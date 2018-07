Οι φιλικοί αγώνες του ΠΑΟΚ στη Nova!

Οι συνδρομητές των αθλητικών καναλιών της Nova τη Δευτέρα 9 Ιουλίου, την Πέμπτη 12 Ιουλίου και την Κυριακή 15 Ιουλίου, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σε ζωντανή και αποκλειστική μετάδοση τους τρεις επόμενους φιλικούς αγώνες προετοιμασίας του «Δικέφαλου» του Βορρά με αντιπάλους τη ρουμανική Στεάουα και τις βελγικές Γκενκ και Αντβέρπ.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 9 Ιουλίου στις 20:00 η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου θα αντιμετωπίσει τη Στεάουα. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Novasports1HD, από το Nova GO και ηχητικά από το Novasports.gr. H συνέχεια είναι την Πέμπτη 12 Ιουλίου στις 19:00 με την αναμέτρηση απέναντι στη Γκενκ. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το από το Novasports1HD, από το Nova GO και ηχητικά από το Novasports.gr. Τέλος, την Κυριακή 15 Ιουλίου στις 13:30, ο ΠΑΟΚ θα αναμετρηθεί με την Αντβέρπ, σε έναν αγώνα που καλυφθεί στο Novasports1HD, στο Nova GO και ηχητικά στο Novasports.gr.

Στις περιγραφές των τριών φιλικών αγώνων του ΠΑΟΚ, καθώς και στο ρεπορτάζ θα είναι οι απεσταλμένοι των καναλιών Novasports, Γιώργος Λιώρης και Κωστής Μπότσαρης αντίστοιχα.