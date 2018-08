Βασίλης Σπανούλης: Ένα όνομα, μια μπασκετική ιστορία! (pics & vids)

Τα λόγια γίνονται όλο και λιγότερα όταν χρειάζεται να γράψεις κάτι για τον Βασίλη Σπανούλη. Ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες που έβγαλε ποτέ το ελληνικό μπάσκετ γεννήθηκε στις 7 Αυγούστου του 1982 και κοιτώντας το παρελθόν του σίγουρα οι σελίδες της ζωής του είναι γεμάτες εικόνες.

Άλλες καλές, άλλες δύσκολες, άλλες μυθικές, άλλες απίστευτες, πάντως κοιτώντας τες μπορείς να βρεις μέσα τους όλα τα χρώματα και όλα τα συναισθήματα που μπορεί να ζήσει ένας αθλητής.

Ξεκίνησε να... χτίζει τα όνειρα του με μια πορτοκαλί μπάλα στα χέρια και τελικά το οικοδόμημα του είναι άξιο θαυμασμού από ολόκληρο τον πλανήτη. Πόσοι τίτλοι, πόσες αποφάσεις, πόσες μοναδικές στιγμές, πόσος ιδρώτας, πόση δουλειά όλα σε υπερθετικό βαθμό για γίνει πραγματικότητα το όνειρο ενός πιτσιρικά από την Λάρισα, που μεγάλωσε απότομα και αποφάσισε να στηρίξει τον εαυτό του και όσους είχε δίπλα του.

Ο Βασίλης Σπανούλης κλείνει τα 36 του χρόνια και το gazzetta.gr «αγγίζει» το όνομα ενός μύθου του ελληνικού μπάσκετ, προσπαθώντας μέσα από μερικές λέξεις να συνθέσει το παζλ μιας καριέρας που δεν χρειάζεται πολλά, έχει τόσο χρυσά θεμέλια που λάμπουν μπροστά στα μάτια της πιο θολής ματιάς.

Χρόνια Πολλά «Kill Bill»!

Ο Βασίλης Σπανούλης αποτελεί τον απόλυτο σταρ της Euroleague και είναι το πρόσωπο που χρησιμοποιεί η διοργάνωση για να προβάλει την αίγλη της.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έχει κατακτήσει 3 φορές το τρόπαιο, έχει βγει μια φορά MVP ολόκληρης της διοργάνωσης, μετρά 3 φορές τον τίτλο του καλύτερου παίκτη του Final 4 , τρεις φορές έχει συμπεριληφθεί στην καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης και άλλες 5 στην δεύτερη καλύτερη.

Είναι ο κορυφαίας σε ασίστ στην διοργάνωση και κυνηγάει την κορυφή και στο σκοράρισμα για να περάσει τον μύθο του σε ένα νέο επίπεδο. Η Euroleague, τον χρησιμοποιεί ως το πρόσωπο της διοργάνωσης, ενώ έχει κάνει και ολόκληρο ντοκιμαντέρ για την ζωή του.

Ό,τι έχει καταφέρει ο Σπανούλης έχει προέλθει από σκληρή δουλειά, τίποτα δεν του χαρίστηκε και άπαντες στον μπασκετικό κόσμο αναγνωρίζουν μια αξία η οποία έχει βοηθήσει και την ίδια την διοργάνωση της Euroleague να βρεθεί σε ένα άλλο επίπεδο.

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ένας γεννημένος πρωταθλητής. Πάντα στόχος του ήταν να είναι κορυφαίος και να οδηγεί τις ομάδες, όπου ήταν ηγέτης, μόνο στην κορυφή. Μπολιασμένος με την νοοτροπία του νικητή που τον ακολουθεί κατάφερε και μετέδωσε το πνεύμα αυτό σε όποιον βρέθηκε δίπλα του.

Εκτός από τους τίτλους που κέρδισε με την φανέλα του Παναθηναϊκού στην αρχή της καριέρας του, πήρε την απόφαση να πάει στον αιώνιο αντίπαλο και να τον επαναφέρει στην κορυφή. Έτσι και έγινε.

Ο Σπανούλης το 2010 υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό, πήρε τα κλειδιά της ομάδας του Πειραιά και ήταν εκείνος που πρωταγωνίστησε στις πιο λαμπρές σελίδες της ένδοξης ιστορίας των «ερυθρόλευκων», με ευρωπαϊκές κατακτήσεις και επιστροφή και στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο «Kill Bill»... τρέφεται από τους τίτλους και τις νίκες και κάθε φορά που πατά στο παρκέ είναι αποφασισμένος και προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι ο καλύτερος όλων.

Ο «Kill Bill» γεννήθηκε στις 7/8 του 1982 στην Λάρισα και ποτέ του δεν σταμάτησε να δουλεύει για να γίνεται ο καλύτερος. Από τον Γυμναστικό Σύλλογο Λάρισας, στο Μαρούσι από εκεί στον Παναθηναϊκό, στο ΝΒΑ και τους Ρόκετς, πίσω στον Παναθηναϊκό και από εκεί στον Ολυμπιακό.

