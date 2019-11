Ντόντσιτς: Από rookie της χρονιάς... υποψήφιος MVP! (pics & vids)

Ο Λούκα Ντόντσιτς είχε μιλήσει για την ευθύνη που έχει πλέον στους Μάβερικς, μετά την απόσυρση του Ντιρκ Νοβίτσκι. «Ο Ντιρκ ήταν εδώ για 21 χρόνια. Θέλω να μείνω εδώ και να ακολουθήσω τα βήματά του», ήταν τα λόγια του.

Ο Νοβίτσκι, o κορυφαίος Ευρωπαίος στην ιστορία του ΝΒΑ, έμεινε μια ζωή στο Ντάλας και το οδήγησε ίσως στο πιο μάγκικο πρωτάθλημα της ιστορίας κόντρα στην Βig-Three του Μαϊάμι!

Για την αφεντιά του μίλησε και ο προπονητής των Νικς, Ντέιβιντ Φιζντέιλ. Ο head coach της Νέας Υόρκης ανέφερε πως ο Λούκα θα... απειλήσει τον Ντιρκ για τον τίτλο του κορυφαίου Ευρωπαίου που έπαιξε στο ΝΒΑ. Δεν την ξεστομίζεις έτσι εύκολα αυτή την ατάκα, τα όσα έχει δείξει μέχρι στιγμής το δικαιολογούν. Έχει τη δυνατότητα και την ποιότητα να βρεθεί στην κορυφή και να κοιτάξει στα... μάτια τον σπουδαίο Γερμανό.

Ο Λούκα είναι το απόλυτο αφεντικό στους Μάβερικς, παρόλο που βρίσκεται στην 2η σεζόν του. Το Ντάλας ξέρει τι διαμάντι έχει στα χέρια του και του έχει δώσει τα... κλειδιά. Λίγοι παίκτες έχουν το μπασκετικό ΙQ και το ταλέντο του Ντόντσιτς.

Τα ρεκόρ διαδέχονται το ένα το άλλο

Δεν χρειάστηκε πολύ καιρό για να σπάσει το ρεκόρ καριέρας του. Το έκανε σχετικά νωρίς φέτος, κάτι που περίμεναν οι περισσότεροι. Απέναντι στους Νικς είχε 38 πόντους, σημειώνοντας παράλληλα το τέταρτο triple double του, αφού μάζεψε 13 ριμπάουντ και έδωσε 10 ασίστ.

Ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο δείχνει και το πόσο δυνατά έχει μπει στο ΝΒΑ, είναι και αυτό που γίνεται η σύγκριση με τον ΛεΜπρόν. Με τα όσα είχε κάνει στα πρώτα 76 ματς της καριέρας του στο ΝΒΑ, πρόσθεσε ακόμα ένα παράσημο στην στολή του

Ο εκπληκτικός Σλοβένος έχει καλύτερα νούμερα από τον ΛεΜπρόν Τζέιμς στις βασικές στατιστικές κατηγορίες, αν γίνει η σύγκριση για τα 76 πρώτα ματς των 2 παικτών. Ο ηγέτης των Μάβερικς μετρούσε 21.4 πόντους, 7.9 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ στο ίδιο διάστημα ο Βασιλιάς είχε 21.1 πόντους, 5.5 ριμπάουντ και 5.8 ασίστ.

Ένα συχνό φαινόμενο για τον Λούκα είναι πως συνδυάζει τα triple double με 30άρα. Ο Σλοβένος έκανε το 4ο triple double της καριέρας του μαζί με 30άρα, ισοφαρίζοντας τον Τζέρι Ουέστ για τις 2 πρώτες σεζόν στο ΝΒΑ.Η κορυφή ανήκει στον Όσκαρ Ρόμπερτσον αλλά βρίσκεται πολύ μακριά στα 41.

