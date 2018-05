ΛεΜπρόν: 13 χρόνια στα playoffs, 13 ξεχωριστές ιστορίες! (pics & vids)

Κατάφερε να «κουβαλήσει» για άλλη μια φορά μόνος του τους Καβς και να φέρει τη σειρά με τους Σέλτικς στη Βοστώνη για το καθοριστικό Game 7. O αθεόφοβος είχε 46 πόντους, 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ, δείχνοντας πως πρέπει να κάνεις... θαύματα για να τον αποκλείσεις από τα playoffs.

Ο φοβερός και τρομερός ΛεΜπρόν Τζέιμς έχει φτάσει 13 φορές στην postseason κατά τη διάρκεια της καριέρας του και υπάρχουν πολλές αξιομνημόνευτες στιγμές που αξίζει να θυμάται κάποιος από αυτά τα 13… όμορφα ταξίδια. Μέχρι στιγμής έχει παίξει σε 8 τελικούς, έχει 3 πρωταθλήματα, 3 βραβεία MVP των τελικών και έναν μέσο όρο triple double σε τελικούς. Μερικά μόνο από τα επιτεύγματα του.

Αλλά υπάρχουν ιστορίες που πολλοί δεν ξέρουν ή έχουν ξεχάσει, οι οποίες βοηθούν να φτιαχτεί ο μύθος του ΛεΜπρόν. Από την μέρα που έγινε draft, την επιστροφή του στο Κλίβελαντ, μέχρι τους τελικούς του ΝΒΑ το 2016, στους οποίος έγινε η μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία της postseason!

To ΕSPN μάζεψε 13 ξεχωριστές στιγμές από τη ζωή και την καριέρα του «Βασιλιά», όσες και οι συμμετοχές του στα playoffs και σας τις παρουσιάζει!

Το πρώτο καλοκαίρι του ΛεΜπρόν

Ο ΛεΜπρόν έκανε το ντεμπούτο του κατά τη διάρκεια του summer league το 2003. Εκείνο το καλοκαίρι τη διοργάνωση φιλοξένησε το TD Waterhouse Centre και περίπου 13.000 άτομα είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τον ΛεΜπρόν στην πρώτη του παράσταση μετά το λύκειο.

Στο ματς αυτό η ατμόσφαιρα θύμιζε γήπεδο ΝΒΑ, αφού οι φίλαθλοι των Καβς ήθελαν να τσεκάρουν τον άνθρωπο που θα διάλεγα στο draft.

Mια εβδομάδα αργότερα στο Reebok Pro Summer League o ΛεΜπρόν βίωνε μια εμπειρία που είχε συνηθίσει και στο λύκειο, αφού οι φίλοι των Καβς τον πολιορκούσαν για ένα αυτόγραφο ή μια φωτογραφία

«Δεν μου προκαλούσε έκπληξη, αυτά γινόντουσαν και στο λύκειο. Όπου και να πηγαίναμε, υπήρχαν άνθρωποι έξω από τα δωμάτια μας, στα ξενοδοχεία. Γινόταν χαμός», θυμάται ο «LBJ».

Δείπνο με έναν θρύλο

Ο Hall Of Famer, Mόουζες Μαλόουν επισκέφθηκε τον 19χρονό ΛεΜπρόν Τζέιμς το 2004 στο ξενοδοχείο που βρισκόταν το Κλίβελαντ και μοιράστηκε μαζί του ιστορίες για το ΝΒΑ, ενώ του έδωσε συμβουλές

«Μου μίλησε για τη σκληρή δουλεία και την αφοσίωση. Ότι δώσεις στο παιχνίδι, εκείνο θα σου το ανταποδώσει, μου είπε. Το κράτησα καλά μέσα μου, αφού όταν στο λέει κάποιος τόσο σπουδαίος, αυτό αποκτά άλλη βαρύτητα», ανέφερε ο ΛεΜπρόν. «Τα λόγια αυτά ήταν ιδανικά για να ξεκινήσω το ταξίδι μου στο ΝΒΑ», συμπλήρωσε.

