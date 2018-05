Κάρι: O «δολοφόνος» με το αγγελικό πρόσωπο έτοιμος για να ενδώσει στα ένστικτά του (vids)

Μετά από μια τεράστια σεζόν, με τα παιχνίδια για ακόμα μια φορά να ακολουθούν το ένα το άλλο οι Ουόριορς, με την μάχη κόντρα στους Ρόκετς να περιλαμβάνει «αίμα κι άμμο», και οι Καβαλίερς με τον ΛεΜπρον Τζέιμς να είναι μυθικός και να... τραβάει μαζί του μια ολόκληρη ομάδα θα λύσουν τις διαφορές τους για τον απόλυτο πρωταθλητή για το 2018.

Οι δύο σειρές πήγαν στα 7 παιχνίδια και χρειάστηκε οι σταρ τους να φορέσουν τα καλά τους και να κάνουν αυτό για το οποίο έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν, να τραβήξουν την ομάδα τους μέχρι το τέλος και να ηγηθούν της προσπάθειας.

Ο Στεφ Κάρι, πέρασε αρκετά την φετινή σεζόν, για αρκετό καιρό το χαμόγελο «έσβησε» από τα χείλη του, αλλά όταν επέστρεψε, πήρε τον χρόνο του, βρήκε τον εαυτό του και τελικά ήταν ο γνωστός «δολοφόνος» που δεν άφηνε σε καμία περίπτωση τα... ένστικτα του χωρίς τροφή.

Στο παιχνίδι κόντρα στους Ρόκετς είχε 27 πόντους με 7 τριποντά, ξεχωρίζοντας στο τρίτο δωδεκάλπετο που τον χρειάστηκε η ομάδα του. Μαζί είχε 10 ασίστ και 9 ριμπάουντ φτάνοντας μια «ανάσα» από το triple double και δίνοντας στην ομάδα του την ώθηση που χρειαζόταν για να γράψει ιστορία.

Πλεόν και μετά απ' όσα πέρασε έκανε αυτό που έπρεπε για να φτάσει η ομάδα του στον τελικό της στόχο και βρίσκεται μπροστά σε ακόμα μια πρόκληση από εκείνες που έχει μάθει να αντιμετωπίζει.

Απέναντι του ο πιο παλίος του γνώριμος αφού ο ΛεΜπρον και η... παρέα του δεν χαρίστηκαν στους ταλαντούχους Σέλτικς και βρίσκονται εκεί απέναντι, έτοιμοι να αντιμετωπίσουν μία πρόκληση για την οποία χρειάστηκε να κοπιάσουν... ασυνήθιστα πολύ.

Ο μπασκετικός πλανήτης μπορεί να περιμένε μια νέα «παράσταση», αλλά οι παλιοί ξέρουν τον δρόμο και είναι σίγουρο ότι δεν θα αφήσουν κανέναν παραπονεμένο.

ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ, ΟΙ... ΒΡΙΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ BREAK

Η φετινή σεζόν δεν έμοιαζε με τις άλλες για τον Στεφ Κάρι. Ο ηγέτης των Ουόριορς αντιμετώπισε διάφορες δυσκολίες και μέχρι και την σειρά με τους Ρόκετς έπρεπε να ξεπεράσει αρκετά προβλήματα.

Οι δύο τραυματισμοί που αντιμετώπισε τον Μάρτιο, έθεσαν τον παίκτη εκτός από ολόκληρη την πρώτη φάση των playoffs και τα παιχνίδια κόντρα στους Σπερς, ενώ επέστρεψε στο δεύτερο παιχνίδι κόντρα στους Πέλικανς. Παρά τις ... γεμάτες εμφανίσεις του, έψαχνε τα πατήματα του και αυτό ήταν κάτι που φάνηκε ξεκάθαρα στα πρώτα παιχνίδια κόντρα στους Ρόκετς, όπου δεν ήταν ο γνωστός παίκτης.

Από την αρχή τα πράγματα ήταν δύσκολα για τους Ουόριορς. Τα προβλήματα δεν έλειψαν ποτέ, το πλεονέκτημα είχε χαθεί και ο Κάρι έψαχνε την λύση για τον εαυτό του και για την ομάδα του.

Ήταν το Game 3 της σειράς με τους Ρόκετς όταν ο Στεφ έκανε μια μαγική εμφάνιση με 35 πόντους, φώναξε δυνατά «this is my fucking house» και όλα μπήκαν στην... θέση τους.

In case you didn't know, this is @StephenCurry30's house pic.twitter.com/BZaZt33nGW — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) 21 Μαΐου 2018

Το ξέσπασμα του αυτό που απασχόλησε από την... μαμά του, μέχρι όλο τον Τύπο ήρθε μετά από μήνες συνεχόμενης πίεσης και διαδοχικών τραυματισμών που δεν τον άφησαν να πρωταγωνιστήσει όπως θα ήθελε μέσα στο παρκέ και εκεί που τον χρειάζονταν η ομάδα του.

