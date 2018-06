Πήρε τον τίτλο του MVP ο Ντουράντ, έμεινε στην... απ' έξω ο Κάρι (poll)

Καμία ομάδα δεν έχει καταφέρει να επιστρέψει από 3 ήττες και δεν ήταν οι φετινοί Καβαλίερς εκείνοι που θα ανέτρεπαν ένα τέτοιο στατιστικό.

Οι Ουόριορς ήταν σε εξαιρετική κατάσταση, δεν άφησαν περιθώρια αμφισβήτησης, ο ΛεΜπρον Τζέιμς δεν βρήκε ποτέ συμπαραστάτες και κάπως έτσι οι νέοι πρωταθλητές του ΝΒΑ είναι ο Κάρι, ο Ντουράντ και η παρέα τους.

Μόλις ξεπεράσαμε την... χαρά του τελικού νικητή, η επόμενη συζήτηση που άνοιξε είναι εκείνη για τον MVP των Τελικών, έναν τίτλο που τελικά τον πήρε ο Κέβιν Ντουράντ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Όπως είναι λογικό και οι δύο παίκτες δεν είχαν κάτι να μοιράσουν, χάρηκαν με την καρδιά τους τον τίτλο της ομάδας τους και άφησαν σε δεύτερη μοίρα τα προσωπικά βραβεία.

Χαρακτηριστικά ο ΚD σχολίασε σε ερώτηση δημοσιογράφου: «Έχει σημασία ποιος πήρε τον τίτλο; Μόλις κάναμε το back to back σε πρωταθλήματα στο ΝΒΑ. Είμαστε χαρούμενοι που καθαρίσαμε την σειρά απόψε και μόνο αυτό μετράει».

Πάντως δεν άργησε να ξεσπάσει μια κουβέντα γι' αυτόν τον ατομικό τίτλο και κυρίως πολλοί ήταν εκείνοι που αναρωτήθηκαν γιατί δεν τον πήρε ο Στέφεν Κάρι. Μπορεί να έχει πάρει δύο κολλητά βραβεία MVP σε όλη την λίγκα, πάντως MVP των Τελικών δεν έχει αναδειχθεί ποτέ και με τις εμφανίσεις που έκανε φέτος αρκετοί πίστεψαν ότι θα προσθέσει και αυτό τον τίτλο στην συλλογή του.

Το 2015 τον τίτλο κατέκτησε ο Ιγκουοντάλα, τον περσινό και πάλι ο Ντουράντ, όπως και τον φετινό.

O τίτλος κρίνεται από 11 μέλη των μίντια και για την φετινή σεζόν ο KD πήρε 7, ενώ ο Στεφ πήρε 4 χάνοντας για ακόμα μια χρονιά αυτή την διάκριση.

ΤΟ GAME 3 ΕΓΕΙΡΕ ΤΗΝ ΖΥΓΑΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΤΟΥΡΑΝΤ

O Ντουράντ έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις και στο Game 2 και στο Game 3 και αν στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς βοήθησε τον Κάρι που βγήκε μπροστά, στο τρίτο παιχνίδι ήταν ασταμάτητος.

Σκόραρε 43 πόντους με 15/23 σουτ, πήγε κοντά στο καλάθι, σκόραρε από απόσταση, με άμυνα πάνω του και ελεύθερος. Σκόραρε απέναντι σε κάθε αμυντικό που βρήκε απέναντι του, εκτός από το Τόμπσον και αυτό γιατί απλά δεν πήρε κάποια προσπάθεια με εκείνον στην άμυνα.

Συνολικά στα 4 παιχνίδια των Τελικών ο Κέβιν Ντουράντ είχε 32 πόντους κατά μέσο όρο, με 56% στο σουτ και 47% στα τρίποντα, 11 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Αυτοί οι αριθμοί αποκτούν ξεχωριστό ενδιαφέρον αν συνυπολογίσει κανείς ότι κατάφερε να κάνει τέτοιες εμφανίσεις σε μια ομάδα με 3 ακόμα All Stars, αλλά εκείνος το κατάφερε και πραγματικά βγήκε μπροστά για ακόμα μια φορά για την ομάδα του, ίσως υπενθυμίζοντας σε όλους πόσο απαραίτητος είναι ακόμα και σε αυτούς τους πανίσχυρους Ουόριορς.

Kevin Durant receives the Bill Russell #NBAFinals Most Valuable Player Award! #DubNation #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/No9jli12gd

Kevin Durant's late Game 3 triple... as heard around the world!

«ΥΠΕΓΡΑΨΕ» ΦΑΡΔΙΑ ΠΛΑΤΙΑ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ Ο ΚΑΡΙ

Ο Κάρι ήταν χάρμα ίδεσθαι στους Τελικούς, είχε ξεπεράσει εντελώς τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε στην αρχή των playoffs και παρουσιάστηκε πανέτοιμος κόντρα στους Καβαλίερς.

Το δεύτερο παιχνίδι είχε την δική του υπογραφή πάνω, κάνοντας πάρτι τρίποντων, με 9 στα 17, κάνοντας ρεκόρ και στα πετυχημένα αλλά και στις προσπάθειες, δείχνοντας για ακόμα μια φορά τα... δολοφονικά του ένστικτα.

Όταν ο Κάρι συνδέθηκε, οι Ουόριορς μπορούσαν πλέον να αισθάνονται πιο άνετα. Υπήρξε λιγότερη απομόνωση και αποφάσισαν να αλλάξουν γρήγορες πάσες και να θυμίσουν λίγο την ομάδα που ήταν πριν βρεθεί σε αυτήν ο Ντουράντ. Ο Κάρι έβαλε όλα τα δύσκολα, έκανε τα γνωστά πολύ εντυπωσιακά του κόλπα, αλλά στο Game 3 χρειάστηκε την πολύτιμη βοήθεια του Ντουράντ για να «ξεκολλήσει». Αυτό ήταν κάτι που ίσως έκρινε και τα χέρια που πήγε τελικά το βραβείο του MVP. Tέλειωσε το ματς με μόλις 11 πόντους και αυτό ήταν κάτι που προφανώς δεν τους συγχώρεσαν.

Ο Κάρι... επέστρεψε στο τέταρτο παιχνίδι, δεν χρειάστηκε πολύ για να βρει τον καλό τρελό του εαυτό. Ξεκίνησε με 4/6 σουτ και τέλειωσε το παιχνίδι με 37 πόντους, σε μια εξαιρετική ακόμα εμφάνιση. Από την πλευρά του ο Ντουράντ δεν έκανε κάτι εντυπωσιακό για στα γνωστά του στάνταρτ, πέτυχε 20 πόντους και πήρε σπίτι του τον τίτλο του MVP.

All nine of Steph Curry's 3's in game 2....breaking Ray Allen's NBA finals records pic.twitter.com/JIDvnd0P32

— gifdsports (@gifdsports) 4 Ιουνίου 2018