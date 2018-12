Μάικ Τζέιμς: Παιχταράς είναι, ηγέτης θα γίνει; (vids)

Ο Μάικ Τζέιμς είναι γνωστός πλέον στο ευρωπαϊκό κοινό, αλλά ακόμα παραπάνω στο ελληνικό. Ο Αμερικανός γκαρντ έχει κάνει την πορεία του και στα ευρωπαϊκά παρκέ και στα Αμερικάνικα και σίγουρα όπου βρέθηκε δεν πέρασε απαρατήρητος.

Στην Ελλάδα τον γνωρίσαμε από κοντά το 2014 και την εντυπωσιακή του παρουσία στον Κολοσσό Ρόδου, πριν βγάλει μάτια στην τρελή πορεία της Λαμποράλ Κούτσα και από εκεί βρεθεί στον Παναθηναϊκό, για να εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του.

Με το τέλος της χρονιάς ο Τζέιμς επέστρεψε στα πάτρια εδάφη και δοκίμασε την τύχη του στο ΝΒΑ τους Σανς και τους Πέλικανς. Και εκεί έκανε σπουδαίες εμφανίσεις, αλλά δεν βρήκε τελικά όσα ήθελε και αποφάσισε να επιστρέψει στα αγαπημένα του... πράσινα για να κατακτήσει ακόμα ένα πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό.

Έπειτα από ένα καλοκαίρι με μπόλικη δράση στο twitter ο Τζέιμς αποφάσισε να φορέσει την φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο και μέσα από την ιταλική ομάδα να αποδείξει ότι μπορεί να είναι ένας πραγματικός ηγέτης. Βέβαια τα λόγια με την πραγματικότητα απέχουν, αλλά είναι σίγουρο ότι ο Αμερικανός πιστεύει πολύ στον εαυτό του και θέλει να αποδείξει σε όλους ότι μπορεί να το κάνει.

Το ταλέντο σίγουρα δεν του λείπει, μάλλον του περισσεύει κιόλας, αλλά σε όλα τα υπόλοιπα φαίνεται πως... χωλαίνει, πάντα με γνώμονα και σύγκριση τα ονόματα που βάζει ο ίδιος κόντρα στο όνομα του.

Στο παιχνίδι με την Ζαλγκίρις για την 10η αγωνιστική της Euroleague η κάμερα έπιασε τον Τζέιμς να διαφωνεί έντονα με τον προπονητή του σε ένα time out και συμπαίκτη του να προσπαθεί να τον... λογικέψει.

Η εικόνα έκανε τον γύρο του κόσμου και ο γκαρντ της ιταλικής ομάδας χρησιμοποίησε το αγαπημένο του twitter για να πει την δική του άποψη.

«Είστε τρελοί. Μου λέτε ότι κανένας δεν έχει αναστατωθεί σε τάιμ άουτ. Αν το κάνει ο Γιουλ, ο Σπανούλης, ο Καλάθης, ο Ντε Κολό, συμβαίνει επειδή είναι καλοί ηγέτες και θέλουν να κερδίσουν, αλλά όταν εγώ είμαι παθιασμένος είναι επειδή εγώ και ο προπονητής δεν τα πάμε καλά».

Ο Τζέιμς επέλεξε να βάλει το όνομα του δίπλα σε εκείνα όπως του Σπανούλη, του Γιουλ, του Καλάθη και του Ντε Κολό και φαίνεται πως νιώθει ότι θα έπρεπε να συγκρίνεται μαζί τους.

Y’all really crazy. Mean to tell me nobody ever got a lil upset at a timeout. If llull, Spanoulis, Calathes, de colo etc do it, it’s because they a good leader and want to win but when I’m passionate it’s because me and the coach don’t get a long. Fuck outta here

— Mike James (@TheNatural_05) 30 Νοεμβρίου 2018