Όλα αυτά μέχρι οι «Πολεμιστές» να βρεθούν μια ανάσα από τον αποκλεισμό. Βασικά, απείχαν δύο δωδεκάλεπτα από το να πάνε σπίτι τους, μετά από τρία συνεχόμενα χρόνια.

Με δύο ολοκληρωτικές εμφανίσεις και ειδικά με την τελευταία του ο Κάρι βροντοφώναξε «παρών», χαμογέλασε πλατιά σε όσους τον αμφισβήτησαν και ενώ πολλοί να παρασύρονται από το γλυκό του πρόσωπο και να πιστεύουν ότι ίσως να μην νοιάζεται γι' αυτά που ακούστηκαν, μέσα στο παρκέ έδειξε ότι είναι ο απόλυτος ηγέτης της ομάδας του.

Βγήκε στο δεύτερο ημίχρονο του Game 7 με τους Ρόκετς, έκανε «μυθικά» πράγματα, σκόραρε τελικά 27 πόντους και μπορεί να μην το έκανε όπως ο ΛεΜπρον, μπορεί οι προσωπικότητες τους να μην μοιάζουν, πάντως η επίδραση του ήταν καταλυτική στο να βρεθεί η ομάδα του στους Τελικούς και να δείξει ότι είναι εδώ να παλέψει.

Ο Κάρι και οι Ουόριορς είναι στους Τελικούς για να παλέψουν για το στέμμα τους. Μπορεί να μην το έκαναν όσο εντυπωσιακά το έκαναν τις προηγούμενες σεζόν, πάντως το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Είναι και πάλι εδώ, με άπαντες σε ετοιμότητα για να κρατήσουν τον τίτλο τους.

3rd Quarter Warriors just happened. They’re up 7 and a quarter away from the NBA Finals. pic.twitter.com/keSyxUhkdI — Bleacher Report NBA (@BR_NBA) 29 Μαΐου 2018

ΚΑΡΙ – ΛΕΜΠΡΟΝ: ΔΥΟ ΣΤΙΛ, ΙΔΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Ακόμα μια φορά τα τελευταία χρόνια οι Ουόριορς με τους Καβαλίερς θα λύσουν τις διαφορές τους για το πολυπόθητο δαχτυλίδι του Πρωταθλητή του ΝΒΑ. Φέτος η σεζόν δεν έμοιαζε με τις άλλες. Οι δύο πρωταγωνίστριες ομάδες τα βρήκαν σκούρα, πολλοί θέλησαν αν δουν το κάτι διαφορετικό στους Τελικούς, αλλά αυτές οι... χάρες δεν γίνονται.

Από την μια πλευρά οι πρωταθλητές, «ανέβηκαν» όλοι μαζί στην πλάτη του ΛεΜπρον και δεν υπάρχει αμφισβήτηση ότι εκείνος τους έχει φέρει στην θέση που είναι σήμερα, με τους Σέλτικς να πουλούν ακριβά το... τομάρι τους και από την άλλη οι Ουόριορς με τον Χάρντεν απέναντι τους δεν είχαν πολλά περιθώρια να μην παίξουν στο υψηλότερο επίπεδο.

Αυτό έγινε μόνο όταν ο Κάρι ανέβηκε στο γνωστό επίπεδο του, ενώ κάτι αντίστοιχο συνέβη και με τον «Βασιλιά» που δεν είχε περιθώριο να μην πιάσει το μάξιμουμ της απόδοσης του. Μπορεί ο χαμογελαστός γκαρντ να μην έχει την... δυναμική του ΛεΜπρον και τα ρεκόρ του «Βασιλιά», είναι όμως εκείνος που τελικά θα οδηγήσει την ομάδα του και εκείνη θα τον ψάξει την κρίσιμη στιγμή, ενώ στην καλή του ημέρα δεν έχει αντίπαλο.

Ο Κάρι δεν έχει φτάσει τυχαία σε αυτή την θέση. Μπορεί το πρόσωπο του να... ξεγελά, όμως πλέον κανείς δεν αμφισβητεί την μπασκετική του αξία και όσα έχει καταφέρει.

Το... δολοφονικό χαμόγελο θα κοντραριστεί με την ασυγκράτητη δύναμη και οι Κάρι και ΛεΜπρον θα δώσουν ακόμα μια «μάχη» με φόντο το τρόπαιο.

Αυτά που πέρασαν και οι δύο δεν ήταν λίγα, αλλά πλέον τίποτα δεν έχει σημασία. Τίποτα δεν μετρά. Οι δύο απόλυτοι σταρ θα μπουν στο παρκέ και θα οδηγήσουν τους υπόλοιπους προς την κορυφή.

Steph in his zone now pic.twitter.com/sGiD0RkRXO — Bleacher Report (@BleacherReport) 29 Μαΐου 2018

LeBron ate all series vs. the Celtics with 33.6 PPG pic.twitter.com/UDttCHyuQq — Bleacher Report (@BleacherReport) 28 Μαΐου 2018