Οι... βρισιές του Κάρι έβαλαν «φωτιά» στους Ουόριορς! (vids)

«This is my fucking house», φωνάζει ο Στεφ Κάρι στο παιχνίδι κόντρα στους Ρόκετς και ξαφνικά μια φλόγα ανάβει στους πρωταθλητές.

Χωρίς το πλεονέκτημα, με αρκετά προβλήματα μέσα στην σεζόν οι Ουόριορς βρίσκονται σε μια... περίεργη κατάσταση, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν τους κάνει να φαίνονται αδύναμοι.

Αντίθετα ο Κάρι βγήκε μπροστά και δείχνει ότι καλός ο χαβαλές, αλλά στο παρκέ παίζεται μπάσκετ και οι «Πολεμιστές» έχουν δείξει ότι είναι ικανότατοι στον... πόλεμο.

Ο καλός χριστιανός και πάνω απ' όλα καλό παιδί Στεφ Κάρι έβρισε δημόσια στην τηλεόραση και τα πάντα άλλαξαν. Η μαμά του είπε ότι θα πρέπει να πλύνει το στόμα με σαπούνι και εκείνος απολογήθηκε για το ξέσπασμα του στην νίκη της ομάδας του επί των Ρόκετς με 126 – 85 στο Game 3 της σειράς των Τελικών της Δύσης.

In case you didn't know, this is @StephenCurry30's house pic.twitter.com/BZaZt33nGW — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) 21 Μαΐου 2018

«Κάποιος νομίζει ότι ήμουν τέλειος, αλλά παίρνει λάθος μήνυμα μετά από την συμπεριφορά μου», είπε ο αγαπημένος ενεργός αθλητής σε παιδιά ηλικίας μεταξύ 12 – 17 και έκανε τον αμερικάνικό Τύπο να μπει στην διαδικασία να αναλύσει την συμπεριφορά του και να πάει για ακόμα μια φορά το άθλημα σε νέο επίπεδο.

«Προσπαθώ να κάνω το σωστό όλη την ώρα. Ξέρω ποιον εκπροσωπώ όταν μπαίνω στο παρκέ. Εκείνη την στιγμή, ένοιωσα σαν να βγάζω ότι νοιώθω από μέσα μου. Πρέπει να προσπαθήσω να είμαι καλύτερος την επόμενη φορά».

Το ξέσπασμα του αυτό ήρθε μετά μήνες συνεχόμενης πίεσης και διαδοχικών τραυματισμών που δεν τον έχουν αφήσει να πρωταγωνιστήσει έτσι όπως θα ήθελε στο παρκέ.

Ο 2 φορές MVP του ΝΒΑ, 5 φορές All Star, ο πιο «δολοφονικός» παίκτης που έχει δει ποτέ η λίγκα από την γραμμή του τρίποντου, έγινε ένας... κοινός θνητός στα μάτια όλων όταν έχασε 10 παιχνίδια στην κανονική διάρκεια της σεζόν και έξι παιχνίδια στα playoffs.

Ο Κάρι φέτος έχει παίξει τέσσερα παιχνίδια στον δεύτερο γύρο των Playoffs κόντρα στους Πέλικανς με μέσο όρο 24.5 πόντους, 5.3 ριμπάουντ, 3.5 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 37.5 λεπτά συμμετοχής, ενώ σουτάρει με 44.1% στο τρίποντο. Προφανώς ήταν καλός, αλλά φάνηκε ότι του έλειπε το γνωστό ένστικτό που τον ακολουθεί. Για να γίνουν τα πράγματα χειρότερα για εκείνον και την ψυχολογία του οι Ρόκετς ξεκίνησαν την σειρά με σαφή προσανατολισμό να το σταματήσουν. Και το κατάφεραν, αφού στα πρώτα δύο παιχνίδια ο Κάρι μέτρησε μόλις 17.5 πόντους και έχασε 11 από τα 13 τρίποντα που επιχείρησε.

Κάπως έτσι... περίεργα ο Κάρι ξεκίνησε και το Game 3, όπου στο πρώτο ημίχρονο έχασε 8 από τις 11 προσπάθειες εντός πεδιάς, ενώ είχε και 1/7 τρίποντα. Ο Κέβιν Ντουράντ πάντως κράτησε την ομάδα του στα δύσκολα και οι Ουόριορς ήταν μπροστά στο σκορ με 54 – 43.

