Οι αθλητικές μεταδόσεις στην τηλεόραση

Οι μεταδόσεις του Μουντιάλ

15:00: Κολομβία – Ιαπωνία (ΕΡΤ1 Mordovia Arena, Σαράνσκ)

18:00: Πολωνία – Σενεγάλη (ΕΡΤ1 Spartak Stadium, Μόσχα)

21:00: Ρωσία – Αίγυπτος (ΕΡΤ1 Saint Petersburg Stadium, Αγία Πετρούπολη)

Cosmote TV

13.00 ATP 500 Gerry Weber Open, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

14.00 ATP 500 Fever Tree Championships, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT7HD

15.00 ATP 500 Gerry Weber Open, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

16.00 ATP 500 Fever Tree Championships, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT7HD

17.00 ATP 500 Gerry Weber Open, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

18.00 ATP 500 Fever Tree Championships, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT7HD

19.00 ATP 500 Gerry Weber Open, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

20.00 Εκπομπή "PICK & ROLL" COSMOTE SPORT4HD

20.00 ATP 500 Fever Tree Championships, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT7HD

22.00 Ντοκιμαντέρ: ESPN 30 for 30: This was the XFL COSMOTE SPORT6HD

22:00 Μπασκόνια-Ρεάλ Μαδρίτης, ACB Liga Endesa, 4ος Τελικός LIVE COSMOTE SPORT8HD

Novasports

16:45 Cycling: Belgium Cup, Belgium (Eurosport1/Eurosport1HD)

16:55 Live Now Mundial – Fan Zone (Novasports24HD)

19:55 Live Now Mundial – Fan Zone (Novasports24HD)

22:55 Live Now Mundial – Fan Zone (Novasports24HD)

03:00 MLB, Twins - Red Sox (FOX Sports HD)