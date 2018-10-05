Oι αθλητικές μεταδόσεις στην τηλεόραση

Cosmote TV
11.00 Moto2 PTT Thailand Grand Prix, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT7HD
11.30 ATP 500 China Open, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT9HD
12.00 ATP 500 Rakuten Japan Open Tennis Championships, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD
13.15 Μάλμε-Μπεσίκτας, UEFA Europa League, Φάση Ομίλων, 2η αγωνιστική, 3ος Όμιλος REC COSMOTE SPORT3HD (04.10 22:00)
14.00 ATP 500 Rakuten Japan Open Tennis Championships, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD
14.30 Philadelphia 76ers-Dallas Mavericks, NBA China Games LIVE COSMOTE SPORT4HD
14.30 ATP 500 China Open, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT8HD
19.30 Ντάρμσταντ-Αμβούργο, Bundesliga 2, 9η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD
19:30 VEF Ρίγα-Χίμκι, VTB United League, Regular Season LIVE COSMOTE SPORT9HD
21.30 Βέρντερ Βρέμης-Βόλφσμπουργκ, Bundesliga, 7η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD
21.45 Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης, ACB Liga Endesa, 2η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD
22.00 Μπράιτον-Γουέστ Χαμ, Premier League, 8η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD
22.00 Μπιλμπάο-Ρεάλ Σοσιεδάδ, LaLiga Santander, 8η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD
04.55 Moto3 PTT Thailand Grand Prix, 3ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT7HD
05.50 FORMULA 1 HONDA JAPANESE GRAND PRIX, 3ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD
05.50 MotoGP PTT Thailand Grand Prix, 3ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT7HD
06.50 Moto2 PTT Thailand Grand Prix, 3ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT7HD
Novasports
13:55 ΣΝΟΥΚΕΡ: Ευρωπαϊκό Μάστερς (Eurosport1/Eurosport1HD)
19:55 ΣΝΟΥΚΕΡ: Ευρωπαϊκό Μάστερς (Eurosport1/Eurosport1HD)
21:00 World Grand Prix (FOX Sports HD)
21:30 Ιταλικό πρωτάθλημα 8η αγωνιστική: Τορίνο-Φροζινόνε (Novasports2HD)
21:45 Γαλλικό πρωτάθλημα 9η αγωνιστική: Τουλούζ-Νις (Novasports1HD)
03:00 MLB (FOX Sports HD)