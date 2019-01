Λίλαρντ: Όταν η λέξη «clutch» χάνει τη σημασία της! (vids)

Ο Ντάμιαν Λίλαρντ από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στη λίγκα, έδειξε στον κόσμο πως το... λέει η ψυχούλα. Ξέρει να παίρνει την ευθύνη σε δύσκολες καταστάσεις και να χαρίζει τη νίκη στην ομάδα του.

Ο ηγέτης των Μπλέιζερς, ξέρανε και τους πρωταθλητές Ουόριορς με clutch shot και έδωσε την ευκαιρία στο gazzetta.gr να μαζέψει όλα τα μεγάλα σουτ της καριέρας του. Θα χαθεί το μέτρημα.

Damian Lillard's 3 wins it for the @trailblazers! #RipCity pic.twitter.com/0Erm6eLJRg

