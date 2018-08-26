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Οι αθλητικές μεταδόσεις στην τηλεόραση

Οι αθλητικές μεταδόσεις στην τηλεόραση

Οι αθλητικές μεταδόσεις στην τηλεόραση

H πρεμιέρα της Super League συνεχίζεται σήμερα, δείτε τα ματς που μεταδίδονται τηλεοπτικά.

ΕΡΤ1

19.15 SUPER LEAGUE: «Α.Ο. ΞΑΝΘΗ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ»

22.00  ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ  

Νovasports

To τηλεοπτικό πρόγραμμα των καναλιών Novasports για την 1η αγωνιστική της Super League Σουρωτή

19:15 Πανιώνιος – ΟΦΗ, Novasports2HD 

20:30 Ώρα των πρωταθλητών, Novasports1HD 

21:30 Ολυμπιακός – Λεβαδειακός, Novasports1HD 

23:30 Ώρα των πρωταθλητών, Novasports1HD 

09:00 F1H2O World Championship, Grand Prix of China – Race (FOX Sports HD)

12:30 Motor Racing: Endurance Gt in Suzuka, Japan (Eurosport2)

12:45 Motor Racing: Porsche Supercup in Spa-Francorchamps, Belgium (Eurosport1/Eurosport1HD)

14:30 Cycling: Tour de l'avenir (Eurosport1/Eurosport1HD)

15:30 Ολλανδικό πρωτάθλημα: Χερενφέιν - Φέγενορντ (Novasports1HD)

16:00 Σουηδικό πρωτάθλημα: Έστερσουντ - Σούντσβαλ (Novasports2HD)

16:30 Cycling: Tour Of Germany, Germany (Eurosport2)

17:00 Cycling: Tour of Spain (Eurosport1/Eurosport1HD)

19:00 Ιταλικό πρωτάθλημα: Σπαλ – Πάρμα (Novasports3HD)

20:00 MLB, Rays Red Sox (FOX Sports HD)

21:30 Ιταλικό πρωτάθλημα: Ίντερ – Τορίνο (Novasports3HD)

21:30 Ιταλικό πρωτάθλημα: Ουντινέζε – Σαμπντόρια (Novasports4HD)

21:30 Ιταλικό πρωτάθλημα: Φιορεντίνα – Κιέβο Βερόνα (Novasports5HD)

22:00 Γαλλικό πρωτάθλημα: Μαρσέιγ - Ρεν (Novasports2HD)

22:00 Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ/ΠΡΟΤΟ (Novasports24ΗD)

23:00 NFL, Bills - Bengals (FOX Sports HD)

23:30 (REC) Ιταλικό πρωτάθλημα: Τζένοα-Έμπολι (Novasports3HD)

23:30 (REC) Ιταλικό πρωτάθλημα: Φροζινόνε-Μπολόνια (Novasports4HD)

23:30 (REC) Ιταλικό πρωτάθλημα: Κάλιαρι-Σασουόλο (Novasports5HD)

03:00 NFL, Cowboys - Cardinals (FOX Sports HD)

Cosmote TV

10.55 Moto3 GoPro British Grand Prix, Warm Up LIVE COSMOTE SPORT7HD

11.15 Χάντερσφιλντ-Κάρντιφ, Premier League, 3η αγωνιστική REC COSMOTE SPORT1HD (25.08 17:00)

11.25 MotoGP GoPro British Grand Prix, Warm Up LIVE COSMOTE SPORT7HD

11.55 Moto2 GoPro British Grand Prix, Warm Up LIVE COSMOTE SPORT7HD

13.00 Red Bull Air Race World Championship, Ρωσία, Καζάν, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT9HD

13.05 Moto3 GoPro British Grand Prix, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT7HD

14.30 Ράιν Νέκαρ-Λέμγκο, Bundesliga Χάντμπολ, 1η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT6HD

14.30 MotoGP GoPro British Grand Prix, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT7HD

14.30 Ουνιόν Βερολίνου-Σαν Πάουλι, Bundesliga 2, 3η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

15.30 Γουότφορντ-Κρίσταλ Πάλας, Premier League, 3η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

15.45 FORMULA 1 JOHNNIE WALKER BELGIAN GRAND PRIX, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT5HD

16.15 Moto2 GoPro British Grand Prix, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT7HD

16.30 Μάιντς-Στουτγκάρδη, Bundesliga, 1η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

18.00 Νιούκαστλ-Τσέλσι, Premier League, 3η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

19.00 Ντόρτμουντ-Λειψία, Bundesliga, 1η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

19.15 Εσπανιόλ-Βαλένθια, LaLiga Santander, 2η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

21.15 Σεβίλη-Βιγιαρεάλ, LaLiga Santander, 2η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

22.00 WNBA Playoffs, Ημιτελική Φάση, 1ος Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT4HD

22.30 Μπράγκα-Άβες, Liga NOS, 3η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

23.15 Τζιρόνα-Ρεάλ Μαδρίτης, LaLiga Santander, 2η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

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