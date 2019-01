Πριν ένα μήνα τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά για τους Ρόκετς, οι οποίοι ψαχνόντουσαν και… χαροπάλευαν να μπουν στο κάδρο των playoffs. Έχοντας φτάσει όμως στις 6 Γενάρη, όλα μοιάζουν ονειρικά στον πλανήτη του Χιούστον, καθώς ο «μάγειρας» Τζέιμς Χάρντεν δημιουργεί πεντανόστιμα... πιάτα τον τελευταίο καιρό, εκτοξεύοντας την ομάδα του Ντ’Αντόνι.

Έχουν 11 νίκες στα τελευταία 13 ματς

Την περσινή σεζόν έφτασαν μια… ανάσα από τους τελικούς του ΝΒΑ, αλλά τελικά λύγισαν στα 7 ματς από τους μετέπειτα πρωταθλητές Ουόριορς. Οι Ρόκετς θυμίζουν και πάλι ομάδα με χαρακτήρα νικητή, αφού κάνουν απίστευτα πράγματα τον τελευταίο καιρό. Στα 13 τελευταία τους παιχνίδια, έχουν πανηγυρίσει 11 φορές, όντας η πιο καυτή ομάδα του ΝΒΑ. Πίσω από αυτό φυσικά κρύβεται ο περσινός MVP που θέλει να πάρει 2ο σερί τίτλο του πιο πολύτιμου παίκτη σπίτι του και να τον... κλέψει από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που είναι το μεγάλο φαβορί αυτή τη στιγμή για να το κατακτήσει.

Κάνει… πλάκα με 40 πόντους μέσο όρο

Σε αυτό το διάστημα των 13 ματς τα νούμερα του στο σκοράρισμα είναι εξωπραγματικά. Ο Χάρντεν δεν σταματά να βομβαρδίζει τα αντίπαλα καλάθια, αφού έχει 39.9 πόντους μέσο όρο δηλαδή αγγίζει τους 40. Ναι δεν κάνουμε πλάκα. Ο τύπος είναι στη… ζώνη του λυκόφωτος και δεν λέει να βγει από εκεί. Αν δούμε τι έχει κάνει μέσα στον Δεκέμβρη, πάλι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος μέσος όρος που φτάνει στο 36.4. Κορυφαίες του βραδιές είναι οι 50 πόντους κόντρα στους Λέικερς, οι 47 που έβαλε στους Τζαζ, οι 45 στους Σέλτικς και φυσικά το… κερασάκι στην τούρτα μπήκε μέσα στο Γκόλντεν Στέιτ, εκεί όπου… καθάρισε τους πρωταθλητές με 44άρα και νικητήρια τριποντάρα (μάλιστα του έγινε και φάουλ από τον Γκριν που δεν δόθηκε).

Σε «σκοτώνει» με χίλιους τρόπους

Το ρεπερτόριο του Μούσια στην επίθεση είναι τεράστιο και δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως σε αυτόν τον τομέα ανήκει στο TOP 3 των παικτών του ΝΒΑ. Μπορεί να στάξει τρίποντο μετά από ντρίμπλα, πίσω από σκριν, με το κλασικό βηματάκι πίσω για να ελευθερωθεί. Έχει την ικανότητα να… χαθεί στο πρώτο βήμα και να τελειώσει τη φάση με την ασταμάτητη διείσδυση, ενώ πολλές φορές στέκεται και σουτάρει μετά από μέση απόσταση. Αν χρειαστεί να βγάλει τη λόμπα με τον Καπέλα ή όποιον άλλον πάρει θέση στο καλάθι, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα δώσει αμαρκάριστο σουτ στους παίκτες των Ρόκετς που έχουν ακροβολισθεί για το μπουμπουνίσουν. Δεν είναι τυχαίο πως έχει 8.5 ασίστ ανά ματς. Για το σκοράρισμα ουτε λόγος. Είναι μακράν του 2ου ο κορυφαίος σκόρερ της λίγκας με 33.6 πόντους.

Λατρεύει να κάνει ρεκόρ

Αν εξαιρέσουμε το τελευταίο ματς με τους Μπλέιζερς, ο Χάρντεν έχει μέσο όρο 41,1 πόντους 9,4 ασίστ και 7,1 ριμπάουντ στα τελευταία 11 ματς με το Χιούστον. Από αυτές τις αναμετρήσεις, στις 4 κάνει triple double! Με Λέικερς (50-10-11), με Γκρίζλις (32-12-10), με Γκρίζλις ξανά (43-10-13) και με Ουόριορς (44-10-15).

Μετά την 44άρα με τους Ουόριορς κατάφερε να μπει σε ένα πολύ ξεχωριστό κλαμπ που υπάρχουν 3 θρύλοι του παρελθόντος. Ο «Μούσιας» πέτυχε για πέμπτο συνεχόμενο παιχνίδι 40+ πόντους, κάτι το οποίο έχει γίνει μόνο από τους Τζόρνταν, Αϊβερσον και Κόμπι στις τελευταίες 50 σεζόν του ΝΒΑ!

The only 4 players in the past 50 seasons to have five straight 40-point games pic.twitter.com/2gLulNiQPh

Λίγες μέρες πριν απέναντι στο Μέμφις μπήκε σε άλλη μια ξεχωριστή λίστα. Έγινε ο 3ος παίκτης τα τελευταία 30 χρόνια στην ιστορία ΝΒΑ μετά τους Μάικλ Τζόρνταν και Κόμπι Μπράιαντ που πετυχαίνει περισσότερους από 400 πόντους σε 10 συνεχόμενα παιχνίδια.

@JHarden13 goes off for 43 PTS, 13 AST, 10 REB in the @HoustonRockets win, recording his 4th straight game with 40+ points! #Rockets

Harden joins Michael Jordan and Kobe Bryant as the only players in the last 30 seasons to score 400+ points in a 10-game span. pic.twitter.com/c3d7QHHuct

— NBA (@NBA) 1 Ιανουαρίου 2019