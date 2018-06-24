Μουντιάλ 2018, 14 Ιουνίου - 15 Ιουλίου
Οι αθλητικές μεταδόσεις στην τηλεόραση

Οι αθλητικές μεταδόσεις στην τηλεόραση

Οι αθλητικές μεταδόσεις στην τηλεόραση

Oι αγώνες του Μουντιάλ ξεχωρίζουν και στο σημερινό τηλεοπτικό πρόγραμμα.

Οι μεταδόσεις του Μουντιάλ

15:00: Αγγλία – Παναμάς (ΕΡΤ1 Nizhny Novgorod Stadium, Νίζνι Νόβγκοροντ)

18:00: Ιαπωνία – Σενεγάλη (ΕΡΤ1 Ekaterinburg Arena, Εκατερίνμπουργκ)

 21:00: Πολωνία – Κολομβία (ΕΡΤ1 Kazan Arena, Καζάν)

EΡΤ2

16:00 FORMULA 1 PIRELLI GRAND PRIX DE FRANCE

ΕΡΤ3

10:30 Run Greece - Hράκλειο

15:00 Αγώνας Beach Volley

Cosmote TV

10.05 FIVB Μπιτς Βόλεϊ World Tour, Τσεχία, Οστράβα, 1ος Ημιτελικός Γυναικών LIVE     OSMOTE SPORT7HD

11.05 FIVB Μπιτς Βόλεϊ World Tour, Τσεχία, Οστράβα, 2ος Ημιτελικός Γυναικών LIVE     COSMOTE SPORT7HD

12.35 FIVB Μπιτς Βόλεϊ World Tour, Τσεχία, Οστράβα, 1ος Ημιτελικός Ανδρών LIVE    COSMOTE SPORT7HD

13.35 FIVB Μπιτς Βόλεϊ World Tour, Τσεχία, Οστράβα, 2ος Ημιτελικός Ανδρών LIVE    COSMOTE SPORT7HD

14.00 ATP 500 Gerry Weber Open, Τελικός LIVE      COSMOTE SPORT6HD

14.00 Red Bull Air Race World Championship, Ουγγαρία, Βουδαπέστη, Αγώνας LIVE     COSMOTE SPORT8HD

14.50 FIVB Μπιτς Βόλεϊ World Tour, Τσεχία, Οστράβα, Τελικός 3ης Θέσης Γυναικών LIVE  COSMOTE SPORT7HD

15.00 Εκπομπή “Grand Prix” LIVE     COSMOTE SPORT5HD

16.30 ATP 500 Fever Tree Championships, Τελικός LIVE    COSMOTE SPORT7HD

16.45 FORMULA 1 PIRELLI GRAND PRIX DE FRANCE, Αγώνας LIVE         COSMOTE SPORT5HD

17.20 FIVB Μπιτς Βόλεϊ World Tour, Τσεχία, Οστράβα, Τελικός Γυναικών LIVE  COSMOTE SPORT6HD

18.35 FIVB Μπιτς Βόλεϊ World Tour, Τσεχία, Οστράβα, Τελικός Ανδρών LIVE     COSMOTE SPORT6HD

19.30 96th Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb LIVE     COSMOTE SPORT5HD

22.00 NASCAR Cup Series, Sonoma Toyota Save Mart 350, Αγώνας LIVE     COSMOTE SPORT8HD

Novasports

11:00 Motor Racing: Wtcr in Vila-Real, Portugal (Eurosport1/Eurosport1HD)

13:00 NRL, State of Origin 2 – Queensland - New South Wales (FOX Sports HD)

14:45 Motor Racing: Blancpain Sprint Series in Misano, Italy (Eurosport1/Eurosport1HD)

15:00 Πανελλήνιο πρωτάθλημα τένις (Novasports1HD)

15:15 Modern Pentathlon World Cup Final 2018, Mixed Relay Final (FOX Sports HD)

17:00 Live Now Mundial-Fan Zone (Novasports24HD)

17:00 Motor Racing: Wtcr in Vila-Real, Portugal (Eurosport1/Eurosport1HD)

20:00 Live Now Mundial-Fan Zone (Novasports24HD)

20:00 MLB, Rays - Yankees (FOX Sports HD)

22:00 Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ/ΠΡΟΤΟ (Novasports24HD)

23:00 Live Now Mundial-Fan Zone (Novasports24HD)

23:00 MLB, Angels - Blue Jays (FOX Sports HD)

23:45 Superbikes: World Championship in Laguna Seca, USA (Eurosport1/Eurosport1HD)

24:00 FOOTBALL: Major League Soccer, New York City FC - Toronto FC (Eurosport2)

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