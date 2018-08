H εκτόξευση του Στέφανου Τσιτσιπά μέσα σε ένα χρόνο! (vids)

Αν κάποτε λέγαμε ότι θα υπήρχε ένας Ελληνας τενίστας που θα έμπαινε στους 20 καλύτερους του κόσμου, θα φαινόταν ως ανέκδοτο. Ωστόσο ο Στέφανος Τσιτσιπάς το έκανε πραγματικότητα μετά την τρελά κούρσα του στο τουρνουά του Τορόντο, σίγουρα θα μπει στην εικοσάδα την Δευτέρα, με την ανακοίνωση της παγκόσμιας κατάταξης από την ATP.

Kαι χωρίς ίχνος υπερβολής, μετά από όσα έχει δείξει τον τελευταίο καιρό, ο Τσιτσιπάς μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά, σε θέση που κάποτε ούτε να ψελλίσουμε δεν θα μπορούσαμε…

Το gazzetta.gr καταγράφει όσα απίστευτα έχει πετύχει τον τελευταίο καιρό και δείχνουν ότι δεν υπάρχουν όρια, στα όνειρα και τις φιλοδοξίες του.

Νίκες στο Τοp 10

O Στέφανος έγινε ο νεότερος παίκτης που κερδίζει τρεις παίκτες από το Top 10 της κατάταξης σε ένα Masters από το 2006. Τότε το είχε πετύχει ο Ναδάλ στο Μόντε Κάρλο, ενώ αν αποκλείσει σήμερα και τον Αντερσον, θα γίνει ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία των Masters 1000 διοργανώσεων που θα έχει κερδίσει 4 παίκτες από το Top 10 στο ίδιο τουρνουά!

Από τον περασμένο Οκτώβριο μέχρι και χθες ο Τσιτσιπάς έχει νικήσει επτά φορές στην καριέρα του παίκτη του Top 10 της παγκόσμιας κατάταξης της ΑΤΡ. Η αρχή έγινε με τον Νταβίντ Γκοφάν και ακολούθησαν ο Κέβιν Άντερσον, δύο φορές ο Ντομινίκ, δύο φορές ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ και φυσικά ο Νόβακ Τζόκοβιτς!

Στην εικοσάδα και πιο πάνω

Πριν από ένα χρόνο ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν στο Νο168 του κόσμου. Στην αρχή του 2018 έφτασε το Νο91 και τώρα χτυπάει την πόρτα του Top 20, με μεγαλύτερες πιθανότητες να συγκεντρώνει η θέση Νο18. Βέβαια όλα θα κριθούν από το τι θα κάνει στο Rogers Cup, όχι μόνο αυτός αλλά και ο Κάρεν Κατσάνοφ που επίσης έχει προκριθεί στα ημιτελικά και θα παίξει με τον Ναδάλ. Aν νικήσει τον Αντερσον πάντως θα πάει στο Νο15 και μετά θα έχει τον Ναδάλ στον τελικό!

Νίκες χωρίς σταματημό σε όλα τα τερέν

Ο 19χρονος τενίστας ουσιαστικά παρουσιάστηκε στο παγκόσμιο τένις σε κορυφαίο επίπεδο τη φετινή χρονιά και ήδη πετύχει τον ασύλληπτο αριθμό για αυτή την ηλικία, αριθμό των 29 νικών και συνεχίζει. Παίζοντας με απίστευτη ωριμότητα και δύναμη εξουδετερώνει τον ένα αντίπαλο μετά τον άλλο.

Επίσης παίζει με την ίδια ευκολία σε όλα τα τερέν. Από το χωμάτινο μέχρι το γρασίδι του Γουϊμπλεντον, είναι σε όλα καλώς, αντιθέτως με τους περισσότερους στάρ του παγκόσμιου τένις που έχουν πλεονεκτήματα σε συγκεκριμένες επιφάνειες ή δεν μπορούν να αποδώσουν καλά σε άλλες. Aν και ο ίδιος λέει ότι προτιμά το γρασίδι...

Κοιτάει στα μάτια τα ιερά τέρατα του τένις

Ο Τσιτσιπάς δείχνει ότι δεν τρομάζει μπροστά στα μεγάλα ονόματα του χώρου. Τον περασμένο Απρίλιο κόντρα στον Ναδάλ στη Βαρκελώνη, φαινομενικά έχασε εύκολα με 6-2, 6-1 από τον Ισπανό Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, αλλά τότε ο Στέφανος ήταν Νο63 και αντιμετώπισε τον Ράφα στην αγαπημένη χωμάτινη επιφάνεια του. Μετά τον αγώνα μάλιστα, ο Ναδάλ δήλωσε ότι ο «Τσιτσιπάς έχει λαμπρό μέλλον». Κι από το… λαμπρό μέλλον φτάσαμε στο You deserve it file, του Τζόκοβιτς, μετά την ήττα τώρα στο Τορόντο!

Απίστευτοι και θεαματικοί πόντοι

Ο κορυφαίος Ελληνας τενίστας είναι ιδιαίτερα θεαματικός και παίζει πάντα με αυτοθυσία. Ηδη η φήμη του για τους τρομερούς πόντους που βγάζει, κάνει το γύρο του κόσμου, μετά από μερικές ορισμένες εκπληκτικές φάσεις όπως αυτή στο Γουϊμπλεντον κόντρα στον Τζάρεντ Ντόναλντσον

Στο ίδιο Grand Slam το έκανε και κόντρα στον Ισνερ

"He's done it again!"

Although @StefTsitsipas will go no further at #Wimbledon this year, we're predicting a very bright future pic.twitter.com/6ARtaVMLxe

— Wimbledon (@Wimbledon) 9 Ιουλίου 2018