Οι αθλητικές μεταδόσεις στην τηλεόραση

Οι μεταδόσεις του Μουντιάλ
15:00: Αγγλία – Παναμάς (ΕΡΤ1 Nizhny Novgorod Stadium, Νίζνι Νόβγκοροντ)
18:00: Ιαπωνία – Σενεγάλη (ΕΡΤ1 Ekaterinburg Arena, Εκατερίνμπουργκ)
21:00: Πολωνία – Κολομβία (ΕΡΤ1 Kazan Arena, Καζάν)
EΡΤ2
16:00 FORMULA 1 PIRELLI GRAND PRIX DE FRANCE
ΕΡΤ3
10:30 Run Greece - Hράκλειο
15:00 Αγώνας Beach Volley
Cosmote TV
10.05 FIVB Μπιτς Βόλεϊ World Tour, Τσεχία, Οστράβα, 1ος Ημιτελικός Γυναικών LIVE OSMOTE SPORT7HD
11.05 FIVB Μπιτς Βόλεϊ World Tour, Τσεχία, Οστράβα, 2ος Ημιτελικός Γυναικών LIVE COSMOTE SPORT7HD
12.35 FIVB Μπιτς Βόλεϊ World Tour, Τσεχία, Οστράβα, 1ος Ημιτελικός Ανδρών LIVE COSMOTE SPORT7HD
13.35 FIVB Μπιτς Βόλεϊ World Tour, Τσεχία, Οστράβα, 2ος Ημιτελικός Ανδρών LIVE COSMOTE SPORT7HD
14.00 ATP 500 Gerry Weber Open, Τελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD
14.00 Red Bull Air Race World Championship, Ουγγαρία, Βουδαπέστη, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT8HD
14.50 FIVB Μπιτς Βόλεϊ World Tour, Τσεχία, Οστράβα, Τελικός 3ης Θέσης Γυναικών LIVE COSMOTE SPORT7HD
15.00 Εκπομπή “Grand Prix” LIVE COSMOTE SPORT5HD
16.30 ATP 500 Fever Tree Championships, Τελικός LIVE COSMOTE SPORT7HD
16.45 FORMULA 1 PIRELLI GRAND PRIX DE FRANCE, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT5HD
17.20 FIVB Μπιτς Βόλεϊ World Tour, Τσεχία, Οστράβα, Τελικός Γυναικών LIVE COSMOTE SPORT6HD
18.35 FIVB Μπιτς Βόλεϊ World Tour, Τσεχία, Οστράβα, Τελικός Ανδρών LIVE COSMOTE SPORT6HD
19.30 96th Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb LIVE COSMOTE SPORT5HD
22.00 NASCAR Cup Series, Sonoma Toyota Save Mart 350, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT8HD
Novasports
11:00 Motor Racing: Wtcr in Vila-Real, Portugal (Eurosport1/Eurosport1HD)
13:00 NRL, State of Origin 2 – Queensland - New South Wales (FOX Sports HD)
14:45 Motor Racing: Blancpain Sprint Series in Misano, Italy (Eurosport1/Eurosport1HD)
15:00 Πανελλήνιο πρωτάθλημα τένις (Novasports1HD)
15:15 Modern Pentathlon World Cup Final 2018, Mixed Relay Final (FOX Sports HD)
17:00 Live Now Mundial-Fan Zone (Novasports24HD)
17:00 Motor Racing: Wtcr in Vila-Real, Portugal (Eurosport1/Eurosport1HD)
20:00 Live Now Mundial-Fan Zone (Novasports24HD)
20:00 MLB, Rays - Yankees (FOX Sports HD)
22:00 Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ/ΠΡΟΤΟ (Novasports24HD)
23:00 Live Now Mundial-Fan Zone (Novasports24HD)
23:00 MLB, Angels - Blue Jays (FOX Sports HD)
23:45 Superbikes: World Championship in Laguna Seca, USA (Eurosport1/Eurosport1HD)
24:00 FOOTBALL: Major League Soccer, New York City FC - Toronto FC (Eurosport2)