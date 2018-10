H «εξωγήινη» εμφάνιση του Στεφ Κάρι και όλα τα μυθικά ρεκόρ που έσπασε! (pics & vids)

Ο Στεφ Κάρι θα θυμάται για καιρό την εμφάνιση του κόντρα στους Ουίζαρντς. Και πως να την ξεχάσει άλλωστε...

Ο γκαρντ των Ουόριορς έκανε ένα ΜΥΘΙΚΟ παιχνίδι και το εξωπραγματικό είναι ότι όλα όσα πέτυχε τα πέτυχε σε μόλις 32 λεπτά παιχνιδιού, χωρίς να παίζει καθόλου στο τέταρτο δωδεκάλεπτο.

Ο Στεφ «μέτρησε» 51 πόντους με 15/24 δίποντα, 11/16 τρίποντα και 10/10 βολές, ενώ κατέβασε και 4 ριμπάουντ και μοίρασε και 3 ασίστ. Πολλά από αυτά που κατάφερε το βράδυ της Τετάρτης είναι ιστορικά και ο Κάρι δεν θα μπορούσε να φανταστεί καλύτερα την εξέλιξη της βραδιάς.

Αν αρχίσεις να απαριθμείς το τι κατάφερε με μια και μόνο εμφάνιση, κάνεις ένα ταξίδι σε κορυφαίες βραδιές πολλών τεράστιων παικτών και όχι μόνο.

Αρχικά, ο Αμερικανός γκαρντ ανέβηκε πέμπτος στην λίστα με τα περισσότερα πετυχημένα τρίποντα στην ιστορία του ΝΒΑ, κατάφερε και ξεπέρασε τον Τζαμάλ Κρόφορντ, αλλά αυτό που είναι το πιο εντυπωσιακό απ' όλα, είναι ότι έχει 2.122 πετυχημένα τρίποντα στην καριέρα του και αυτό το έχει καταφέρει μόλις σε 630 παιχνίδια, ενώ όλοι οι υπόλοιποι παίκτες της λίστας έχουν κάνει τα ρεκόρ τους σε 1.100+.

Παράλληλα με την επίδοση του αυτή δημιουργεί ιστορία για τον εαυτό του, αυτή ήταν η 5η φορά που ξεπέρασε στην καριέρα του τους 50 πόντους και τα 10 τρίποντα σε ένα παιχνίδι, κάτι το οποίο όλοι παίκτες στην ιστορία του ΝΒΑ το έχουν κάνει μόλις 3.

We should’ve known Steph Curry was gonna go off when he made this during warmups pic.twitter.com/rN2YlX0Xga — SB Nation NBA (@SBNationNBA) 25 Οκτωβρίου 2018

Η καταμέτρηση των ρεκόρ συνεχίζεται, αφού ο ηγέτης του Όκλαντ είναι ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία της λίγκας που καταφέρνει να έχει πάνω από μια φορά 11 τρίποντα, το έχει κάνει 6 φορές και βασικά είναι ο μοναδικός που έχει καταφέρει να κάνει κάτι τέτοιο, ενώ συνολικά 7 παίκτες στην ιστορία το έχουν καταφέρει μόλις μια .

Εν τω μεταξύ ο Κάρι με τα 33 τρίποντα που έχει βάλει στις αγωνιστικές που έχουν παιχτεί την φετινή σεζόν, έχει παραπάνω απ΄ όσα έχουν πετύχει 4 ολόκληρες ομάδες στην λίγκα. Κλίπερς, Καβαλίερς, Θάντερ και Πέλικανς συνολικά ως ομάδες έχουν λιγότερα τρίποντα απ' όσα έχει πετύχει ο Στεφ.

Επίσης έγινε ο 4ος παίκτης τις τελευταίες 10 σεζόν που πετυχαίνει παραπάνω από 50 πόντους τα πρώτα τρία δωδεκάλεπτα, μαζί με τον Τόμπσον, τον Καρμέλο Άντονι και τον Τζέιμς Χάρντεν.

Στο παιχνίδι κόντρα στους Ουίζαρντς πέτυχε τους περισσότερους πόντους του από τις 25/2 του 2016, ήθελε μόλις 3 για να σπάσει το προσωπικό του ρεκόρ που είναι 54, ενώ μπήκε στην ίδια λίστα με τον Μπλέικ Γκρίφιν, με τους δυο τους να είναι εκείνοι που πέτυχαν 50 πόντους και κέρδισε το ματς η ομάδα τους.

Παράλληλα ισοφάρισε το ρεκόρ πόντων που είχε και στην «Oracle Arena», που το είχε πετύχει στις 4 Φεβρουαρίου του 2015 κόντρα στους Μάβερικς.

Τα ρεκόρ που σπάει ο Καρί «μιλούν» από μόνα τους. Ο ηγέτης των Ουόριορς είναι πιο ώριμος από ποτέ και έχει δουλέψει παραπάνω από ποτέ, κάτι που βγαίνει στο παρκέ και είναι αποφασισμένος να... τρελάνει κόσμο.

Αυτά που κάνει κάθε βράδυ είναι τρομερά εντυπωσιακά και ακόμα μια φορά το ερώτημα που προκύπτει είναι ένα: Παρακολουθούμε τον μεγαλύτερο σουτέρ που έχει δει ποτέ το ΝΒΑ;

the BEST BUCKETS from Steph Curry as he poured in 51 PTS (11 3PM) in 32 minutes of action! #DubNation #KiaTipOff18 pic.twitter.com/rPeArOvAIj — NBA (@NBA) 25 Οκτωβρίου 2018

Steph Curry has made more threes this season than four entire teams. pic.twitter.com/MG2Qm4GsMB — StatMuse (@statmuse) 25 Οκτωβρίου 2018

Stephen Curry's 10 career games with double-digit three-pointers are the most by any player in NBA history. Klay Thompson and J.R. Smith have three such games in their careers, while no other player has more than one. — Warriors PR (@WarriorsPR) 25 Οκτωβρίου 2018

This is Stephen Curry's 6th career game with 11 or more three-pointers.

-- No other player in NBA history has more than 1 such game.

-- All other players in NBA history have 7 combined such games. pic.twitter.com/cKnTF7rpGN — Ben Golliver (@BenGolliver) 25 Οκτωβρίου 2018

Stephen Curry is the 4th player over the last 10 seasons to score more than 50 points in the first 3 quarters of a game, joining Klay Thompson, Carmelo Anthony and James Harden. pic.twitter.com/JFXsKb4Bge — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 25 Οκτωβρίου 2018