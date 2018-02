Γκόραν Ντράγκιτς: Aπό... εθνικός ήρωας, πρώτη φορά «All Star»! (pics)

Μετά από 714 παιχνίδια στο ΝΒΑ, 145 ευρωπαϊκά και 91 ματς της FIBA ο Γκόραν Ντράγκιτς είναι και επίσημα ένας από τους παίκτες που θα βρεθούν στο φετινό 67ο Αll Star Game του Λος Άντζελες.

Μπορεί να βρέθηκε από... σπόντα εκεί, εξαιτίας του τραυματισμού του Κέβιν Λοβ, όμως ο γκαρντ των Χιτ τα τελευταία δύο χρόνια παίζει το καλύτερο μπάσκετ της καριέρας του, αναγκάζοντας ακόμα και το ESPN να ασχοληθεί μαζί του.

«Την πρώτη χρονιά που δυσκολεύτηκα, σκέφτηκα να επιστρέψω στην Ευρώπη», είχε δηλώσει το περασμένο καλοκαίρι ο Ντράγκιτς.

«Hμουν μόνος. Έκλαιγα στο δωμάτιο μου, καθώς μιλούσα στον μπαμπά μου και του έλεγα, 'δεν μου δίνουν ευκαιρία. Ίσως να μην είναι για εμένα... Αν ήμουν σε μια διαφορετική κατάσταση, με μια διαφορετική ομάδα πιθανότατα θα είχα επιστρέψει στην Ευρώπη».

Η «ΑΝΘΗΣΗ» ΜΕ ΤΗΝ ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Μεγάλωσε στην Λιουμπιάνα παίζοντας για ένα μικρό κλαμπ και το μέλλον του, ενώ μπορούσε να προβλεφτεί, δεν ήταν σε... στρωμένο μονοπάτι.

«Ήμουν διαφορετικός. Ήμουν κοκαλιάρης, μικρόσωμος και πολύ γρήγορος. Δεν ήμουν σκόρερ. Ήμουν... χαμάλης. Το σουτ μου δεν ήταν σωστό. Ήμουν τόσο γρήγορος και ήθελα να μπαίνω συνέχεια προς τα μέσα, έτσι δεν κοιτούσα σε βάθος το παιχνίδι μου».

Κάτι λίγοτερο από μια δεκαετία μετά και στα 20 του ο Ντράγκιτς έκανε ντεμπούτο με την Εθνική ομάδα των αντρών της Σλοβενίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006.

Τα... νέα για το ταλέντο του ταξίδεψαν γρήγορα και οι ομάδες του ΝΒΑ άρχισαν να σημειώνουν στα... τεφτέρια τους για τον αριστερόχειρα γκαρντ. Μπορεί στην Ευρώπη να υπέγραψε με την Ταού Κεράμικα, εκεί όμως που συνέχισε να εντυπωσιάζει και να τραβάει προσοχή ήταν στα διεθνή τουρνουά.

Η συνέχεια είχε επιστροφή στην Ολίμπια Λιουμπιάνα με εγγυημένο χρόνο συμμετοχής γεγονός που του άλλαξε τα δεδομένα.

Κατάφερε και έγινε πρωταγωνιστής για την ομάδα του και είχε τεράστιο μερίδιο στο πρωτάθλημα που κέρδισε η ομάδα του, παίζοντας δίπλα στον βετεράνο, Σάσα Ντόνσιτς πατέρα του Λούκα.

«Είναι μια πολύ όμορφη ανάμνηση», είχε τονίσει ο Ντόνσιτς. «Ο Ντράγκιτς λάτρευε το μπάσκετ. Ήταν πρώτος στην προπόνηση και έφευγε τελευταίος από αυτήν. Είχε τρομερή θέληση. Ήταν έτοιμος για την ευκαιρία του. Προετοιμάζονταν για αυτήν».

Ο Ντράγκιτς συνέχισε να ψάχνει τις ευκαιρίες και ο θόρυβος γύρω από το όνομα του όλο και μεγάλωνε. Ενώ οι προοπτικές τον είχαν ως επιλαχών στον πρώτο γύρο του ντραφτ του 2008, το buyout του τον έριξε στο Νο. 45, ένα πικ που έκαναν οι Σπερς για τους Σανς.

Όταν διευθετήθηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες ο Ντράγκιτς υπέγραψε συμβόλαιο 4 ετών αξίας 10 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Σανς και κάπως έτσι ξεκίνησε το ταξίδι του.

