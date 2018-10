Ο Κριστιάνο θα έχει πάντα έναν... παράδεισο στο Μάντσεστερ (pics & vids)

Πάτησε τον αγωνιστικό χώρο του «Ολντ Τράφορντ» για δεύτερη φορά από το 2009 και για πρώτη μετά το 2013.

Το έκανε, βέβαια, ως αντίπαλος, αλλά με διαφορετική φανέλα, αφού πριν από μια πενταετία ήταν εκεί ως μέλος της Ρεάλ Μαδρίτης και φέτος επισκέφθηκε τον τόπο που λατρεύει και στον οποίο λατρεύεται, ως ποδοσφαιριστής της Γιουβέντους.

Ο CR7 και το χαμόγελό του μαρτύρησαν πολλά συναισθήματα με τα οποία αγωνίστηκε σε αυτό το 90λεπτο του αγώνα για τη φάση των ομίλων του φετινού Champions League στο... παντοτινό ποδοσφαιρικό του «σπίτι».

«Είμαι χαρούμενος, είμαι χαμογελαστός πάντοτε, είμαι ευλογημένος, παίζω σε μια σπουδαία ομάδα, έχω μια ευτυχισμένη οικογένεια, είμαι υγιής». Από αυτά τα λόγια του Πορτογάλου στη συνέντευξη Τύπου την παραμονή της αναμέτρησης που διεξήχθη το βράδυ της Τρίτης στο «Ολντ Τράφορντ» θα μπορούσε κανείς να καταλάβει την ψυχοσύνθεση του ποδοσφαιριστή σε σχέση με όσα συμβαίνουν στη ζωή του τον τελευταίο καιρό με το θέμα της καταγγελίας εις βάρος του για βιασμό από το 2009, με την Κάθριν Μαγιόργκα να το θυμάται εννιά χρόνια μετά και να διεκδικεί ό,τι μπορεί από την υπόθεση.

"I'm a very happy man. My lawyers are confident and I am too!"@Cristiano Ronaldo brushes aside rape allegations on his return to face former club @ManUtd at Old Trafford. #MUFC #MUNJUV Full press conference https://t.co/zgih4GPJmC pic.twitter.com/CLDWhKol9N — Hayters TV (@HaytersTV) October 22, 2018

Κόντρα, λοιπόν, σε όσα δεινά περιτριγυρίζουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο όταν βρίσκεται μακριά από το γήπεδο και καλείται ν' αντιμετωπίσει σε νομικό πλαίσιο με δικηγόρους και με πολλά δημοσιεύματα να δίνουν συνεχώς τροφή στο θέμα που τον παρουσιάζει ως βιαστή, ο CR7, βρέθηκε ως 33χρονος, πλέον, ώριμος άνδρας και ποδοσφαιριστής στο Μάντσεστερ και στο γήπεδο όπου έφτιαξε τ' όνομά του, απογειώθηκε και απέκτησε έναν τρομερό ποδοσφαιρικό πατέρα. Τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

Από τη στιγμή που βγήκε για ζέσταμα, μέχρι την παραμονή στη φυσούνα πριν από την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο για την έναρξη της αναμέτρησης με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όπως και κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Κριστιάνο δεν σταμάτησε να χαμογελάει. Το πρόσωπό του έλαμπε. Ούτε... αγωνία, ούτε σκέψεις για το ματς και τη νίκη, ούτε πίεση, τίποτα. Όσο χαιρετούσε τους αντιπάλους του και περίμενε το νεύμα του ρέφερι για να βγουν οι ομάδες στο γήπεδο, ήταν χαρούμενος, έπαιζε με τους πιτσιρικάδες που θα συνόδευαν τους ποδοσφαιριστές και είχε εξαιρετική διάθεση.

@Cristiano never got this kind of love in Bernabéu pic.twitter.com/7ZELE4e1rM — Attu bhat (@attubhat07) October 23, 2018

Cristiano Ronaldo returning to Old Trafford. Tears in my eyes. pic.twitter.com/PeqZYcJMLP — Ryan. (@Vintage_Utd) October 23, 2018

Ακόμα κι όταν στα πρώτα λεπτά τον πλησίασε ένας εισβολέας οπαδός σταματώντας για λίγα λεπτά το ματς, ο Ρονάλντο είδε πως οι άνδρες ασφαλείας τον έριξαν βίαια στο έδαφος και τον πλησίασε για να του δώσει το χέρι και να πει στους stewards να ηρεμήσουν και να τον βγάλουν με καλό τρόπο από τον αγωνιστικό χώρο.

Όταν είχε επισκεφθεί το «Θέατρο των Ονείρων» για πρώτη φορά ως αντίπαλος, είχε σκοράρει για λογαριασμό της Ρεάλ και δεν είχε πανηγυρίσει. Το βράδυ της Τρίτης, συμμετείχε στη δημιουργία του γκολ από τον Ντιμπάλα, έτρεξε μεν να πάει προς τους συμπαίκτες του για να πανηγυρίσει ήπια, στο φινάλε έσφιξε τις γροθιές του, ενώ, στον παραδοσιακό πανηγυρισμό με τους οπαδούς μετά από κάθε νίκη, αν και κατευθύνθηκε προς την εξέδρα των φιλοξενούμενων με τους υπόλοιπους, φρόντισε να κρατήσει χαμηλούς τόνους στον εορτασμό για τη νίκη.

Αποχωρώντας, είδε άλλους δυο εισβολείς να έρχονται προς το μέρος του, φώναξε ξανά στους stewards να ηρεμήσουν, ενδιαφέρθηκε για τους οπαδούς και μάλιστα, έβγαλε πολύ ωραία selfie με έναν εξ αυτών, παίρνοντας το κινητό του, βάζοντας την κάμερα και χαμογελώντας πλατιά!

Cristiano Ronaldo saying "It's ok, it's ok" to the stewards about a pitch invader who wanted to meet him pic.twitter.com/hVNciO5Jbh — Ryan Williams (@razza699) October 23, 2018

Cristiano Ronaldo takes a selfie with a pitch invader after Juventus beat Manchester United at Old Trafford. Brilliant! pic.twitter.com/6eLvxjcH2s — Football Planet (@FoootballPlanet) October 23, 2018

Ακούγοντας από τον κόσμο να φωνάζει ρυθμικά τ' όνομά του και προτού φύγει στη φυσούνα που οδηγεί στ' αποδυτήρια, χειροκρότησε ολόκληρο το γήπεδο, χτυπούσε το σημείο της καρδιάς και έκλεινε τα μάτια για ν' αφήσει την ιαχή και την αποθέωση να φτάσουν στην ψυχή του, κρατώντας εκεί γερά την ανάμνηση.

Επέστρεψε στον... παράδεισό του. Εκεί πάντοτε θα τον περιμένουν με μια αγκαλιά και πολλή αγάπη. Είναι δικό τους παιδί. Είναι παιδί της Γιουνάιτεντ!

