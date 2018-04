Καλάθης Vs Ντόντσιτς: The winner takes it all!

Από τη μία υπάρχει ένας παίκτης, ο οποίος έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Αν και μόλις 19 ετών, ο Λούκα Ντόντσιτς θυμίζει... μπαρουτοκαπνισμένο παίκτη στην EuroLeague, έτοιμο να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και να οδηγήσει την ομάδα του στην κορυφή. Το έκανε πολλάκις κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν και πλέον καλείται να αποδείξει ότι δικαίως θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα όλων των εποχών! Ταλέντο; Γράψτε λάθος. Πρόκειται για έτοιμο παίκτη!

Από την άλλη, υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος φαίνεται να «πιάνει» το peak της καριέρας του! Ο Νικ Καλάθης πραγματοποιεί την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, έχοντας βάλει ισχυρή υποψηφιότητα για τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη της regular season στην EuroLeague. «Γεμάτες» εμφανίσεις και πιο ώριμος από ποτέ!

Ποιος θα είναι ο νικητής; Ποιος θα πανηγυρίσει τη πρόκριση στο Final 4 της EuroLeague; Ποιος θα είναι ο MVP της σεζόν; Δεν αποκλείεται την ερχόμενη Παρασκευή ή το αργότερο το βράδυ της Πρωτομαγιάς, όλα τα ερωτήματα να έχουν απαντηθεί. Απλούστατα, ο νικητής θα τα πάρει... όλα!

Η πορεία τους στην regular season

Ο Νικ Καλάθης ήταν βασικός και στα 27 ματς που έδωσε το «παρών» (σ.σ. απουσίασε από τρία παιχνίδια λόγω τραυματισμού στον ώμο) έχοντας 28:55 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο. Σε αυτό το διάστημα, μέτρησε 14,2 πόντους με 55,8% στα δίποντα, 27,7% στα τρίποντα, 57,1% στις βολές, 8,1 ασίστ, 3,9 ριμπάουντ, 1,8 κλεψίματα και 2,3 λάθη κατά μέσο όρο. Μάλιστα είχε 10 φορές «double-double» σε πόντους και ασίστ, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που βρέθηκε πολύ κοντά και στο triple double!

Ο Λούκα Ντόντσιτς από τη πλευρά του ήρθε στα 16 από τα 29 ματς που αγωνίστηκε από τον πάγκο και με εξαίρεση τις ασίστ τα νούμερά του στο σύνολο ήταν καλύτερα από αυτά του Καλάθη. Συγκεκριμένα βρίσκονταν 25:32 στο παρκέ έχοντας σε κάθε παιχνίδι 16,3 πόντους με 60,3% στα δίποντα, 32,5% στα τρίποντα, 82,6% στις βολές, 4,7 ριμπάουντ, 4,4 ασίστ, 1,1 κλεψίματα και 2,3 λάθη. Σε αντίθεση, βέβαια, με τον παίκτη του Παναθηναϊκού, ο Σλοβένος είχε μόλις δύο «double double» στο ενεργητικό του.

Ποιος έχει την μεγαλύτερη επίδραση

Αν έβγαζε κάποιος τον Λούκα Ντόντσιτς από την 12άδα της Ρεάλ και τον Νικ Καλάθη από την 12άδα του Παναθηναϊκού, ποια από τις δύο ομάδες θα είχε το μεγαλύτερο πρόβλημα; Μάλλον το ερώτημα είναι ρητορικό! Η επίδραση του Καλάθη στο παιχνίδι της ομάδας του είναι κάτι παραπάνω από εμφανής, με τον φυσικό ηγέτη των «πρασίνων» να δίνει 91,5 πόντους ανά 100 κατοχές! Επιπλέον μόλις 14,6% είναι το ποσοστό που θα κάνει λάθος, δίνει 3,7 ασίστ για κάθε λάθος που κάνει, ενώ αποτελεί και τον καλύτερο αμυντικό της ομάδας του με 54 μονάδες στην κατηγορία κλεψίματα+τάπες+κερδισμένα επιθετικά φάουλ!

