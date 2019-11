Απέναντι στη Λιθουανία, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έδειξε οίκτο. Σημείωσε χατ-τρικ και οδήγησε την ομάδα του σε μια εμφατική νίκη με 6-0.

Τι έχει καταφέρει ο Πορτογάλος στα 34 του;

Αρχικά, να σου πούμε ότι είναι στα 98 γκολ με την εθνική του.

Δηλαδή έχει μόνος του 23 γκολ περισσότερα απ' όσα έχουν σημειώσει όλοι οι παίκτες της εθνικής Βραζιλίας και 35 από το ρόστερ της Ισπανίας.

Αν τον συγκρίνουμε με την Αγγλία, θα δούμε ότι έχει 48 παραπάνω από εκείνους που είναι στα «λιοντάρια«!

Φυσικά, δεν συγκρίνεται καν με τους συμπαίκτες του στην εθνική.

Αν το κάνουμε πιο συγκεκριμένο και αναφερθούμε στην... κόντρα του με τον Λιονέλ Μέσι, μπορούμε να πούμε ότι έχει πετύχει φέτος 11 γκολ σε διεθνή επίπεδο. Τόσα έχει σημειώσει ο ηγέτης της Μπαρτσελόνα την τελευταία 3ετία.

Cristiano Ronaldo has now scored as many International goals this year alone (11) as Lionel Messi in the last 3 years combined. pic.twitter.com/zfJzzAS09i

— PurelyFootball UK (@PurelyFootball) November 14, 2019