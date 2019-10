Λεβαντόφσκι: Το «πολυβόλο» ήταν ασταμάτητο και με τον Ολυμπιακό! (pics)

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ήταν ασταμάτητος και απέναντι στον Ολυμπιακό, πετυχαίνοντας τα δύο από τα τρία γκολ της ομάδας του όντας ο βασικός λόγος που η Μπάγερν έφυγε από το Φάληρο με τη νίκη.

Τα νούμερα του Πολωνού... ζαλίζουν! Πρόκειται για έναν παίκτη που έχει σκοράρει σε όποιο ματς έχει αγωνιστεί Σεπτέμβριο και Οκτώβριο!

Eχει σκοράρει στα 12 τελευταία συνεχόμενα ματς που έχει παίξει, ενώ σε 13 αγώνες με την Μπάγερν Μονάχου έχει στείλει την μπάλα 18 φορές! Επίσης, έχει σημειώσει άλλα τρία γκολ με την εθνική του, δίνοντας με το χατ τρικ του τη νίκη επί της Λετονίας.

Πάμε να δούμε τί έχει κάνει αναλυτικά ο σούπερ επιθετικός των Βαυαρών, που στα 31 του δείχνει να διανύει δεύτερη εφηβεία.

Τί έκανε στο Καραϊσκάκης:

2 γκολ

38 επαφές με την μπάλα

24 πάσες

3 σουτ

2 πάσες κλειδιά

3 κερδισμένες εναέριες μονομαχίες

1/1 μακρινές μπαλιές

2 τάκλιν

8.9/10 στο σύστημα αξιολόγησης

Πρωτάθλημα:

Μπάγερν Μονάχου-Χέρτα 2-2 (2 γκολ)

Σάλκε-Μπάγερν Μονάχου 0-3 (τρία γκολ)

Μπάγερν Μονάχου-Μάιντζ 6-1 ( 1 γκολ)

Λειψία-Μπάγερν Μονάχου 1-1 (1 γκολ)

Μπάγερν Μονάχου-Κολωνία 4-0 (2 γκολ)

Πάντερμπορν-Μπάγερν Μονάχου 2-3 (1 γκολ)

Μπάγερν Μονάχου-Χόφενχαϊμ (1 γκολ)

Άουγκσμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου 2-2 (1 γκολ)

Champions League

Μπάγερν Μονάχου-Ερυθρός Αστέρας 3-0 (1 γκολ)

Τότεναμ-Μπάγερν Μονάχου 2-7 (2 γκολ)

Ολυμπιακός-Μπάγερν Μονάχου 2-3 (2 γκολ)

Κύπελλο

Κότμπους-Μπάγερν Μονάχου 1-3 (1 γκολ)

* Το μόνο ματς που δεν πανηγύρισε τέρμα κι η ομάδα του ηττήθηκε ήταν απέναντι στην Μπορούσια Ντόρτμουντ στις 3/8 του 2019 για το Σούπερ Καπ, όπου η ομάδα της Κοιλάδας του Ρουρ νίκησε με 2-0.

Με τα χθεσινά δύο τέρματά του έγινε κι ο 5ος σκόρερ στην ιστορία του Champions League με 57 τέρματα.

Στην πρώτη θέση είναι ο Ρονάλντο με 127, ο Μέσι ακολουθεί με 112, ο Ραούλ έχει 71 κι ο Μπενζεμά 60.

Robert Lewandowski has now scored 57 Champions League goals, only four players in the competition's history have scored more.

Climbing the list of legends. pic.twitter.com/K4zzg4pVW5

— Squawka Football (@Squawka) October 22, 2019