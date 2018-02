H απίθανη ιστορία του 17χρονου Ολυμπιονίκη Ρεντ Τζέραρντ! (pics & vids)

O Αμερικανός snowboarder Ρέντμαν Τζέραντ ή Ρεντ όπως τον φωνάζουν οι φίλοι του δεν είναι παιδί – θαύμα, με την τυπική έννοια του όρου. Είναι ένας κανονικός 17χρονος που απλώς λατρεύει το snowboard και περνά τον ελεύθερο του χρόνο χαζεύοντας φωτογραφίες στο Snapchat και παρακολουθώντας βίντεο στο Youtube με τους συναθλητές του.

Γι' αυτόν τον 17χρονο λοιπόν, μιλούν από χθες όλοι στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Πιονγκτσάγκ με το χρυσό μετάλλιο που πήρε στο slopestyle ανδρών στο snowboard, κάνοντας απλώς αυτό που ξέρει καλά από μικρός, από πάρα πολύ μικρός, όπως αποκάλυψε ένα από τα πέντε μεγαλύτερα αδέρφια του, ο Μπρένταν Τζέραρντ: «Το παιδί ήταν μόλις δύο ετών, όταν άρχισε να κάνει σνόουμπορντ. Τον θυμάμαι σε εκείνη την ηλικία να κατεβαίνει τον λόφο και να σέρνεται πίσω μου. Στα έξι του κατάλαβα ότι ήταν φτιαγμένος να πετύχει κάτι πολύ μεγάλο».

Αυτό το... μεγάλο άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά, όταν σε ηλικία 8 ετών η εννεαμελής οικογένεια του άφησε το Κλίβελαλντ για να μετακομίσει σε μια μικρή πόλη του Κολοράντο, το Μπρέκενριτζ που βρίσκεται σε υψόμετρο 2.900 μέτρων. Τα καλοκαίρια του λοιπόν τα περνούσε σε μία κατασκήνωση με τραμπολίνο και πίστα για σκέιτ και το χειμώνα κατέβαινε τις πίστες των κοντινών βουνών με το snowboard, πάντα για... να διασκεδάζει. «Ποτέ δεν το πήραμε σοβαρά, γυρίζαμε με τα αδέρφια μου στα βουνά με στόχο να περνάμε καλά. Πηγαίναμε στα πιο χάλια βουνά επειδή είχαν φθηνά εισιτήρια για τα lift», έχει πει ο ίδιος σε παλιότερη συνέντευξη του.

Μικροσκοπικός με ύψος 1.65 και βάρος 53 κιλά, φάνηκε τεράστιος στον τελικό της Κυριακής. Ηταν 11ος μετά τις δύο πρώτες καταβάσεις, αλλά στην τρίτη και τελευταία επειχείρησε εντελώς διαφορετικά κόλπα από τους υπόλοιπους που του έδωσαν το χρυσό μετάλλιο. Παράτολμα άλματα, υπέροχοι στροβιλισμοί στον αέρα και ριψοκίνδυνα κόλπα του έδωσαν την πρώτη θέση στο βάθρο...

Επρεπε να φτάσει στο χρυσό για να συνειδητοποιήσει τι πέτυχε. «Δεν ήξερα τι είναι οι Ολυμπιακοί. Μεγάλωσα βλέποντας τους αγώνες Dew Tour και X Games και δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο μεγάλο γεγονός είναι», είπε ο Ρεντ μετά την κατάκτηση του χρυσού, κάτι που επιβεβαίωσε και πατέρας του Κόνραντ. «Δεν ανήκει στη γενιά που βλέπει τηλεόραση. Πάντα παρακολουθε πράγματα στο smartphone του και δεν ήξερε τι είναι οι Ολυμπιακοί»!

Οι γονείς του Κόνραντ και Τζεν και τα έξι αδέλφια του από 32 ως 8 ετών ήταν στην Πιονγκτσάνγκ για να τον δουν από κοντά στην πρώτη του συμμετοχή σε Ολυμπιακούς. Και όχι μόνο τον είδαν αλλά πανηγύρισαν το χρυσό και τα ρεκόρ που πέτυχε καθώς είναι ο πιο νέος Αμερικάνος που κερδίζει χρυσό μετάλλιο σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς από το 1928 και μετά, ο πιο νέος χρυσός Ολυμπιονίκης των ΗΠΑ στο snowboard και ο πρώτος αθλητής που γεννήθηκε μετά το Μιλένιουμ και κατακτά μετάλλιο στην Πιονγκτσάνγκ.

Life sure will be different for 17-year-old Red Gerard after #Pyeongchang2018 https://t.co/xsWXHtc77R #bbcolympics pic.twitter.com/FNkoa0IJCu

— BBC Sport (@BBCSport) February 11, 2018