ΟΙ... ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΟΥ ΝΒΑ

To NBA... ήρθε και ο Ντράγκιτς ανταποκρίθηκε καλά, αλλά ο «μαγικός» κόσμος είναι γεμάτος συγκυρίες, ειδικά για τους ευρωπαίους. Οι Σανς βρισκόντουσαν σε μια φάση... αλλαγής, έχασαν την είσοδο στα playoffs μετά από 20 χρόνια και ο Ντράγκιτς άρχισε να περνάει δύσκολα.

Αφού άντεξε τους κραδασμούς ο Σλοβένος ξεκίνησε να βλέπει το όνειρο του να παίρνει ...σάρκα και οστά κάτω από τις οδηγίες του Άλβιν Τζέντρι το 2010. Ήταν τα playoffs κόντρα στους Σπερς, όταν σε μια περίοδο έβαλε 23 πόντους και βοήθησε την ομάδα του να πάρει την νίκη.

Ο Ντράγκιτς το κατάφερε αυτό έχοντας απέναντι του τον Τόνι Πάρκερ, που είχε βρει σε πολλά ευρωπαϊκά τουρνουά και συνήθως έχανε από εκείνον.

Παρόλο που φάνηκε ότι το όνομα του εδραιώνεται, τα πράγματα δεν έγιναν... ευκολότερα. Οι ανταλλαγές διαδέχονταν η μία την άλλη και ο Σλοβένος, όπως και πολλοί άλλοι, έψαχνε την σταθερότητα και το σωστό περιβάλλον για να λάμψει.

Το Μαϊάμι αποδείχτηκε ένας εξαιρετικός προορισμός, η απόφαση του 2015 αποδείχτηκε ολόσωστη και ο Ντράγκιτς είναι σε τρομερή κατάσταση. Πλέον στα 31 του μετρά 20.3 πόντους και 5.8 ασίστ κατά μέσο όρο αποτελώντας βαρόμετρο για το αν τελικά θα καταφέρουν να φτάσουν οι Χιτ στα playoffs.

Πλέον, έχει καταφέρει μέσα από την δουλειά που έχει κάνει να εδραιωθεί και μπορεί πλέον να αισθάνεται πως τα έχει καταφέρει ολοκληρωτικά.

ΤΟ ΧΡΥΣΟ, Ο ΝΤΟΝΣΙΤΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ... ALL STAR!

Μπορεί ο Ντράγκιτς ζει μια «μαγική» σεζόν στο ΝΒΑ, το καλό ξεκίνησε όμως με ένα ονειρικό καλοκαίρι.

Όντας ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην Εθνική ομάδα της Σλοβενίας και έχοντας στο πλευρό του το παιδί - θαύμα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, τον Λούκα Ντόνσιτς, κατάφεραν και κατέκτησαν το πρώτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της χώρας τους.

Ο Ντράγκιτς αποτελεί τον πιο πετυχημένο παίκτη της Σλοβενίας και έχει αναλάβει και τον ρόλο του μέντορα του νεαρού Ντόνσιτς, που όπως φαίνεται σύντομα θα ακολουθήσει και εκείνος το μονοπάτι του ΝΒΑ.

Ο Ντράγκιτς γνώρισε τον Ντόνσιτς, όταν ήταν ο δεύτερος 7 ετών και σπούκιζε το παρκέ σε ένα ματς της Σλοβενίας.

«Ήταν ένας νεαρός παίκτης, όπως είμαι εγώ τώρα. Αυτές είναι μοναδικές στιγμές». Οι δυο τους είναι συγκάτοικοι στα ταξίδια, φίλοι και ο Ντράγκιτς αποτελεί τον μέντορα του νεαρού...

Ο δρόμος που ακολούθησε ο Σλοβένος γκαρντ σίγουρα δεν ήταν εύκολος, όμως πλέον μπορεί να απολαύσει τους καρπούς των κόπων του και να μοιραστεί την εμπειρία του, τις σκέψεις τους αλλά και την επιτυχία του με το νέο παιδί θαύμα του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Πλέον, μετά από αυτό το γεμάτο καλοκαίρι, μια τρομερή σεζόν και μια... ατυχία ο Ντράγκιτς θα βρεθεί στο πρώτο του All Star Game. Τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα και υπάρχουν πολλές ιστορίες εκεί έξω που το αποδεικνύουν.

We brought the HEAT to LA! #NBAAllStar @Goran_Dragic x @WayneElli22 pic.twitter.com/dMpsC9S7PT

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) 15 Φεβρουαρίου 2018