Αυτός είναι ο Πιτ Πιεμπονγκσάντ!

Ο Πιτ Πιεμπονγκσάντ είναι Διευθύνων Σύμβουλος της MENA Capital Group FZCO, μια εταιρείας παροχής συμβουλών, διαχείρισης έργων και επενδύσεων που εδρεύει στο Ντουμπάι, η οποία ιδρύθηκε το 2007 για να προσφέρει ευρείες υπηρεσίες διαβούλευσης και συντονισμού επενδύσεων σε όλη τη Μέση Ανατολή και την Ασία.

Η MENA Capital, σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες από τη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και την Ασία, συμμετέχει επί του παρόντος σε αρκετά έργα στον τομέα της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, της υγειονομικής περίθαλψης, και σε real estate σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρωταρχικός στόχος του Πιτ Πιεμπονγκσάντ είναι να διαχειρίζεται τις καθημερινές εταιρικές υποθέσεις και τις ενδοεταιρικές σχέσεις αυτού του οργανισμού.

Ο γιος του Παϊρότζ Πιεμπονγκσάντ είναι εξουσιοδοτημένος μάνατζερ παικτών από τη FIFA.

Με αυτή την ιδιότητα διετέλεσε σύμβουλος της Μάντσεστερ Σίτι από το 2007 έως το 2008. Μάλιστα, συμμετείχε ενεργά στις πωλήσεις, αλλά και τις αγορές παικτών, καθώς και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους «Πολίτες» μέσω μιας συμφωνίας με τον όμιλο MENA Capital, ενώ διαδραμάτισε σημαίνοντα ρόλο στον συντονισμό για την επιτυχή πώληση του συλλόγου σε όμιλο από το Αμπού Ντάμπι στα τέλη του 2008.

Ο Πιτ Πιεμπονγκσάντ δραστηριοποιείται επίσης ως διευθυντής και μέλος του διοικητικού συμβουλίου των πολυάριθμων κοινοπραξιών που έχουν ιδρυθεί από την MENA Capital Group στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και σε ολόκληρη την περιοχή.

Η προηγούμενη εμπειρία του Ταϊλανδού πριν από τη μόνιμη απασχόληση του στο Ντουμπάι το 2007, ήταν ως Διευθυντής Διεθνούς Ανάπτυξης Επιχειρήσεων για την Empire Asia Co., Ltd., μιας εταιρείας παροχής συμβουλών με έδρα τη Μπανγκόκ, η οποία εξειδικεύεται στη διευκόλυνση εμπορικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων μεταξύ κυρίως Ταϊλανδέζικων και Κινεζικών εταιριών σε Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Η εργασία αυτή περιελάμβανε αρκετές επιτυχημένες συμφωνίες και επιχειρηματική σύνδεση στον τομέα των κατασκευών, της αρχιτεκτονικής και στην προμήθεια δομικών υλικών. Στο βιογραφικό του περιλαμβάνεται και η θητεία του στην Boonrawd Brewery, την κορυφαία φίρμα μπύρας και ποτών στην Ταϊλάνδη, όπου από τα τέλη του 2005 έως το 2007 ήταν ο Διευθυντής Προώθησης και Διανομής της εταιρείας Beer Corona.

Ο Πιτ Πιεμπονγκσάντ σπούδασε στις Ηνωμένες Πολιτείες και αποφοίτησε από το St. Charles Preparatory High School in Columbusτο 1996, οπότε επέστρεψε στην Ταϊλάνδη για να φοιτήσει στο University of the Thai Chamber of Commerce in Bangkok, λαμβάνοντας πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων το 2004.

Στη συνέχεια παρακολούθησε το Assumption University στην Μπανγκόκ από το 2004 έως το 2006, όπου απέκτησε Master στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Ο γιος του Παϊρότζ Πιεμπονγκσάντ εκφράζει σε κάθε ευκαιρία το πάθος του για ποδόσφαιρο, μπάσκετ και γκολφ, όπου μάλιστα εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις του.

Επίσης στα ενδιαφέροντα του συγκαταλέγονται η προστασία του περιβάλλοντος, η συνεχής ενημέρωση των νέων τάσεων στο μάρκετινγκ και η συμμετοχή σε ανθρωπιστικές δραστηριότητες.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Πιτ Πιεμπονγκσάντ είναι φανατικός οπαδός της Λίβερπουλ, ενώ έχει άριστη σχέση με τον super ατζέντη, Πίνι Ζάχαβι!

Μάλιστα, όχι μόνο δεν κρύβει την επαγγελματική σχέση του με τον Ζάχαβι, αλλά όπως μπορείτε να διαπιστώσετε τον αποκαλεί «αφεντικό», ενώ ποστάρει φωτογραφίες του Ισραηλινού μάνατζερ, αλλά και του Άβραμ Γκραντ δείγμα των σχέσεων του με τους δύο Ισραηλινούς.