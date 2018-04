H μεγαλειώδης σεζόν του... Τσάρου Σβεντ! (pics & vid)

Χρειάστηκε να αλλάξει πολλά μονοπάτια για να φτάσει σε αυτό που βαδίζει τώρα ο Αλεξέι Σβεντ. Με κοινό παρανομαστή την Ρωσία και το όνειρο του ΝΒΑ να είναι εκείνο που έπρεπε να ζήσει, ο Σβεντ είναι βουτηγμένος σε ένα... παράξενο ταλέντο που έχει συζητηθεί αρκετά.

Αρκετό μελάνι έχει χυθεί για να σχολιαστεί το... φαινόμενο Αλεξέι Σβεντ. Παίκτης... killer παλαιάς κοπής, που μπορεί να «σκοτώσει» οποιαδήποτε άμυνα στην καλή του, αλλά και να πάρει στο... λαιμό του ολόκληρη την ομάδα του.

Η πορεία του μέχρι τώρα έχει όλη την λάμψη που χρειάζεται για να ακτινοβολήσει το πλούσιο μπασκετικό του ταλέντο. Άλλωστε με πρότυπο τον Άλεν Άιβερσον η σχολή που έχει επιλέξει είναι αυτή που δίνει στο άθλημα κάτι παραπάνω και «κόβει» από το αποτέλεσμα πολλές φορές.

«Ο Άλεν Άιβερσον είναι μια ιδιοφυΐα. Ναι, δεν κατάφερε να πάρει το δαχτυλίδι, αλλά ήταν ικανός να βγάλει εκτός μάχης όλη την αντίπαλη ομάδα. Πιστεύω ότι είναι ο παίκτης με τις μεγαλύτερες δεξιότητες όλων των εποχών».

H... ΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Γι αυτό και το ΝΒΑ δεν ήταν... απέναντι του όπως στους περισσότερους που κάνουν το μακρύ ταξίδι για τον «μαγικό» κόσμο, αλλά τα πράγματα ήταν διαφορετικά στο μυαλό του. Από την ΤΣΣΚΑ, δανεικός στην Χίμκι και την Ντιναμό Μόσχας πριν καταλήξει στους Τίμπεργουλβς το 2012.

Εκεί δεν είχε την μοίρα άλλων Ευρωπαίων παικτών καθώς από την αρχή βρήκε χρόνο, ευκαιρίες και η σεζόν του ήταν αρκετά καλή με 8.6 πόντους.

Αυτό δεν συνεχίστηκε ο μέσος όρος του έπεσε και μετά από ανταλλαγές βρέθηκε στους Νικς παρόλο που δεν πρόλαβε να παίξει πολλά παιχνίδια, μόλις 16 είχε 14.8 πόντους και 3.6 ασίστ.

Κάπου εκεί πήρε μια απόφαση που σόκαρε πολλούς και σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως. Ενώ η μπασκετική Ευρώπη απλώθηκε μπροστά στα πόδια του, όπως και οι πόρτες του ΝΒΑ ήταν ακόμα ανοικτές εκείνος επέλεξε να επιστρέψει για λογαριασμό της Χίμκι, που έστρωσε μπροστά του άπειρα χρήματα.

«Ήρθα πίσω στη Ρωσία για πολλούς και διάφορους λόγους. Τα συνεχή trades ήταν ένας παράγοντας. Την μία ημέρα είσαι σε μια πόλη, σε καλούν και πρέπει να μετακομίσεις αλλού και να γίνει μέρος μιας νέας ομάδας. Δεν μου άρεσε και πολύ αυτό οπότε, σταδιακά άρχιζα να σκέφτομαι την επιστροφή μου. Η Ρωσία ήταν η πρώτη μου επιλογή. Είχα προτάσεις από τούρκικες και ισπανικές ομάδες της Euroleague, αλλά ήθελα να παίξω στο σπίτι μου. Η Χίμκι το έκανε πολύ εύκολο»

ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ ΤΗΣ EUROLEAGUE

O Σβεντ έκανε την επιλογή του, κρίθηκε γι' αυτήν, δήλωσε ότι θέλει να κατακτήσει την Euroleague με την Χίμκι, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στο ΝΒΑ και μέσα σε όλα αυτά η σεζόν 2017/18 φτάνει σταδιακά προς το τέλος της και ο Ρώσος «killer» είναι μια ανάσα από το αναδειχθεί πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης.

Αφού έπαιξε στο Eurocup την περσινή σεζόν και σάρωσε ότι ατομικό βραβείο υπήρχε, η Χίμκι επέστρεψε στην Euroleague, έβαλε στο τιμόνι της τον Γιώργο Μπαρτζώκα και με ξεκάθαρο ηγέτη ρίχτηκε στην «μάχη» της νέας Euroleague που δεν είχε δοκιμάσει ξανά.

Η... δοκιμή δεν θα μπορούσε να είναι πιο εντυπωσιακή για τον Ρώσο παίκτη. Σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα του στα playoffs και είναι απλά εντυπωσιακός.

Ρεκόρ στα επιτυχημένα τρίποντα σε μια σεζόν, αφού με τα 89 που έχει ήδη πετύχει πέρασε στην πρώτη θέση, ξεπερνώντας τον Ντίξον που πέρυσι είχε 78, ενώ έχει κάνει και το απόλυτο ρεκόρ σε παιχνίδια με 16 πόντους και πάνω, αφού σε κανένα ματς της Euroleague δεν έχει πέσει κάτω από αυτό τον αριθμό. Μάλιστα με την Μπασκόνια και τους 23 πόντους που πέτυχε έμεινε μόνος πρώτος στην κορυφή της σχετικής λίστας ξεπερνώντας μόνο τον Αλφόνσο Φορντ που το είχε πετύχει την σεζόν 2001/02.

With this basket @Shved23 reaches points for the season and becomes only the 2nd player ever to score over points in 23 straight games

The other... The great Alphonso Ford pic.twitter.com/HaD0j0DSW3

— EuroLeague (@EuroLeague) February 23, 2018