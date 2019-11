Χιτ: Η πιο... ψαγμένη rookie ιστορία της σεζόν! (pics & vids)

Το καλοκαίρι έκλεισε το μεγαλύτερο κεφάλαιο στην ιστορία των Χιτ. Ο τεράστιος Ντουέιν Ουέιντ έριξε τους τίτλους τέλους στην καριέρα του, αφήνοντας το αγαπημένο του Μαϊάμι.

Πολλοί θεωρούσαν πως οι Χιτ θα αποτελέσουν ένα αίνιγμα στο ξεκίνημα της σεζόν και στεκόντουσαν στο τι μπορεί να δώσει στην ομάδα ο ηγέτης Τζίμι Μπάτλερ.

Κι όμως τη διαφορά στο σύνολο του Έρικ Σποέλστρα που θα ριζώσει στους Χιτ, δεν την κάνει μόνο ο Jimmy Buckets.

Η ομάδα που πήρε τα πρωταθλήματα του 2012 και το 2013 με την Big-Three (ΛεΜπρόν, Ουέιντ, Μπος), επέλεξε να εμπιστευτεί και να ρίξει στα βαθιά 2 rookies. Τον Τάιλερ Χίροου και τον Κέντρικ Ναν.

Μέχρι στιγμής δικαιώνεται απόλυτα από την επιλογή της να δώσει χώρο στους νέους και το gazzetta.gr γράφει για την πιο συναρπαστική ιστορία της σεζόν και βγάζει το καπέλο στο Μαϊάμι για τον σχεδιασμό που έχει κάνει.

Σίγουρα οι επιλογές που έκαναν φέτος οι Χιτ στους rookies θα πρέπει να διδάσκεται στα σεμινάρια. Ένας undrafted και ένα No.13 κάνουν την ομάδα να πετά στα ουράνια.

Οι rookies.... εκτοξέουν την ομάδα

O κύριος Κέντρικ Ναν δεν έγινε draft, όμως πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις και κατάφερε να κερδίσει μια θέση στο ρόστερ των Χιτ. Έδωσε μια πρώτη γεύση για το τι θα ακολουθήσει με την 40άρα που πέτυχε στην preseason. Tότε όλοι ξεκίνησαν να ασχολούνται με αυτό το παιδί που έδειξε πως έχει κάτι το ιδιαίτερο.

Η ομάδα του τον εμπιστεύεται πολύ, σε σημείο που ο Σποέλστρα τον ξεκινά βασικό στα ματς. Τον έχει βγάλει στην... βιτρίνα και ο 24χρονος δικαιώνει τον προπονητή για την επιλογή του αυτή.

Θέτει υποψηφιότητα για το βραβείο του rookie της σεζόν. Μετρά 16.6 πόντους, 2.6 ασίστ και 2.2 ριμπάουντ. Το σημαντικότερο απ'όλα είναι ότι παίζει με μεγάλη αυτοπεποίθηση σαν να βρίσκεται 10 χρόνια στη λίγκα.

