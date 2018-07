Νικολό Μάνιον: Ο νέος... Στεφ Κάρι είναι Ιταλός! (pics & vids)

Το... μήλο δεν άργησε να πέσει κάτω από την μηλιά και ο Νικολό Μάνιον αποφάσισε να ακολουθήσει τα χνάρια του πατέρα του στο μπάσκετ.

Γιος του πάλαι ποτέ ΝΒΑeρ, Πέις Μάνιον, ο οποίος έκανε και μεγάλη καριέρα στην Ιταλία τις δεκαετίες '80-'90, ο «Νίκο» - όπως τον φωνάζουν - ήταν το πρόσωπο του τρίτου «παραθύρου», για τα προκριματικά του Mundobasket 2019.

Σε ηλικία 17 ετών, ο κοκκινομάλης - όπως ο πατέρας του - γκαρντ έγινε ο 4ος νεότερος παίκτης που φόρεσε τη φανέλα της εθνικής Ιταλίας κι έκανε το ντεμπούτο του κόντρα στην Ολλανδία.

Το μέλλον είναι δικό του

Με την Ιταλία να έχει ήδη προκριθεί στον β' γύρο των προκριματικών, ο κόουτς Σακέτι έδωσε την ευκαιρία στον Νίκο να νιώσει το συναίσθημα του να αγωνίζεσαι με το εθνόσημο στο στήθος.

Το... άγχος και η αδρεναλίνη, όμως, στάθηκαν «εμπόδιο» και ο μικρός δεν μπόρεσε να ξεδιπλώσει όλο του το ταλέντο (9π., 2/7δ., 1/3τρ., 2/2β., 2ρ., 1κλ., 2λ., 29:90).

Παρόλα αυτά, έδειξε τις ικανότητες για τις οποίες φημίζεται, με τις ενέργειες που έκανε στο παρκέ και άφησε υποσχέσεις για το μέλλον.

@NiccoloMannion became the 4th youngest player to play for Italy, making his national team debut against the Netherlands at the age of 17 years, 3 months and 17 days.#FIBAWC #ThisIsMyHouse pic.twitter.com/3pMWbpjOcE

— Basketball World Cup (@FIBAWC) 1 Ιουλίου 2018