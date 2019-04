Λου Ουίλιαμς: Η ληστεία, η σχέση με τις δύο γυναίκες και το βραβείο του καλύτερου 6ου παίκτη! (vids)

Ο Λου Ουίλιαμς ξεκίνησε την καριέρα του ερχόμενος από τον πάγκο το μακρινό 2005 και κάπως έτσι... άναψε μέσα του η φλόγα να αποδείξει σε όλους ότι κάνουν λάθος για τον ρόλο του.

Μετά από 13 σεζόν, είναι μια ανάσα από το να αναδεχθεί καλύτερος 6ος παίκτης της σεζόν που διανύουμε και μάλιστα πριν από περίπου έναν μήνα ανέβηκε στην κορυφή της κατηγορίας του ΝΒΑ, με τους περισσότερους πόντους στην ιστορία από παίκτη που μπαίνει από τον πάγκο, ξεπερνώντας τον Ντελ Κάρι, πατέρα του Στεφ.

«Κάθε φορά που μπαίνεις σε μια λίστα που έχει την φράση... όλων των εποχών, ότι και αν είναι, είναι ξεχωριστό. Με το να κάνεις καριέρα ως 6ος παίκτης, ή παίκτης που έρχεται από τον πάγκο, το να βάλεις το όνομα σου δίπλα στην φράση 'όλων των εποχών' για εμένα είναι ξεχωριστό».

O Ουίλιαμς κάνει ακόμα μια εξαιρετική σεζόν και με την βοήθεια του, είδε και τους Κλίπερς να αλλάζουν τα δεδομένα τους και την... μοίρα αυτής της σεζόν. Αυτό έκανε άλλωστε από την αρχή της καριέρας του. Κατά την διάρκεια των 14 σεζόν του στο ΝΒΑ, ο Ουίλιαμς έχει ξεκινήσει μόλις 109 παιχνίδια ως βασικός από τα 934 που έχει παίξει. Ο ίδιος παραδέχεται συχνά πυκνά ότι έχει μάθει να μην τον ενοχλεί ο ρόλος του και να στοχεύει στο να κάνει τους ανθρώπους να βλέπουν ότι κάνουν λάθος για όσα πιστεύουν για εκείνον.

Lou Williams is now just 28 points away from surpassing Dell Curry as the highest scoring reserve in NBA history #Clippers #ClipperNation pic.twitter.com/tuB2j7fEwk

«Μου πήρε χρόνο να το αποδεχτώ. Αν σκεφτείς ότι έρχεσαι από τον πάγκο, τότε βάζεις τον εαυτό σου στην θέση να προσπαθείς να αποδείξεις ότι οι άλλοι κάνουν λάθος. Μετά από λίγο, ήταν διασκεδαστικό και με τα χρόνια έγινε η κάλυψη μου».

Ο Ουίλιαμς με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο έχει γράψει την δική του ιστορία στο ΝΒΑ και όχι μόνο. Εκτός από όλα όσα έχει καταφέρει μέσα στο παρκέ η ιστορία του και εκτός από αυτά έχει άπειρο ενδιαφέρον. Εκτός παρκέ τον ακολουθεί, «ο Μύθος του Λου» και είναι το ίδιο... δυνατός με όλα όσα κάνει εντός παρκέ. Ποιος είναι αυτός;

Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Είναι η πορεία του μέσα στα παρκέ του ΝΒΑ, είναι πως απέτρεψε μια ληστεία, όπως επίσης είναι και η μουσική του που φτιάχνει. Ή μήπως είναι ότι ήταν προστατευόμενος του Άλεν Άιβερσον ή ότι είχε παράλληλη σχέση με δύο γυναίκες. Από όπου και να πιάσεις την ιστορία του έχει ενδιαφέρον και είναι μοναδική.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΟΠΛΟ

On December 24th, 2011 Lou Williams was driving around Philadelphia when a gunman approached him at a stoplight. Once the gunman recognized Lou Williams, he put his gun down and Lou ended up taking him to McDonalds after. pic.twitter.com/buiuV6AD2x

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 24 Μαρτίου 2019