Τα λόγια του που θα μείνουν αξέχαστα στον… αντίπαλο

Τον Μάρτη του 2009, ο ΛεΜπρόν πήγε στο Columbus για το παιχνίδι πρωταθλήματος του, St. Vincent-St. Mary και του Thurgood Marshall. Το λύκειο του ΛεΜπρόν νίκησε για 6, αλλά ο ηγέτης της αντίπαλης ομάδας, Juwan Staten άρχισε να κλαίει με λυγμούς. Ο ΛεΜπρόν τον πλησίασε και του μίλησε.

«Ο Τζέιμς ήρθε κοντά μου και μου είπε ότι έχασε το πρωτάθλημα την τελευταία του χρονιά στο λύκειο. Μου είπε να έχω ψηλά το κεφάλι, αφού είμαι ξεχωριστός παίκτης. Μου είπε να θυμάμαι τη στιγμή αυτή και να την κρατήσω για το υπόλοιπο της ζωής μου», ανέφερε ο Juwan.

«Έδωσε την καρδιά του στο ματς με το λύκειο μου. Ήταν εκπληκτικός, αλλά όταν τον είδα να κλαίει, πήγα να του μιλήσω. Και εγώ έχασα σε τελικό στο λύκειο. Ήθελα να του δώσω κουράγιο με τον τρόπο μου», ήταν τα λόγια του ΛεΜπρόν.

Ο Πρόεδρος και ο «Βασιλιάς»

Ο ΛεΜπρόν έχει επισκεφτεί σαν παίκτης του ΝΒΑ, 3 φορές τον Λευκό Οίκο και τον Πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα. Αυτό έγινε στα πρωταθλήματα του 2012 και 2013 από τους Χιτ, αλλά και το 2016 με τη φανέλα των Καβς.

Το 2009 για τις ανάγκες του ντοκιμαντέρ για τα χρόνια του στο λύκειο είχε συναντηθεί με τον Ομπάμα στο Οβάλ γραφείο

Ένα χρόνο αργότερα ο ΛεΜπρόν ξαναπήγε στον Λευκό Οίκο για να παίξει σε ένα ιστορικό ματς για τα 49α γενέθλια του Μπάρακ Ομπάμα. Μαζί του και οι Μπίλαπς, Κόμπι, Χιλ, Καρμέλο, Μάτζικ Τζόνσον, Μούρνινγκ, Κρις Πολ, Ντέρικ Ρόουζ, Μπιλ Ράσελ, Ντουέιν Ουέιντ και Ντέιβιντ Ουέστ.

Η ταινία που δεν είδαμε ποτέ

Το 2015 ο «Bασιλιάς» έπαιξε στην ταινία «Trainwreck», ενώ το 2016, ο ηθοποιός Μαρκ Ουόλμπεργκ ανακοίνωσε πως θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Ballers» με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, την οποία θα σκηνοθετήσει ο άνθρωπος που έφτιαξε την επιτυχημένη σειρά "Entourage." Βέβαια αυτό έμεινε στα λόγια, αφού κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ.

Το Νο.23

Στο Μαϊάμι το Νο.23 του Τζόρνταν έχει αποσυρθεί, παρόλο που ο «Αir» δεν έχει παίξει ποτέ στο Μαϊάμι

Είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Αν δεις το 23,σκέφτεσαι αμέσως τον Τζόρνταν. Βλέπεις παιδιά να καρφώνουν και σκέφτεσαι τον Μάικλ. Έκανε τόσα πολλά για το μπάσκετ και πρέπει να αναγνωρισθούν όλα αυτά!», είχε τονίσει ο ΛεΜπρόν όταν μίλησε για αυτό το γεγονός.

