Λέοναρντ - Τζορτζ: Η μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας τους! (pics & vids)

Για χρόνια κανείς δεν υπολόγιζε τους Κλίπερς. Το Λος Άντζελες είχε για καμάρι του, τους Λέικερς, μια τεράστια ομάδα που έχει 16 τίτλους ΝΒΑ στη συλλογή της. Η ομάδα του Ντοκ Ρίβερς έκανε θόρυβο πέρυσι με τα δύο διπλά μέσα στο Γκόλντεν Στέιτ, αλλά δεν μπόρεσε το κάτι παραπάνω.

Τα πράγματα φέτος είναι διαφορετικά για τους Κλίπερς. Εκεί που δεν τους... έβλεπε κανείς, πλέον αρχίζουν να τους... φοβούνται. Είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί για τον τίτλο και οι λόγοι είναι δύο. Καουάι Λέοναρντ και Πολ Τζόρτζ. Ήρθαν στην ομάδα του Ρίβερς και θέλουν να αλλάξουν την ιστορία της. Να της χαρίσουν το πρώτο πρωτάθλημα.

Το gazzetta.gr γράφει για τους 2 παιχταράδες που βρίσκονται μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας τους.

Θέλει MVP τελικών και με τρίτη ομάδα

Για τον Καουάι Λέοναρντ τα λόγια είναι περιττά. Ο άνθρωπος είναι κομπιούτερ. Δεν... νιώθει, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Θέλει απλά τη μπάλα στα χέρια του για να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη. Μπορεί ο κόσμος να διαλύεται γύρω του, αλλά εκείνος πάντα είναι απαθέστατος. Πάντα κλείνει τα... αυτιά του και κάνει τη δουλειά του. Δεν επηρεάζεται από τίποτα.

Στους Σπερς κατάλαβε όλος ο κόσμος πως πρόκειται για τεράστια κλάση παίκτη. Ο Πόποβιτς τον... έφτιαξε, τον εμπιστεύτηκε και ο Κlaw τον δικαίωσε. Έγινε ένας εξαιρετικός παίκτης και έμαθε να λειτουργεί εξαιρετικά σε μια ομάδα με σπουδαίους παίκτες σαν ίσος προς ίσο. Μάλιστα πήρε το βραβείο του MVP των τελικών το 2014. Κάπου το πράγμα χάλασε στη σχέση του με τα... σπιρούνια και έτσι άλλαξε... γειτονιά.

Έπρεπε να περιμένει 5 χρόνια για να βάλει το δεύτερο βραβείο ΜVP των τελικών στη συλλογή του. Και το έκανε με μια ομάδα που όλοι χαρακτήριζαν loser. Πριν πάει ο Λέοναρντ στους Ράπτορς, οι Καναδοί πάντα κάπου τα... διέλυαν όλα στα playoffs. Έφταναν κοντά, αλλά έχυναν την καρδάρα με το γάλα. Όλα αυτά μέχρι να βρουν έναν τεράστιο ηγέτη, έναν άνθρωπο βγαλμένο για τα δύσκολα. Ο Klaw έμεινε μόλις για μια σεζόν στον Καναδά, αλλά έκανε μια ολόκληρη χώρα να τον λατρέψει, οδηγώντας τους Ράπτορς στο πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία τους. Και έφυγε σαν κύριος για να κάνει κάτι που μοιάζει ακατόρθωτο. Να πάρει 3 βραβεία MVP με 3 διαφορετικές ομάδες.

Mέχρι στιγμής μόλις 3 παίκτες έχουν καταφέρει να κατακτήσουν 3 βραβείο MVP των τελικών με 2 διαφορετικές ομάδες. Ο Καρίμ Αμπονούλ Τζαμπάρ με Λέικερς και Μπακς, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς με Χιτ και Καβς και φυσικά ο Λέοναρντ με Σπερς και Ράπτορς.

Kawhi Leonard joins LeBron James and Kareem Abdul-Jabar as the ONLY players to win Finals MVP with MULTIPLE teams. pic.twitter.com/aNiUYMGr8d

— CBS Sports HQ (@CBSSportsHQ) 14 Ιουνίου 2019