Όσο για τον Ντόντσιτς; Με εξαίρεση τους 106 πόντους που προσφέρει ανά 100 κατοχές, στα υπόλοιπα στοιχεία δείχνει να υστερεί σε σχέση με τον Καλάθη. Πιο συγκεκριμένα: ο Σλοβένος έχει 15% πιθανότητες για το λάθος, ενώ μοιράζει μόλις 1,9 ασίστ για κάθε λάθος που κάνει. Επιπλέον η αμυντική προσφορά είναι χαμηλότερη από αυτή του γκαρντ του Παναθηναϊκού με 50 μονάδες, ενώ η ομάδα του δέχεται 97,3 πόντους ανά 100 κατοχές, την ώρα που ο Καλάθης έχει 1,3 πόντους λιγότερους (96) ανά 100 κατοχές. Όσο για το στατιστικό που κάνει την διαφορά; Ο Καλάθης έχει ποσοστό 54% να τελειώσει μια φάση με ασίστ, ενώ ο Ντόντσιτς μόλις 29%!

Ποιος είναι καλύτερος στην EuroLeague και... που;

Η εκπληκτική χρονιά που κάνουν οι δύο παίκτες αποτυπώνεται από τη γλώσσα των αριθμών σε σύγκριση με τους υπόλοιπους παίκτες σε όλη την EuroLeague. Ο Ντόντσιτς είναι σε δύο βασικές κατηγορίες καλύτερος του Καλάθη, αφού με τις 22,07 μονάδες κατά μέσο όρο στο PIR βρίσκεται στην πρώτη θέση της λίστας σε όλο το πρωτάθλημα, ενώ ο παίκτης του Παναθηναϊκού έχει 18,72 μονάδες και βρίσκεται στην 5η θέση. Αντίστοιχα ο Σλοβένος είναι 3ος σκόρερ με 16,34 πόντους, ενώ ο Καλάθης 9ος με 14,03 πόντους. Από εκεί και πέρα τον πρώτο λόγο έχει ο ηγέτης της ελληνικής ομάδας.

Πρώτα απ' όλα είναι ο καλύτερος πασέρ της EuroLeague με 8,31 πόντους, ενώ ο Ντόντσιτς βρίσκεται μόλις στην 12η θεση με 4,41 τελικές πάσες σε κάθε ματς. Επίσης, ο Καλάθης κλέψει 1,76 φορές τη μπάλα με αποτέλεσμα να κρατάει μία ακόμα κορυφή την ώρα που ο Σλοβένος είναι οκτώ θέσεις πιο κάτω με 1,14 κλεψίματα. Last but not least, το «Assist to Turnover Ratio» ήτοι το στατιστικό στοιχείο που αξιολογεί την ικανότητα του παίκτη στον έλεγχο της μπάλας και στην πάσα. Ουσιαστικά διαιρείται ο αριθμός των ασίστ με αυτός των λαθών. Ο Καλάθης είναι μακράν στην κορυφή της EuroLeague στη συγκεκριμένη κατηγορία (σ.σ. η οποία δείχνει και την επίδραση του παίκτη) ενώ ο Ντόντσιτς μόλις στην 23η θέση!

H μονομαχία στα playoffs

Μετά τα δύο πρώτα ματς των playoffs, ο Νικ Καλάθης έχει καταφέρει να κάνει πιο αισθητή την παρουσία του σε σχέση με τον Ντόντσιτς, αν και ο παίκτης της Ρεάλ είναι εκείνος που έχει λόγο να χαμογελάει περισσότερο λόγω του break της έδρας. Συγκεκριμένα, ο 29χρονος γκαρντ των «πρασίνων» έχει 11,5 πόντους στα δύο ματς ματς του ΟΑΚΑ με 63,6% στα δίποντα, 28,6% στα τρίποντα, 60% στις βολές, 10,5 ασίστ, 4,5 ριμπάουντ 1,5 κλέψιμο και 1,5 λάθος ανά 27:29 λεπτά συμμετοχής.

Στον αντίποδα, ο Λούκα Ντόντσιτς βρέθηκε κατά μέσο όρο 23:50 στο παρκέ του κλειστού των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, έχοντας 9 πόντους κατά μέσο όρο με 0% στα δίποντα (0/3!), 40% στα τρίποντα και 100% βολές με 12/12 από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Επίσης είχε μόλις 3 ριμπάουντ ανά ματς, 2 ασίστ και 0,5 λάθη!