Ο Σπανούλης έχει δουλέψει εξαιρετικά σκληρά για να είναι ο καλύτερος σε αυτό που κάνει και μόνο αυτόν τον τρόπο ξέρει για να φτάσει στην κορυφή. Δεν είναι τυχαίο που όποιος και να μιλήσει για εκείνον αναφέρεται στο πόσο καλός επαγγελματίας είναι και τον χαρακτηρίζει ως το καλύτερο πρότυπο για τους νέους αθλητές. Πάει πάντα πρώτος στην προπόνηση, φεύγει τελευταίος και αυτό το στοιχείο είναι ένα από τα πολλά που τον κάνουν αυτό που είναι.

Ακόμα και τώρα που δεν έχει να αποδείξει τίποτα και σε κανέναν ο Σπανούλης ηγείται της προσπάθειας του Ολυμπιακού, δουλεύει σκληρά και παλεύει για να φέρνει την ομάδα του στην κορυφή.

Αν κάτι τον χαρακτηρίζει όσο τίποτα άλλο είναι ο τίτλος του νικητή. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έχει δηλώσει πολλές φορές ότι σκοπός του είναι να κάνει όλα εκείνα που χρειάζονται για να νικάει η ομάδα του και το έχει αποδείξει περίτρανα μέσα στα παρκέ.

Είναι ίσως ο πιο... cluch παίκτης στην Ευρώπη και αυτό δεν είναι κάτι που βγαίνει αυθαίρετα, αφού είναι άπειρα τα παραδείγματα και οι στιγμές όπου ο Βασίλης Σπανούλης βγήκε μπροστά για την ομάδα του και ήταν εκείνος που έδωσε τελικά την νίκη.

Όλη του η καριέρα «φωνάζει» το πόσο ατρόμητος είναι και πως ένας γεννημένος νικητής μπορεί να κοιτάει πίσω του και να είναι υπερήφανος με τις όλες τις αποφάσεις που έχει πάρει με την πορτοκαλί μπάλα στα χέρια και τον χρόνο να φαντάζει ασφυκτικά λίγος.

Ο 36χρονος αρχηγός και ηγέτης του Ολυμπιακού πήρε μια απόφαση που άλλαξε την ιστορία. Έχοντας καταφέρει τεράστιες επιτυχίες με την φανέλα του Παναθηναϊκού επέλεξε να φορέσει την φανέλα του αιώνιου αντίπαλου και μάλιστα να ηγηθεί της προσπάθειας του να επιστρέψει στην κορυφή.

Ήταν Ιούλιος του 2010 όταν ανακοινώθηκε η μετακίνηση του Βασίλη Σπανούλη από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό και τίποτα πλέον δεν θα ήταν ίδιο. Η ιστορία είχε αλλάξει και ο Σπανούλης πλέον θα συνδέονταν ολοκληρωτικά με τον Ολυμπιακό.

Ήταν εκείνος που πήρε πάνω του την ευθύνη και οδήγησε τους «ερυθρόλευκους» ξανά σε ευρωπαϊκές και εγχώριες επιτυχίες, ενώ έβαλε την σφραγίδα του σε όλες τις μαγικές στιγμές της ομάδας του. Πλέον, αποτελεί τον αρχηγό και απόλυτο και αδιαμφισβήτητο ηγέτη του Ολυμπιακού και η απόφαση του έμελλε να γραφτεί στα κατάστιχα της ιστορίας.

Ο «Kill Bill» αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αλλά δοκίμασε την τύχη του και στο ΝΒΑ.

Μπορεί αυτή η εμπειρία να μην ήταν το ίδιο πετυχημένη με την ευρωπαϊκή και το πέρασμα του από τους Ρόκετς να μην ήταν στην σωστή στιγμή πάντως έχει καταφέρει να κερδίσει το σεβασμό μέχρι και τον «μαγικό» κόσμο.

Δεν έχουν περάσει παρά μόνο μερικές ημέρες από τότε που ο νεαρός Λούκα Ντόντσιτς, το παιδί θαύμα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, στάθηκε μπροστά στις αμερικανικές κάμερες και εξήγησε ότι διάλεξε τον αριθμό 77 για την φανέλα του στους Μάβερικς, γιατί το 7 ήταν... πιασμένο και θέλει να τιμάει τον Σπανούλη με τον αριθμό στην πλάτη του.

Αυτό που έχει καταφέρει ο V Span είναι τεράστιο και θα το καταλάβουμε τα επόμενα χρόνια που θα ακολουθήσουν.

Meet Mavs rookie @luka7doncic and hear his thoughts on joining the Mavs, teaming up with a European legend like @swish41, and what he's looking forward to accomplishing in Dallas!

MORE: https://t.co/E3OFXwpoHS pic.twitter.com/RrQSqlYjww

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) 22 Ιουνίου 2018