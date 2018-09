Μόντριτς: Από τη... χειρότερη μεταγραφή, στη μαεστρία (pics & vids)

Ήταν ο άνθρωπος που πιστώθηκε τεράστιο μερίδιο της επιτυχίας της Τότεναμ να επιστρέψει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ναι μεν είχε μαζί και τον Γκάρεθ Μπέιλ που τότε είχε αρχίσει να κάνει ντόρο στην Premier League και να «ταξιδεύει» τ' όνομά του εκτός Αγγλίας, είχε και τον Χάρι Ρέντναπ στην άκρη του πάγκου των «σπιρουνιών», είχε τον Ράφαελ Φαν ντερ Φάαρτ για παρέα και η Ρεάλ τον έκανε δικό της έναντι 35 εκατ.ευρώ.

Είχαν προηγηθεί εξαιρετικές εμφανίσεις του με τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Κροατίας στο Euro του 2012 σε Πολωνία και Ουκρανία κι ας μην προχώρησε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα πέρα από τη φάση των ομίλων, εκεί όπου αντιμετώπισε Ισπανία και Ιταλία.

Εκείνο το καλοκαίρι, λοιπόν, πριν από έξι χρόνια, η «Marca» είχε διεξάγει ψηφοφορία τους αναγνώστες της, αναφορικά με τη χειρότερη μεταγραφή που πραγματοποιήθηκε στη θερινή περίοδο, σε όλες τις μεγάλες ομάδες της La Liga. Μαντέψτε ποιος βγήκε πρώτος...

Ο Λούκα Μόντριτς με ποσοστό ψήφων 32,2%!

Με τον Ζοσέ Μουρίνιο στην άκρη του πάγκου της «βασίλισσας», αδυνατούσε να προσαρμοστεί στα νέα, πολύ πιο απαιτητικά δεδομένα για εκείνον, στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου». Δεν μπορούσε να καθιερωθεί στα βασικά πλάνα του προπονητή του και μάλιστα, μιλώντας στην εφημερίδα της πατρίδας του, «Sportske», είχε αναφέρει: «Έτσι είναι σε μεγάλα κλαμπ όπως η Ρεάλ. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει τεράστια πίεση για να πετύχεις, ειδικά όταν είσαι νέο μέλος στην ομάδα με καλοκαιρινή μεταγραφή. Δεν ψάχνω δικαιολογίες, δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Είναι, όμως, πολύ μεγάλη η πρόκληση να προσαρμοστείς στα δεδομένα της Ρεάλ. Είχα κάποια καλά ματς, αλλά πιστεύω ότι μπορώ να κάνω ακόμα καλύτερα πράγματα».

Με αυτά τα λόγια, είχε επιβεβαιώσει πως όντως έπρεπε να καταβάλει πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια, ωστόσο, δεν βοηθούσε καθόλου και το γεγονός πως είχε ανοίξει ψαλίδα μεγαλύτερη των 15 βαθμών από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, επομένως όλη η πίεση που ασκούταν στη Ρεάλ, επηρέαζε ακόμα περισσότερο έναν παίκτη όπως ο Μόντριτς, που αποκτήθηκε για κάτι καλύτερο και η ομάδα αδυνατούσε ν' ανταποκριθεί όπως όφειλε.

Εν έτει 2018, ο Λούκα Μόντριτς θεωρείται άξιος νικητής του βραβείου για τον καλύτερο της σεζόν 2017-2018 από τη FIFA, έχοντας καταφέρει τρομερά πράγματα μέσα στο χρονικό διάστημα το οποίο λήφθηκε υπόψιν στην ψηφοφορία της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, βάζοντας τέλος στο... μονοπώλιο των Κριστιάνο Ρονάλντο και Μέσι αναφορικά με τις ατομικές διακρίσεις.

Luca modric the one and only player Big respect pic.twitter.com/FW1bpCwVJr

— Abdibalan (@Abdibalan2) September 24, 2018