράφημα που δείχνει και την μεγάλη πτώση του Μέλο είναι αυτό που έχει να κάνει με την αποδοτικότητα. Τη σεζόν 2012-13 ήταν 4ος στο ΝΒΑ, ενώ πέρυσι ήταν στο χειρότερο σημείο της καριέρας του, στο 10.9 στα 10 ματς που έπαιξε με τους Ρόκετς. Ο Καρμέλο θέλει να αφήσει πίσω του όλα αυτά και να κάνει ένα νέο ξεκίνημα.

Στους Μπλέιζερς έχει μια μεγάλη ευκαιρία να επαναφέρει την καριέρα του σε τάξη. Πήγε σε μια ομάδα που αν και φέτος έχει ξεκινήσει απογοητευτικά, κατέθεσε τα διαπιστευτήρια της τα τελευταία χρόνια. Έχει δημιουργηθεί κάτι όμορφο στο Πόρτλαντ και ο Μέλο καλείται να ταιριάξει και να μην χαλάσει τη χημεία της ομάδας. Πέρυσι το Πόρτλαντ έκανε εκπληκτική σεζόν και κατάφερε να φτάσει μέχρι τους τελικούς Δύσης, εκεί όπου βρήκε τους Ουόριορς και τα πράγματα ήταν δύσκολα.

Θα βρεθεί σε ένα περιβάλλουν που θα έχει μαζί τους 2 εξαιρετικούς παίκτες, φοβερούς σκόρερ. Οι Λίλαρντ κατά κύριο λόγο και στη συνέχεια ο ΜακΚόλουμ έχουν φέρει το Πόρτλαντ σε σημείο να διεκδικεί πρόκριση στους τελικούς. Είναι οι ηγέτες της ομάδας. Ξέρουν τα συστήματα και το τι θέλει ο προπονητής τους καλύτερα από την παλάμη τους. Εκεί θα πρέπει να ταιριάξει ο Μέλο και να τους κάνει καλύτερους. Στους Θάντερ δεν κατάφερε να ταιριάξει με Τζορτζ και Ουέστμπρουκ. Στους Ρόκετς δεν μπόρεσε ποτέ να τα... βρει με τον Χάρντεν, αφού και οι δύο θέλουν να παίρνουν πολλές μπάλες.

Carmelo Anthony's player efficiency rating peaked at 4th in the NBA in 2012-13, behind only LeBron James, Kevin Durant and Chris Paul.

It's dropped each season since, including a career-low 10.9 PER in 10 games with the Rockets last season. pic.twitter.com/B7mCOribW4

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 15, 2019