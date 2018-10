Ουίλμπεκιν: Πόσες θυσίες χρειάζεται για να φτάσεις στην κορυφή; (pics & vids)

Ήδη έχουμε διανύσει τις τρεις πρώτες αγωνιστικές της Euroleague, η πρώτη «διαβολοβδομάδα» ανήκει στο παρελθόν και οι ομάδες ανασυγκροτούνται για να καταφέρουν να βρουν ισορροπία, να διορθώσουν πράγματα και να πάρουν τις νίκες που χρειάζονται.

Στο ΣΕΦ αυτή την εβδομάδα (25/10)... κατηφορίζει η Μακάμπι Τελ Αβίβ και στο ρόστερ της ξεχωρίζει το όνομα του MVP της περασμένης αγωνιστικής, του Σκότι Ουίλμπεκιν, έστω και αν την τελευταία στιγμή χτύπησε και είναι αμφίβολος για το παιχνίδι του Φαλήρου. Ο περσινός MVP των Τελικών του Eurocup, δημιούργησε αίσθηση το καλοκαίρι, πολλοί τον ήθελαν, αλλά η Μακάμπι τον «κατέκτησε» και ενέταξε στο ρόστερ της έναν παίκτη που αδιαμφισβήτητα έχει ποιότητα και ταλέντο, αλλά προβληματίζει με το κατά πόσο μπορεί να σταθεί στο υψηλότερο επίπεδο με νέο ρόλο και ακόμα παραπάνω να ηγηθεί μιας ομάδας με βαριά ιστορία και φανέλα, όπως η Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Μπορεί όλα αυτά να είναι θεωρητικά, αλλά πρακτικά η πραγματικότητα είναι άλλη.

Ο Σκότι έχει περάσει πολλά, η κολεγιακή του καριέρα έφτασε σε αδιέξοδο, έμεινε μόνος του και από εκείνο το σημείο άλλαξε, πάλεψε και βρήκε τον καλύτερο του εαυτό. Από τότε επέλεξε τους σταθμούς που για εκείνον ήταν οι καλύτεροι, βρίσκεται στην Euroleague και μένει να δει όλος ο κόσμος το ταλέντο του, αλλά πάνω απ' όλα να αποδείξει στον εαυτό του ότι είναι ικανός να πορεύεται μαζί με την καλύτερη εκδοχή του.

Η Euroleague Greece καταγράφει την ενδιαφέρουσα ιστορία του μέχρι εδώ και αναλύει τι χρειάζεται από αυτό το σημείο και μετά.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ

Ο Σκότι Ουίλμπεκιν γεννήθηκε στις 5 Απριλίου του 1993, έχει και Αμερικάνικη και Τούρκικη υπηκοότητα και από μικρός είχε ονειρευτεί τον εαυτό του με την πορτοκαλί μπάλα στα χέρια. Πάντα ήταν ένα βήμα μπροστά από την ηλικία του. Πάντα έπαιζε με μεγαλύτερους.

Επειδή από τα όνειρα μέχρι την δύσκολη πραγματικότητα πολλά μεσολαβούν ο Ουίλμπεκιν τα έκανε όλα δύσκολα με τον χαρακτήρα του.

Όλα ξεκίνησαν σαν αστείο από αυτά νιώθεις ότι έχουν μια δόση σοβαρότητας, αλλά είναι δύσκολο να πιστέψεις ότι είναι αληθινά. Κάπως έτσι είδαν όλοι την επιλογή του Ουίλμπεκιν από το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα και μάλιστα ενώ ήθελαν να μην κάνει την τελευταία τάξη του λυκείου και να πάει κατευθείαν εκεί.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο πατέρας του Σκότι, ο Σβεντ, μίλησε με τον βοηθό του πανεπιστημίου και εκείνος είπε ότι χρειάζονται έναν αναπληρωματικό γκαρντ στους Gators'.

«Μήπως μπορέσει ο Σκότι να αποφοιτήσει νωρίτερα και να βρείτε αυτό που ψάχνετε», είπε ο πατέρας του, αλλά δεν είχε ρωτήσει τον γιο του γι' αυτήν την ιδέα.

Ο πιτσιρικάς επεξεργάστηκε το εγχείρημα, επεξεργάστηκε ότι δεν θα έχει την ευκαιρία να πάρει τον χρόνο του στο λύκειο και αφού μίλησε με τον Ντόνοβαν, τον προπονητή του πανεπιστημίου είπε το «ναι». Ένα μήνα μετά το Σκότι είχε αποφοιτήσει και δύο μήνες μετά ζούσε μόνος του στο πανεπιστήμιο όντας μόλις 17 ετών.

«Μιλάς για την τελευταία σου σεζόν, την τελευταία σου ημέρα, την αποφοίτηση, όλα αυτά που κάνεις ως τελειόφοιτος και αυτός έπρεπε να τα αφήσει. Η ευκαιρία να έρθει και να παίξει εδώ μάλλον υπερνίκησε αρκετά από αυτά», παραδέχτηκε ο Ντόνοβαν.

Ο Σκότι όντας ο μικρότερος είχε πειράγματα, αλλά ποτέ δεν δίστασε. Προσπάθησε να βρει τον ρόλο του να είναι όσο καλύτερος γινόταν. Έπρεπε να μάθει πράγματα που άλλοι είχαν την δυνατότητα, την άνεση και τον χρόνο να τα κάνουν πολύ πιο χαλαρά. Κάπου εκεί ήρθε και η πρώτη του τιμωρία για λόγο που δεν ειπώθηκε ποτέ. Μετά από αυτό ξεκίνησε 27 παιχνίδια με την ομάδα του και είχε μέσο όρο 32 λεπτά στο παρκέ. Το να είναι ο μικρότερος πάντα τον είχε κάνει σκληρό και αυτό χρειάστηκε διαχείριση. Ένοιωθε ότι η θέση του χαρίστηκε και έπρεπε να αποδεικνύει σε κάθε παιχνίδι ότι την άξιζε.

Μετά από μερικούς μήνες και συγκεκριμένα τον Ιούνιο του 2013 ήρθε η δεύτερη τιμωρία του Ουίλμπεκιν μέσα σε μόλις 7 μήνες. Και πάλι ο Ντόνοβαν δεν ήθελε να αποκαλύψει το γιατί, αλλά τα πράγματα έγιναν πάρα πολύ δύσκολα για τον γκαρντ της Φλόριντα. Οι κριτικές άρχισαν να σκάνε με ρυθμό χιονοστιβάδας, άρθρα γραφόντουσαν το ένα μετά το άλλο και όλα γύρισαν εναντίον του.

Το χρονικό εκείνη την περίοδο έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον όπως έχει κάθε ιστορία στην... αμερικάνικη τρέλα. Ο Ουίλμπεκιν έχασε τα πρώτα πέντε παιχνίδια της ομάδας του και ο Ντόνοβαν ήταν έτοιμος να πει όλα εκείνα που χρειάζονταν, αν ο παίκτης επέλεγε να εγκαταλείψει την προσπάθεια και να πάει κάπου αλλού να βρει την τύχη του. Αυτά τα λόγια ήταν που τον σόκαραν.

Scottie Wilbekin has been suspended indefinitely (violation of team rules).

— Gators Men’s Basketball (@GatorsMBK) 10 Ιουνίου 2013