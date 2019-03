ΛεΜπρον: Φεύγει και αφήνει πίσω του... συντρίμμια!

Μπορεί οι Λέικερς να έμειναν εκτός playoffs και η κριτική που δέχεται ο ΛεΜπρον Τζέιμς να είναι μεγάλη, λίγα πράγματα έχουν μείνει να αποδείξει όμως ο «Βασιλιάς». Ο ΛεΜπρον αποφάσισε το καλοκαίρι να αλλάξει... γειτονιά και να επιλέξει να κάνει μια νέα αρχή στα 34 του στο Λος Άντζελες. Το πλάνο τον ήθελε να ηγείται ενός νεανικού και ταλαντούχου συνόλου, αλλά στην πορεία ήρθε ο χριστουγεννιάτικος τραυματισμός του, οι φήμες ότι ήθελε να ανταλλάξει όλη την ομάδα του για να φέρει τον Άντονι Ντέιβις και κάπως έτσι οι Λέικερς δεν κατάφεραν να μπουν στα playoffs.

Για ακόμα μια φορά και κοιτώντας τα δεδομένα στην Ανατολή φαίνεται πως η επιλογή του ΛεΜπρον να αλλάξει ομάδα και να αφήσει το αγαπημένο του Κλίβελαντ, βύθισε τους Καβαλίερς στην αφάνεια. Από καιρό έχουν χάσει το... τρένο των playoffs και αυτή την στιγμή είναι στην προτελευταία θέση της Περιφέρειας, με ρεκόρ 19-55 και μόνο τους Νικς να είναι χειρότεροι από εκείνους.

Η ομάδα της γενέτειρας του «Βασιλιά» είδε για ακόμα μια φορά με τον πιο... δύσκολο τρόπο ότι οι ομάδες από τις οποίες φεύγει ο Τζέιμς έχουν τεράστια δυσκολία να είναι τουλάχιστον ανταγωνιστικές και περνούν στην αφάνεια.

Το gazzetta.gr καταγράφει τι έκαναν οι Καβαλίερς και οι Χιτ, όταν τους... άφησε ο «Βασιλιάς» και το συμπέρασμα είναι ότι ο ΛεΜπρον αφήνει πίσω του συντρίμμια.

ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ

Από το 2003 μέχρι και το 2010 ο ΛεΜπρον Τζέιμς συνέδεσε την καριέρα του και τα κατορθώματα του με το Κλίβελαντ και τους Καβαλίερς. Μετά από 7 χρόνια και έχοντας πλέον βάλει την ομάδα του σε ρόλο πρωταγωνίστριας, αλλά χωρίς να καταφέρει να πάρει πρωτάθλημα, πήρε την τεράστια απόφαση να φύγει και να διεκδικήσει αλλού το πολυπόθητο δαχτυλίδι. Αυτό ήταν και το τελειωτικό χτύπημα στο Κλίβελαντ, αφού οι σεζόν που ακολούθησαν το βρήκαν στο τέλος της βαθμολογίας και φυσικά εκτός playoffs.

Η σεζόν 2010/11 ήταν η πρώτη που οι Καβαλίερς, μετά από πολλά χρόνια έπρεπε να μάθουν να… ζουν χωρίς τον «Βασιλιά» και ήταν και η χειρότερη, μετά από εκείνη του 2002/03. Με τον ΛεΜπρον να μένει ελεύθερος και να υπογράφει στους Χιτ, οι Καβαλίερς έμειναν για πρώτη φορά εκτός playoffs από το 2005. Τερμάτισαν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 19-63, ψάχνοντας να βρουν λύση στην απώλεια του μεγάλου τους ηγέτη.

Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε και την επόμενη σεζόν. Οι Καβαλίερς χωρίς τον «Βασιλιά» τους και με τον Ίρβινγκ αρχηγό, βούλιαζαν και μπορεί να μην βγήκαν τελευταίοι, αλλά το μόνο που κατάφεραν είναι να πάνε στην 13η θέση, με ρεκόρ 21-45.

Κάτι αντίστοιχο έγινε και την επόμενη χρονιά, με την ομάδα του Κλίβελαντ να συνεχίζει να δυσκολεύεται να μπει στα playoffs. Μπορεί να ξεκόλλησαν από την τελευταία και 15η θέση, αλλά το μόνο που κατάφεραν είναι να βρεθούν στην 13η, με ρεκόρ 24-58.

Η τελευταία χρονιά πριν την μεγάλη επιστροφή ήταν εκείνη της σεζόν 2013/14. Οι Καβαλίερς συνέχισαν να μην καταφέρνουν να μπουν στα playoffs και απλά έπρεπε να κάνουν υπομονή πριν υποδεχτούν και πάλι πίσω το… παιδί τους. Τερμάτισαν στην 10η θέση, με ρεκόρ 33-49 και έδειξαν ξεκάθαρα ότι ποτέ δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν την μεγάλη φυγή.

Η μεγάλη επιστροφή είναι γεγονός και μαζί της και η κορυφή για τους Καβαλίερς. ΛεΜπρον Τζέιμς και Κέβιν Λοβ ντύθηκαν στα χρώματα του Κλίβελαντ, μαζί και ο Ίρβινγκ και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Με ρεκόρ 53-29 οι Καβαλίερς πήραν την πρώτη θέση στην Ανατολή, παρά τους τραυματισμούς έφτασαν μέχρι τους Τελικούς, αλλά τελικά δεν κατάφεραν να πάρουν το Πρωτάθλημα που θα ερχόταν λίγο αργότερα.

ΜΑΙΑΜΙ ΧΙΤ

Οι Χιτ είχαν αντίστοιχη μοίρα με αυτή των Καβαλίερς. Ο ΛεΜπρον δεν άνηκε πλέον σε εκείνους και τα πράγματα άλλαξαν αμέσως στην ομάδα του Μαϊάμι. Από την κορυφή, έμειναν εκτός playoffs και έγιναν ακόμα μια ομάδα που έψαχνε τον δρόμο της, μακριά από την... δύναμη του «Βασιλιά».

ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ

Μετά από αρκετά χρόνια και έχοντας πλέον πάρει το πολυπόθητο Πρωτάθλημα και με τους Καβαλίερς, ο ΛεΜπρον Τζέιμς πήρε την απόφαση στα 34 του να αλλάξει Περιφέρεια και να βρεθεί στο Λος Άντζελες και τους Λέικερς. Η ομάδα του Κλίβελαντ για ακόμα μια φορά βρέθηκε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση και δείχνει ότι θα χρειαστεί χρόνο και αποφάσεις για να βρεθεί πάλι να πρωταγωνιστεί στο ΝΒΑ. Ο τραυματισμός του Λοβ έκανε τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα και με λίγες αγωνιστικές να έχουν μείνει μέχρι το τέλος, τα παιχνίδια έχουν γίνει διαδικαστικά για την ομάδα του Κλίβελαντ. Η απώλεια είναι μεγάλη και θα πρέπει οι Καβαλίερς γρήγορα να προσπαθήσουν να κάνουν τις σωστές κινήσεις για να επιστρέψουν στα playoffs.