Την επόμενη σεζόν που πήγε στο Μαϊάμι, ο ΛεΜπρόν άλλαξε το Νο.23 που φορούσε και επέλεξε το Νο.6. Μετά από 4 χρόνια στους Χιτ, αποφάσισε να επιστρέψει στο Κλίβελαντ, εκεί όπου ξαναπήρε το Νο.23.

Η συνάντηση με ένα μελλοντικό… εχθρό

ΛεΜπρόν και Κλέι Τόμπσον έχουν κοντραριστεί 3 φορές σε τελικού ΝΒΑ

Το 2010, μετά από συναντήσης που είχε με 6 ομάδες του ΝΒΑ για να αποφασίσει που θα συνεχίσει την καριέρα του, βρέθηκε στο ετήσιο καμπ της Nike στο πανεπιστήμιο του Άκρον!

Την δεύτερη μέρα του καμπ ο ΛεΜπρόν παρέα με τον Κρις Πολ αποφάσισαν να παίξουν και να κοντραριστούν με μερικούς από τους πιο ελπιδοφόρους παίκτες του NCAA που ήθελαν να μπουν στο ΝΒΑ. Ένας από αυτούς ήταν και ο Κλέι Τόμπσον.

Ήταν η πρώτη φορά που ερχόταν αντιμέτωπος με τον νυν σουτέρ των Ουόριορς.

Η… ελευθερία με το ποδήλατο

Η μετακόμιση από το Κλίβελαντ στο Μαϊάμι ήταν δύσκολη για τον ΛεΜπρόν, ο οποίος ήθελε να ηρεμήσει από τον θόρυβο που είχε προκληθεί από την απόφαση του.

Έτσι ο «Βασιλιάς» έπαιρνε μερος σε ένα ποδηλατικό event μία φορά το μήνα. «Ένιωθα ελεύθερος με αυτόν τον τρόπο. Μύριζα τον καθαρό αέρα και με βοηθούσε και σε θέματα φυσικής κατάστασης. Μπορούσα να το κάνω αυτό και μετά να βγω στο παρκέ και να κυριαρχήσω», παραδέχεται.

Όταν το Μαϊάμι τελείωσε την Linsanity

Το 2012 όταν οι Χιτ αντιμετώπιζαν τους Νικς, οι ΛεΜπρόν και Ουέιντ είχαν σκοπό να μαρκάρουν και να σταματήσουν την ξέφρενη πορεία του Τζέρεμι Λιν, ο οποίος ζούσε τότε την περίφημη Linsanity.

O Λιν έπαιζε το τέταρτο παιχνίδι του σε 5 βράδια και τα πράγματα ήταν δύσκολα για αυτόν. Εκείνο το βράδυ, οι Χιτ έδιναν ένα ηχηρό... χαστούκι στον γκαρντ από την Ταιβάν, ο οποίος είχε 23.9 πόντους και 9.2 ασίστ στα τελευταία του 11 ματς. Ο Λιν είχε 1/11 με 8 λάθη, ενώ η παρέα του ΛεΜπρόν νίκησε με 14 πόντους. Η άμυνα των Χιτ τον είχε τσακίσει.

Tα σερι του ΛεΜπρόν

Στα μέσα της σεζόν 2012-13, οι Χιτ είχαν σερί 27 νικηφόρων αγώνων, το δεύτερο μεγαλύτερο στην ιστορία του ΝΒΑ.

Κατά τη διάρκεια αυτού του σερί, ο Τζέιμς είχε 6 ματς που σούταρε πάνω από 60% εντός πεδιάς και έβαζε πάνω από 30 πόντους. Η Οκλαχόμα σταμάτησε το σερί του ΛεΜπρόν (με 60%), σε ένα ματς που ο ΛεΜπρόν σούταρε με 14/24 (58%) και σημείωσε 39 πόντους.

