Οι Splash Brothers δεν... πεθαίνουν, μόνο «σκοτώνουν»! (pics & vids)

Είναι πρωταθλητές και ξέρουν να αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις. Οι Ουόριορς βρέθηκαν να χάνουν με 6 πόντους, 2:30 λεπτά για το τέλος του Game 5, ωστόσο 2 τρίποντα του Τόμπσον και ένα του Κάρι… καθάρισαν τους Ράπτορς και έστειλαν τη σειρά των τελικών σε έκτο παιχνίδι

Oι πρωταθλητές είχαν μόνο δυο άτομα να προσπαθούν να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά, καθώς ο MVP των τελικών το 2017 και το 2018, Κέβιν Ντουράντ τραυματίστηκε ξανά και αποχώρησε στις αρχές του 2ου δωδεκαλέπτου.

Όμως οι Στεφ Κάρι και Κλέι Τόμπσον έδειξαν την στόφα πρωταθλητή που τους χαρακτηρίζει και με τα μεγάλα τους τρίποντα, έσωσαν τους Ουόριορς και έστειλαν τη σειρά σε Game 6 (Cosmote Sport 4, 14/6, 04:00)

Nέος τραυματισμός του KD στο πιο κρίσιμο ματς

Ο KD επέστρεψε την καλύτερη ώρα, στο Game 5, τότε που οι συμπαίκτες τον είχαν ανάγκη. Με ήττα, το Γκόλντεν Στέιτ θα έχανε από απόψε το πρωτάθλημα.

Ο Nτουράντ μπήκε εξαιρετικά και μέτρησε 2/2 τρίποντα, ενώ στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου είχε 11 πόντους. Όμως για άλλη μια φορά η ατυχία του χτύπησε την πόρτα. Χτύπησε πάλι στο δεξί πόδι και αποχώρησε, ενώ αργότερα ο GM της ομάδας, Μπομπ Μάιερς, ανέφερε πως πρόκειται για σοβαρή ζημιά στον αχίλλειο.

Το απόλυτο σοκ για τους πρωταθλητές. Αντέχεις μετά από αυτό; Αντέχεις αν έχεις μάθει όλα αυτά τα χρόνια σε οριακά ματς, σε τελικούς, σε μάχες μέχρι τελικής πτώσεως. Και οι Ουόριορς που έχουν πάρει 3 πρωταθλήματα τα τελευταία 4 χρόνια, δεν πτοήθηκαν. Συσπειρώθηκαν και έδειξαν από τι μέταλλο είναι φτιαγμένοι.

«Πολεμιστές» όνομα και πράμα

Πάτησαν γερά στα πόδια τους και έδειξαν πόσο δυνατοί πνευματικά είναι. Κομβικός στο σημείο που η ομάδα του πάγωσε από τον τραυματισμό του Ντουράντ, ήταν ο ΝτεΜάρκους Κάζινς. Ο Boogie κατάφερε να τελειώσει το ματς με 14 πόντους, δείχνοντας την ποιότητα σε ματς-φωτιά για την ομάδα του Κερ.

Εξαιρετική δουλειά στο μαρκάρισμα του Λέοναρντ έκανε και ο Ιγκουοντάλα, αναγκάζοντας τον Klaw να σουτάρει με 9/24. Ειδικά τα όσα έκανε ο Iggy στα 3 πρώτα δωδεκάλεπτα, επέτρεψαν στους Ουόριορς να διεκδικήσουν με αξιώσεις το ματς και τελικά να το πάρουν, επειδή έχουν στο δυναμικό τους 2…. Φονιάδες.

Ο Νόμος των Splash Brothers

Χωρίς αυτούς τους 2 εκτελεστές, οι Ράπτορς θα πανηγύριζαν τον τίτλο από απόψε. Όμως οι Splash Brothers είναι μαζί για πολλά χρόνια και έχουν πανηγυρίσει 3 τίτλους. Έχουν βάλει τεράστια σουτ, κάτι που χρειάστηκε να κάνουν και σήμερα.

Οι Καναδοί ξέφυγαν για 6 πόντους χάρη στον ηγέτη Λέοναρντ (έβαλε 10 σερί πόντους), ωστόσο ο Κλέι μείωσε, ο Κάρι το έφερε στα ίσα και ξανά ο Κλέι έβαλε ένα τρίποντο που έκοψε τα… πόδια στους άπειρους από πρωταθλητισμό Ράπτορς.

The @warriors outlast Toronto in a fantastic finish to Game 5 of the #NBAFinals presented by @YouTubeTV! #StrengthInNumbers

Game 6: Thursday (6/13), 9pm/et, ABC & TSN pic.twitter.com/R2FS6ma8qu

— NBA (@NBA) 11 Ιουνίου 2019