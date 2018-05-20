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Οι αθλητικές μεταδόσεις στην τηλεόραση

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Ο τελικός της Euroleague Ρεάλ Μαδρίτης - Φενέρμπαχτσέ ξεχωρίζει στο σημερινό τηλεοπτικό πρόγραμμα.

EΡΤ3

17:00 Football League: Αρης - Πανσερραϊκός

19:00 Χάντμπολ Challenge Cup: ΑΕΚ - Ποτάισα Τούρντα

 

Cosmote TV

09.35 Moto3 HJC Helmets Grand Prix de France, Warm Up LIVE      COSMOTE SPORT5HD

10.05 Moto2 HJC Helmets Grand Prix de France, Warm Up LIVE  COSMOTE SPORT5HD

10.35 MotoGP HJC Helmets Grand Prix de France, Warm Up LIVE    COSMOTE SPORT5HD

11.05 Εκπομπή “Grand Prix” LIVE    COSMOTE SPORT5HD

11.45 Moto3 HJC Helmets Grand Prix de France, Αγώνας LIVE    COSMOTE SPORT5HD

13.00 Βαλένθια-Ντεπορτίβο λα Κορούνια, LaLiga Santander, 38η Αγωνιστική LIVE  COSMOTE SPORT2HD

13.05 Moto2 HJC Helmets Grand Prix de France, Αγώνας LIVE    COSMOTE SPORT5HD

13.30 Σαραγόσα-Φουενλαμπράδα, ACB Liga Endesa, 33η αγωνιστική LIVE    COSMOTE SPORT4HD

14.00 WTA Internazionali BNL d' Italia, Τελικός LIVE      COSMOTE SPORT6HD

14.00 WRC Πορτογαλία, SS19 Fafe 2 - Power Stage LIVE    COSMOTE SPORT7HD

14.05 FIVB Μπιτς Βόλεϊ, Βραζιλία, Ιταπέμα, Τελικός 3ης Θέσης Γυναικών LIVE   COSMOTE SPORT8HD

14.30 MotoGP HJC Helmets Grand Prix de France, Αγώνας LIVE    COSMOTE SPORT5HD

15.05 FIVB Μπιτς Βόλεϊ, Βραζιλία, Ιταπέμα, Τελικός 3ης Θέσης Ανδρών LIVE  COSMOTE SPORT8HD

15.45 Έρλανγκεν-Ράιν Νέκαρ, Bundesliga Χάντμπολ, 32η αγωνιστική LIVE    COSMOTE SPORT7HD

16.00 Τζένοα-Τορίνο, Serie A TIM, 38η αγωνιστική LIVE     COSMOTE SPORT1HD

16.20 FIVB Μπιτς Βόλεϊ, Βραζιλία, Ιταπέμα, Τελικός Γυναικών LIVE      COSMOTE SPORT8HD

17.00 ATP Masters 1000 Internazionali BNL d' Italia, Τελικός LIVE   COSMOTE SPORT6HD

17.15 Μπιλμπάο-Εσπανιόλ, LaLiga Santander, 38η Αγωνιστική LIVE   COSMOTE SPORT2HD

17.35 FIVB Μπιτς Βόλεϊ, Βραζιλία, Ιταπέμα, Τελικός Ανδρών LIVE    COSMOTE SPORT8HD

19.00 Μίλαν-Φιορεντίνα, Serie A TIM, 38η αγωνιστική LIVE   COSMOTE SPORT1HD

19.00 Νάπολι-Κροτόνε, Serie A TIM, 38η αγωνιστική LIVE    COSMOTE SPORT3HD

19.00 Κάλιαρι-Αταλάντα, Serie A TIM, 38η αγωνιστική LIVE   COSMOTE SPORT4HD

19.00 Σπαλ-Σαμπντόρια, Serie A TIM, 38η αγωνιστική LIVE      COSMOTE SPORT5HD

19.00 Ουντινέζε-Μπολόνια, Serie A TIM, 38η αγωνιστική LIVE    COSMOTE SPORT7HD

19.00 Κιέβο Βερόνα-Μπενεβέντο, Serie A TIM, 38η αγωνιστική LIVE   COSMOTE SPORT8HD

19.30 Ατλέτικο Μαδρίτης-Έιμπαρ, LaLiga Santander, 38η Αγωνιστική LIVE    COSMOTE SPORT2HD

21.45 Λάτσιο-Ίντερ, Serie A TIM, 38η αγωνιστική LIVE    COSMOTE SPORT1HD

21.45 Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Σοσιεδάδ, LaLiga Santander, 38η Αγωνιστική LIVE     COSMOTE SPORT2HD

21.45 Σασουόλο-Ρόμα, Serie A TIM, 38η αγωνιστική LIVE     COSMOTE SPORT3HD

23.45 Εκπομπή “SPORTSHOW” LIVE       COSMOTE SPORT3HD

00.00 Minnesota Lynx-Los Angeles Sparks, WNBA Regular Season LIVE   COSMOTE SPORT7HD

03.00 Golden State Warriors-Houston Rockets, NBA Playoffs, Western Conference Finals, Game 3 LIVE   COSMOTE SPORT4HD

Νοvasports

09:10 NRL, Bulldogs - Sharks (FOX Sports HD)

14:00 CYCLING: Giro Extra (Eurosport1/Eurosport1HD)

14:00 MOTOCROSS: World Championship in Teutschenthal, Germany (Eurosport2)

14:15 Cycling: Tour of Italy (Eurosport1/Eurosport1HD)

15:00 MOTOCROSS: World Championship in Teutschenthal, Germany (Eurosport2)

16:00 Σουηδικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 9η αγωνιστική Χάμαρμπι – ΑΙΚ Στοκχόλμης (Novasports2HD)

17:00 MOTOCROSS: World Championship in Teutschenthal, Germany (Eurosport2)

18:00 MOTOCROSS: World Championship in Teutschenthal, Germany (Eurosport2)

18:00 Euroleague Final Four 2017/2018 Μικρός Τελικός (Novasports1HD)

18:00 Euroleague Final Four 2017/2018 Μικρός Τελικός (Novasports1HD)

18:15 CYCLING: Giro Extra (Eurosport1/Eurosport1HD)

18:30 Cycling: Tour De L Ain, France (Eurosport1/Eurosport1HD)

19:00 Motor Racing: Blancpain Endurance Series in Silverstone, United Kingdom (Eurosport2)

20:00 Super Euroleague – Final Four 2018 (Novasports1HD)

21:00 Euroleague Final Four 2017/2018 Τελικός (Novasports1HD)

22:00 NHL, Jets - Golden Knights (FOX Sports HD)

23:00 MLB, Angels - Rays (FOX Sports HD)

23:00 FOOTBALL: Major League Soccer (Eurosport1/Eurosport1HD)

23:15 Super Euroleague - Final Four 2018 (Novasports1HD)

23:15 Euroleague Final Four Βελιγράδι 2018 – Εκπομπή (Novasports1HD)

02:00 NHL, Stanley Cup Playoffs (FOX Sports HD)

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Repeat για την Φενέρ ή decima για την Ρεάλ;

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