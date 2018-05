Οι αθλητικές μεταδόσεις στην τηλεόραση

0% Γκανιότα* & Αποκλειστικά Ειδικά Στοιχήματα στη Novibet * Αφορά την επιλογή «Νικητής Αγώνα» σε επιλεγμένα παιχνίδια πριν την έναρξη''.

EΡΤ2

18:30 Πόλο Α1 Ανδρών: Ολυμπιακός - Βουλιαγμένη 2ος τελικός

Cosmote TV

11.50 FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

12.00 ATP 250 Λιόν, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

14.00 ATP 250 Λιόν, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

15.50 FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

18:00 Βasket League: Ολυμπιακός - Προμηθέας Cosmote Sport 4

19.00 Βόλφσμπουργκ-Λιόν, UEFA Women's Champions League, Τελικός LIVE COSMOTE SPORT3HD

18:00 Βasket League: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ Cosmote Sport 7

20.45 Νταρουσάφακα-Αναντολού Εφές, TBF Basketball Super League, Προημιτελική Φάση, 2ος Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT6HD

21.00 Εκπομπή “UEFA Champions League Final” LIVE COSMOTE SPORT1HD

21.30 Ανδόρα-Βαλένθια, ACB Liga Endesa, 34η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

22.00 Ντοκιμαντέρ: ESPN 30 for 30: The Prince of Pennsylvania COSMOTE SPORT6HD

04.00 Houston Rockets-Golden State Warriors, NBA Playoffs, Western Conference Finals, Game 5 LIVE COSMOTE SPORT4HD

Novasports

11:00 TENNIS: French Open in Paris (Eurosport2)

12:50 NRL, Eels - Broncos (FOX Sports HD)

13:00 TENNIS: French Open in Paris (Eurosport2)

14:00 CYCLING: Giro Extra (Eurosport1/Eurosport1HD)

14:15 Cycling: Tour of Italy (Eurosport1/Eurosport1HD)

15:00 TENNIS: French Open in Paris (Eurosport2)

17:00 TENNIS: French Open in Paris (Eurosport2)

18:15 CYCLING: Giro Extra (Eurosport1/Eurosport1HD)

19:00 TENNIS: ATP Tournament in Geneva, Switzerland (Eurosport1/Eurosport1HD)

19:30 MLB, Reds - Pirates (FOX Sports HD)

20:00 TENNIS: French Open in Paris (Eurosport1/Eurosport1HD)

02:00 NHL, Stanley Cup Playoffs (FOX Sports HD)