Η κακή στατιστική του Κάρι στα πρώτα παιχνίδια με τους Ρόκετς άρχισε να γίνεται θέμα και να ρωτάτε και ο ίδιος γι' αυτό.

«Αυτό είναι νομίζω εκείνο που ξεχωρίζει έναν σπουδαίο παίκτη και έναν σπουδαίο άνθρωπο γενικά. Να μπορεί να αντιμετωπίζει την αποτυχία, την απόγνωση, ότι είναι να μην αφήνεται να ζει από τις προσδοκίες των άλλων. Να μην αφήνεις τον εαυτό σου να νικηθεί. Δεν είναι εύκολο όταν υπάρχουν 800 κάμερες στο πρόσωπο σου και σε ρωτάνε, ΄γιατί σουτάρεις έτσι;, γιατί έπαιξες χάλια στο Game 2;Ή τέτοια παρόμοια.

Πρέπει να μπλοκάρεις όλο αυτό και να είσαι ο χειρότερος κριτής του εαυτού σου και ο μεγαλύτερος υποστηρικτής. Δεν είναι εύκολο γιατί είσαι και εσύ άνθρωπος. Αλλά συνήθως αυτό με έχει βοηθήσει να περνάω τις δυσκολίες και με κρατάει προσγειωμένο και όταν τα παιχνίδια πηγαίνουν καλά, γιατί όλα αλλάζουν πολύ γρήγορα».

Και φυσικά αλλάζουν γρήγορα, όπως άλλαξαν για τον Κάρι στο τρίτο δωδεκάλεπτο του τελευταίου παιχνιδιού. Μπήκε μεταμορφωμένος και όλα άλλαξαν.

Δίποντα και τρίποντα (τα γνωστά του Κάρι) άρχισαν να διαδέχονται το ένα το άλλο και μετά από ακόμα ένα τρίποντο 4:02 πριν το τέλος της περιόδου και έκανε το σκορ 78 – 56, γύρισε στους οπαδούς φωνάζοντας, «this is my fucking house», ενώ η μπάλα έπαιζε και όλοι έτρεχαν να γυρίσουν την άμυνα.

«Όλα έσβησαν, όλα έσβησαν», θα πει μετά ο Κάρι.

Ο Στεφ είχε σκοράρει 18 πόντους μόνο στην τρίτη περίοδο, με μόλις δύο τρίποντα και αυτό έκανε στους πάντες εντύπωσή. Συνήθως, όπως τόνισε και ο Γκριν, παίρνει δύναμη από τα μακρινά του σουτ, αλλά αυτή την φορά πήγε μέσα έγινε επιθετικός και έψαξε ορθολογικά την λύση στα προβλήματα που τον απασχολούσαν.

Κάπως έτσι έκανε φετινό ρεκόρ στα φετινά playoffs με 35 πόντους και ήταν εντυπωσιακός και στην άμυνα του, ενώ πήρε και τα... εύσημα από τον πιο γνωστό trash talker της ομάδας τον Γκριν που σχολίασε για τον Κάρι, «το χρειάζομαι αυτό, το λατρεύω. Δείχνει μια διαφορετική πλευρά του. Αυτό είναι καλό».

Από την πλευρά του ο Τόμπσον ανέφερε: «Αυτό ήταν αστείο. Ελπίζω η κόρη του να μην το είδε, αλλά έβαλε φωτιά στην αρένα. Αυτό ήταν σπάνιο. Δεν έχω δει ξανά τον Στεφ να βρίζει, αλλά αυτό είναι που σου φέρνουν τα playoffs. Μην το κάνετε στο σπίτι παιδιά. Ήταν για μία φορά».

Το γύρο του κόσμου έχουν κάνει οι... βρισιές του Κάρι, που στα δύσκολα βρίσκει τον τρόπο να επανέλθει στον γνωστό του δρόμο έστω και αν χρειάζεται και μια... βωμολοχία παραπάνω. Αρκεί να γλιτώσει το σαπούνι της μαμάς τους, α και να φτάσει την ομάδα του μέχρι το τέλος. Τότε θα είναι όλα καλά...

Αλλά πρώτα απ' όλα αυτό που πρέπει να γίνει είναι οι Ουόριορς να πάρουν ακόμα μια νίκη κόντρα στον Χάρντεν και την παρέα του.

Swaggy P: “Hello 911, yes I would like to report an emergency. Steph Curry has caught fire” pic.twitter.com/gNJzNWZXW5 — Jesse Foster (@Jesse__Foster) 21 Μαΐου 2018