Την επόμενη σεζόν ο ΛεΜπρόν μέτρησε 5 σερί ματς με 67% ή παραπάνω εντός πεδιάς και μέσο όρο 37.4 πόντους. Εκεί απολαύσαμε και το ρεκόρ καριέρας, τους 61 απέναντι στους Μπόμπκατς (είχε 8/10 τρίποντα).

Ο λόγος του «LBJ» μπροστά σε 25.000 φιλάθλους

Τον Αύγουστο του 2014, η πόλη του Άκρον ήθελε να καλωσορίσει τον ΛεΜπρόν, ο οποίος επέστρεφε στους Καβς. Έτσι περισσότεροι από 25.000 βρέθηκαν στο στάδιο που παίζει football η ομάδα του Άκρον.

Ο ΛεΜπρόν περίμενε να πέσει ο ήλιος και φώναξε «I’m back», ρίχνοντας κάτω ο μικρόφωνο. Ήταν η στιγμή που ο «Βασιλιάς» επέστρεφε σπίτι του, εκεί όπου το 2016 θα οδηγούσε την πόλη στο πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας της στο ΝΒΑ.

Το ξεχωριστό «δώρο» του στον φίλαθλο των Σέλτικς

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς τίμησε με τον τρόπο του έναν αθλητή των Special Olympics κατά τη διάρκεια ενός ματς των Καβς με τους Σέλτικς το 2015.

Στο ημίχρονο οι Κέλτες έδειξαν video στο οποίο ο Άαρον Μίλερ, ο οποίος είχε σπαστική ημιπληγία, ξεπερνούσε τα προβλήματα υγείας του για να κερδίσει τον τίτλο του MVP σε ένα τοπικό τουρνουά μπάσκετ, το οποίο έγινε υπό την αιγίδα των Special Olympics.

Tότε ο ΛεΜπρόν τον πλησίασε, τοn χάιδεψε στο κεφάλι, δίνοντας του δύναμη και κάνοντας τον να πετάει από τη χαρά του.

Λίγο αργότερα ξαναπήγε κοντά στον Άαρον και του έδωσε τα παπούτσια που φορούσε στο ματς.

«Να του πείτε πως αποτελεί έμπνευση για μένα Κοιτάω τα παπούτσια που μου έδωσε κάθε μέρα και μου δίνουν κίνητρο. Με κάνει ευτυχισμένοι. Σε ευχαριστώ ΛεΜπρόν. Μου άλλαξε την ζωή, μου άλλαξε τη ζωή για πάντα. Είναι έμπνευση για μένα» ήταν το μήνυμα του Άαρον για τον Τζέιμς.

Cleveland, this is for you!

To 2016 oι Καβς επέστρεψαν από το 3-1, το έκαναν 3-4 και πήραν το πρωτάθλημα. Πραγματοποίησαν μια ανατροπή που δεν είχε ξαναγίνει!

Βέβαια μέχρι να φτάσουν σε αυτό το σημείο πέρασαν δύσκολα.

Στο Game 4 ήταν μπροστά με 8 στο τρίτο δωδεκάλεπτο, αλλά τελικά έχασαν για 11.

Ο Βασιλιάς εμπνεύστηκε από την ταινιά «Eddie Murphy: Raw» και έστειλε μήνυμα στους συμπαίκτες του. «Ξέρω πως νιώθετε. Πρέπει όμως να το αφήσουμε πίσω. Εμπιστευτείτε με. Πρέπει να το αισθανθείτε. Θα γυρίσουμε σίγουρα στο Κλίβελαντ για να «παίξουμε το Game 6».

«Ήταν μια από τις ταινίες που σε κρατάνε. Και συνέβη την κατάλληλη στιγμή. Την είδα την κατάλληλη στιγμή που με ενέπνευσε.

Μάλλον ο Έντι Μέρφι βοήθησε λιγάκι τον ΛεΜπρόν να κάνει την μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία των τελικών του ΝΒΑ.