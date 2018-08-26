Οι αθλητικές μεταδόσεις στην τηλεόραση

ΕΡΤ1
19.15 SUPER LEAGUE: «Α.Ο. ΞΑΝΘΗ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ»
22.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
Νovasports
To τηλεοπτικό πρόγραμμα των καναλιών Novasports για την 1η αγωνιστική της Super League Σουρωτή
19:15 Πανιώνιος – ΟΦΗ, Novasports2HD
20:30 Ώρα των πρωταθλητών, Novasports1HD
21:30 Ολυμπιακός – Λεβαδειακός, Novasports1HD
23:30 Ώρα των πρωταθλητών, Novasports1HD
09:00 F1H2O World Championship, Grand Prix of China – Race (FOX Sports HD)
12:30 Motor Racing: Endurance Gt in Suzuka, Japan (Eurosport2)
12:45 Motor Racing: Porsche Supercup in Spa-Francorchamps, Belgium (Eurosport1/Eurosport1HD)
14:30 Cycling: Tour de l'avenir (Eurosport1/Eurosport1HD)
15:30 Ολλανδικό πρωτάθλημα: Χερενφέιν - Φέγενορντ (Novasports1HD)
16:00 Σουηδικό πρωτάθλημα: Έστερσουντ - Σούντσβαλ (Novasports2HD)
16:30 Cycling: Tour Of Germany, Germany (Eurosport2)
17:00 Cycling: Tour of Spain (Eurosport1/Eurosport1HD)
19:00 Ιταλικό πρωτάθλημα: Σπαλ – Πάρμα (Novasports3HD)
20:00 MLB, Rays Red Sox (FOX Sports HD)
21:30 Ιταλικό πρωτάθλημα: Ίντερ – Τορίνο (Novasports3HD)
21:30 Ιταλικό πρωτάθλημα: Ουντινέζε – Σαμπντόρια (Novasports4HD)
21:30 Ιταλικό πρωτάθλημα: Φιορεντίνα – Κιέβο Βερόνα (Novasports5HD)
22:00 Γαλλικό πρωτάθλημα: Μαρσέιγ - Ρεν (Novasports2HD)
22:00 Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ/ΠΡΟΤΟ (Novasports24ΗD)
23:00 NFL, Bills - Bengals (FOX Sports HD)
23:30 (REC) Ιταλικό πρωτάθλημα: Τζένοα-Έμπολι (Novasports3HD)
23:30 (REC) Ιταλικό πρωτάθλημα: Φροζινόνε-Μπολόνια (Novasports4HD)
23:30 (REC) Ιταλικό πρωτάθλημα: Κάλιαρι-Σασουόλο (Novasports5HD)
03:00 NFL, Cowboys - Cardinals (FOX Sports HD)
Cosmote TV
10.55 Moto3 GoPro British Grand Prix, Warm Up LIVE COSMOTE SPORT7HD
11.15 Χάντερσφιλντ-Κάρντιφ, Premier League, 3η αγωνιστική REC COSMOTE SPORT1HD (25.08 17:00)
11.25 MotoGP GoPro British Grand Prix, Warm Up LIVE COSMOTE SPORT7HD
11.55 Moto2 GoPro British Grand Prix, Warm Up LIVE COSMOTE SPORT7HD
13.00 Red Bull Air Race World Championship, Ρωσία, Καζάν, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT9HD
13.05 Moto3 GoPro British Grand Prix, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT7HD
14.30 Ράιν Νέκαρ-Λέμγκο, Bundesliga Χάντμπολ, 1η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT6HD
14.30 MotoGP GoPro British Grand Prix, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT7HD
14.30 Ουνιόν Βερολίνου-Σαν Πάουλι, Bundesliga 2, 3η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD
15.30 Γουότφορντ-Κρίσταλ Πάλας, Premier League, 3η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD
15.45 FORMULA 1 JOHNNIE WALKER BELGIAN GRAND PRIX, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT5HD
16.15 Moto2 GoPro British Grand Prix, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT7HD
16.30 Μάιντς-Στουτγκάρδη, Bundesliga, 1η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD
18.00 Νιούκαστλ-Τσέλσι, Premier League, 3η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD
19.00 Ντόρτμουντ-Λειψία, Bundesliga, 1η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD
19.15 Εσπανιόλ-Βαλένθια, LaLiga Santander, 2η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD
21.15 Σεβίλη-Βιγιαρεάλ, LaLiga Santander, 2η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD
22.00 WNBA Playoffs, Ημιτελική Φάση, 1ος Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT4HD
22.30 Μπράγκα-Άβες, Liga NOS, 3η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD
23.15 Τζιρόνα-Ρεάλ Μαδρίτης, LaLiga Santander, 2η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD