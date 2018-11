Xωρίς Κάρι έπαψες... Γκόλντεν Στέιτ να θυμίζεις! (pics & vids)

Με το PulseBet*, νιώθεις το παλμό του Live στοιχήματος όπως ποτέ ξανά– Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

Εκεί που όλα έμοιαζαν «παραδεισένια» στον πλανήτη των Ουόριορς, ξαφνικά τα πράγματα έχουν πάρει μια περίεργη τροπή, με τους πρωταθλητές να είναι σε τραγική κατάσταση τον τελευταίο καιρό.

Πολλοί θα σταθούν στην κόντρα του Ντρέιμοντ Γκριν και τον Κέβιν Ντουράντ και τα όσα έχει δημιουργηθεί αυτό το περιστατικό στον οργανισμό των Ουόριορς. Όμως δεν είναι αυτός ο σημαντικότερος λόγος της τεράστιας... πτώσης των Ουόριορς. Η... κρίση των πρωταθλητών αφορά την απουσία του σπουδαίου Στεφ Κάρι.

Η τεράστια κλάση του και η επίδραση του στο παιχνίδι του Γκόλντεν Στέιτ φαίνεται με τον καλύτερο τρόπο από το ρεκόρ των Ουόριορς στην εποχή του Στιβ Κερ, στα ματς που βρίσκεται στο παρκέ ο Κάρι και σε αυτά που λείπει.

Γιατί έπαψες Γκόλντεν Στέιτ να θυμίζεις!

Η διαφορά είναι μεγάλη και μας φανερώνει πόσο υπερπολύτιμος είναι ο «ταχυδακτυλουργός» των.... πολεμιστών. Ο τραυματισμός του αποκαλύπτει την εξάρτηση της ομάδας του από αυτόν (μέχρι στιγμής μετρά 29.5 πόντους, 6.1 ασίστ και 5 ριμπάουντ, νούμερα που παραπέμπουν σε MVP).

Το τελευταίο παιχνίδι του Στεφ με τη φανέλα των Ουόριορς ήρθε στις 11/8, τότε που η ομάδα του ηττήθηκε από τους Μπάκς του Γιάννη Αντετοκούνμπο με 134-111 μέσα στο Γκόλντεν Στέιτ. Παρόλα αυτά ακόμα και έτσι οι πρωταθλητές, βρισκόντουσαν στην πρώτη θέση της Δύσης και δεν έδειχναν να έχουν πρόβλημα.

Από τότε, η ομάδα του Κερ έχει παίξει 7 ματς χωρίς τον Κάρι και μετρά 5 ήττες (η τελευταία με κάτω τα χέρια κόντρα στους Θάντερ με το ντροπιαστικό 123-95) και 2 νίκες, επιδόσεις ομάδας που δεν γίνεται να διεκδικήσει είσοδο στα playoffs.

To σερί 4 ηττών που τρέχουν οι Ουόριορς είναι το χειρότερο με Κερ στον πάγκο.

The Warriors' 4-game losing streak is their longest under Steve Kerr. It's the team's longest losing streak since 2013.

Golden State's 28-point loss is its 2nd-worst at home in the Steve Kerr era. pic.twitter.com/6nM9FwGrlM

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 22 Νοεμβρίου 2018