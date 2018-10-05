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Oι αθλητικές μεταδόσεις στην τηλεόραση

Oι αθλητικές μεταδόσεις στην τηλεόραση

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Σημαντικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες περιλαμβάνει το σημερινό τηλεοπτικό πρόγραμμα.

Cosmote TV

11.00 Moto2 PTT Thailand Grand Prix, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT7HD

11.30 ATP 500 China Open, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT9HD

12.00 ATP 500 Rakuten Japan Open Tennis Championships, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

13.15 Μάλμε-Μπεσίκτας, UEFA Europa League, Φάση Ομίλων, 2η αγωνιστική, 3ος Όμιλος REC COSMOTE SPORT3HD (04.10 22:00)

14.00 ATP 500 Rakuten Japan Open Tennis Championships, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

14.30 Philadelphia 76ers-Dallas Mavericks, NBA China Games LIVE COSMOTE SPORT4HD

14.30 ATP 500 China Open, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT8HD

19.30 Ντάρμσταντ-Αμβούργο, Bundesliga 2, 9η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

19:30 VEF Ρίγα-Χίμκι, VTB United League, Regular Season LIVE COSMOTE SPORT9HD

21.30 Βέρντερ Βρέμης-Βόλφσμπουργκ, Bundesliga, 7η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

21.45 Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης, ACB Liga Endesa, 2η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

22.00 Μπράιτον-Γουέστ Χαμ, Premier League, 8η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

22.00 Μπιλμπάο-Ρεάλ Σοσιεδάδ, LaLiga Santander, 8η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

04.55 Moto3 PTT Thailand Grand Prix, 3ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT7HD

05.50 FORMULA 1 HONDA JAPANESE GRAND PRIX, 3ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

05.50 MotoGP PTT Thailand Grand Prix, 3ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT7HD

06.50 Moto2 PTT Thailand Grand Prix, 3ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT7HD

Novasports

13:55 ΣΝΟΥΚΕΡ: Ευρωπαϊκό Μάστερς (Eurosport1/Eurosport1HD)

19:55 ΣΝΟΥΚΕΡ: Ευρωπαϊκό Μάστερς (Eurosport1/Eurosport1HD)

21:00 World Grand Prix (FOX Sports HD)

21:30 Ιταλικό πρωτάθλημα 8η αγωνιστική: Τορίνο-Φροζινόνε (Novasports2HD)

21:45 Γαλλικό πρωτάθλημα 9η αγωνιστική: Τουλούζ-Νις (Novasports1HD)

03:00 MLB (FOX Sports HD)

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