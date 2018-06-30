Μουντιάλ 2018, 14 Ιουνίου - 15 Ιουλίου
Οι αθλητικές μεταδόσεις στην τηλεόραση

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Τα πρώτα ματς στη φάση των 16 του Μουντιάλ, ξεχωρίζουν σήμερα στην τηλεόραση.

Οι μεταδόσεις του Μουντιάλ - ΕΡΤ1

17:00-19:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2018 |ΦΑΣΗ ΤΩΝ 16 (ΚΑΖΑΝ) | ΓΑΛΛΙΑ – ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (Ζ) HD

21:00-23:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2018 |ΦΑΣΗ ΤΩΝ 16 (ΣΟΤΣΙ) | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ -ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Ζ) HD

01:00-03:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2018 |ΦΑΣΗ ΤΩΝ 16 (ΚΑΖΑΝ) | ΓΑΛΛΙΑ – ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (Μ)

Cosmote TV

09.55 Moto3 Motul TT Assen, 3ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT7HD

10.50 MotoGP Motul TT Assen, 3ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT7HD

11.50 Moto2 Motul TT Assen, 3ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT7HD

12.50 FORMULA 1 EYETIME GROSSER PREIS VON OSTERREICH, 3ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

13.30 Moto3 Motul TT Assen, Κατατακτήριες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT7HD

14.25 MotoGP Motul TT Assen, 4ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT7HD

15.00 ΑTP 250 Antalya Open, Τελικός LIVE COSMOTE SPORT8HD

15.05 MotoGP Motul TT Assen, Κατατακτήριες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT7HD

15.50 FORMULA 1 EYETIME GROSSER PREIS VON OSTERREICH, Κατατακτήριες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

16.00 Moto2 Motul TT Assen, Κατατακτήριες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT7HD

17.00 ΑTP 250 Eastbourne, Τελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

17.20 Red Bull MotoGP Rookies Cup, Άσεν, Ολλανδία, 1ος Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT8HD

18.10 FIVB Μπιτς Βόλεϊ World Tour, Πολωνία, Βαρσοβία, 1ος Ημιτελικός Ανδρών LIVE COSMOTE SPORT7HD

19.05 FIVB Μπιτς Βόλεϊ World Tour, Πολωνία, Βαρσοβία, 2ος Ημιτελικός Ανδρών LIVE COSMOTE SPORT7HD

Novasports

6:00 F1H2O World Championship 2018, Grand Prix of France – Qualifying (FOX Sports HD)

16:30 Live Now Mundial-Fan Zone (Novasports24HD)

18:00 Φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου: Ολυμπιακός-Βάτενς (Novasports1HD)

19:00 Live Now Mundial-Fan Zone (Novasports24HD)

21:15 Equestrian: Global Champions Tour in Monaco, Monaco (Eurosport1/Eurosport1HD)

22:00 Κλήρωση ΛΟΤΤΟ (Novasports24HD)

23:00 Live Now Mundial-Fan Zone (Novasports24HD)

23:00 MLB, Orioles - Angels (FOX Sports HD)

23:30 FOOTBALL: Major League Soccer, Seattle Sounders FC - Portland Timbers (Eurosport2)

02:00 MLB, Yankees - Red Sox (FOX Sports HD)

 

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