Οι αθλητικές μεταδόσεις στην τηλεόραση

Εpsilon TV

21.45 Εσθονία-Ελλάδα, UEFA Nations League

Cosmote TV

09.55 Moto3 Gran Premio Octo di San Marino e Della Riviera di Rimini, 3ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

10.50 MotoGP Gran Premio Octo di San Marino e Della Riviera di Rimini, 3ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

11.50 Moto2 Gran Premio Octo di San Marino e Della Riviera di Rimini, 3ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

13.30 Moto3 Gran Premio Octo di San Marino e Della Riviera di Rimini, Κατατακτήριες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

14.25 MotoGP Gran Premio Octo di San Marino e Della Riviera di Rimini, 4ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

15.05 MotoGP Gran Premio Octo di San Marino e Della Riviera di Rimini, Κατατακτήριες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

16.00 Moto2 Gran Premio Octo di San Marino e Della Riviera di Rimini, Κατατακτήριες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

16.00 Βόρειος Ιρλανδία-Βοσνία Ερζεγοβίνη, UEFA Nations League, Φάση Ομίλων, 1η αγωνιστική, Όμιλος B3 LIVE COSMOTE SPORT8HD

17.15 Red Bull MotoGP Rookies Cup, Ιταλία, Μιζάνο, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT5HD

17.30 Ισπανία-Πορτογαλία, Euro Beach Soccer League Superfinal, Φάση Ομίλων LIVE COSMOTE SPORT9HD

19.00 Ελβετία-Ισλανδία, UEFA Nations League, Φάση Ομίλων, 1η αγωνιστική, Όμιλος Α2 LIVE COSMOTE SPORT2HD

19.00 Φινλανδία-Ουγγαρία, UEFA Nations League, Φάση Ομίλων, 1η αγωνιστική, Όμιλος C2 LIVE COSMOTE SPORT3HD

19.00 Λευκορωσία-Σαν Μαρίνο, UEFA Nations League, Φάση Ομίλων, 1η αγωνιστική, Όμιλος D2 LIVE COSMOTE SPORT7HD

19.10 Φλένσμπουργκ-Κίελο, Bundesliga Χάντμπολ, 4η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT6HD

21.00 Εκπομπή “UEFA Nations League Show” LIVE COSMOTE SPORT1HD

21.45 Εσθονία-Ελλάδα, UEFA Nations League, Φάση Ομίλων, 1η αγωνιστική, Όμιλος C2 LIVE COSMOTE SPORT1HD

21.45 Αγγλία-Ισπανία, UEFA Nations League, Φάση Ομίλων, 1η αγωνιστική, Όμιλος Α4 LIVE COSMOTE SPORT2HD

21.45 Λουξεμβούργο-Μολδαβία, UEFA Nations League, Φάση Ομίλων, 1η αγωνιστική, Όμιλος D2 LIVE COSMOTE SPORT3HD

23.45 Εκπομπή “UEFA Nations League Show” LIVE COSMOTE SPORT1HD

05.00 UFC 228: Tyron Woodley "The Chosen One" vs Darren Till "The Gorilla" LIVE COSMOTE SPORT8HD

Νοvasports

13:00 NRL, Qualifying Final (FOX Sports HD)

13:45 Cycling: Tour of Spain (Eurosport1/Eurosport1HD)

17:00 Cycling: Tour of Britain (Eurosport2)

18:00 Superbikes: British Championship, United Kingdom (Eurosport2)

19:00 Tennis: US Open in New York (Eurosport1/Eurosport1HD)

20:00 NCAA College Football, Oklahoma Sooners - UCLA Bruins (FOX Sports HD)

20:00 CLIMBING: World Championship in Innsbruck, Austria (Eurosport2)

22:00 Κλήρωση ΛΟΤΤΟ (Novasports24ΗD)

23:00 Tennis: US Open in New York (Eurosport1/Eurosport1HD)

03:30 NCAA College Football, Stanford Cardinal - USC Trojans (FOX Sports HD)

ΕΡΤ

19:00: Διεθνές Τουρνουά Μαυροβούνιο-Ελλάδα, ΕΡΤ2