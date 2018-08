Oι μεγαλύτερες νίκες στην καριέρα του Τσιτσιπά! (vids)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε πριν ακόμα κλείσει τα 20 να έχει γίνει κορυφαίο όνομα στο παγκόσμιο τένις και αύριο που θα ανακοινωθεί η νέα κατάταξη της ATP μπαίνει για πρώτη φορά στην εικοσάδα, φτάνοντας τουλάχιστον στη θέση Νο15.

Για να το πετύχει αυτό, νίκησε πολλούς σπουδαίους παίκτες, με μερικούς μάλιστα να είναι μέσα στο TOP 10. Επίσης έγινε κι ο μικρότερος παίκτης που νικάει τέσσερις αντιπάλους από το Top 10 σε ATP στο ίδιο τουρνουά.To gazzetta.gr με αφορμή το νέο θρίαμβο του επί του Αντερσον και τα σημερινά του γενέθλια θυμίζει τις επτά νίκες του επί παίκτες του Top10 της ATP

Oι επτά νίκες του επί του TOP 10

Η πρώτη έγινε τον Οκτώβριο του 2017 όταν ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετώπισε τον Νταβίντ Γκοφάν στα προημιτελικά European Open, στην Αμβέρσα του Βελγίου. Ο αγώνας ήταν ιστορικός, καθώς με ανατροπή πήρε τη νίκη έναντι του Νο10 του κόσμου τότε, με 2-6, 7-6(1), 7-6(4) κι έπαιξε στον πρώτο του ημιτελικό σε ΑΤΡ διοργάνωση μια ημέρα αργότερα.

Ακολούθησε το 2018 η Βαρκελώνη, όταν απέκλεισε το Νο7 της παγκόσμιας κατάταξης τον Ντομινίκ Τιμ με 6-3, 6-2, μία νίκη που την χαρακτήρισε τότε ως τη μεγαλύτερη στην καριέρα του. Ο Τσιτσιπάς έφτασε μετά ως τον τελικό, όπου έχασε από τον Ράφα Ναδάλ.

Μία εβδομάδα αργότερα, ήταν η σειρά του χθεσινού αντιπάλου του Στέφανου, του Κέβιν Αντερσον να γνωρίσει από πρώτο γύρο τη δυναμική του Ελληνα τενίστα. Ο Τσιτσιπάς κέρδισε το Νο8 του κόσμου με 6-7(3), 6-3, 6-3 στην φάση των «16» της διοργάνωσης.

Ακολούθησε αυτή η εκπληκτική εβδομάδα στο Rogers Cup, όπου εξουδετέρωσε τέσσερις παίκτες της πρώτης δεκάδας. Πρώτο θύμα και πάλι τον Ντομινίκ Τιμ, ο οποίος έχασε με 6-3, 7-6(6) ​.

Beaten by a familiar foe...

In already their fifth meeting of 2018, @StefTsitsipas knocks out Dominic Thiem 6-3 7-6(6) and will face Novak Djokovic for the first time next!#RogersCup pic.twitter.com/lpAFLrSFWZ

— Tennis TV (@TennisTV) 9 Αυγούστου 2018