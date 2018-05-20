Οι αθλητικές μεταδόσεις στην τηλεόραση

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17:00 Football League: Αρης - Πανσερραϊκός
19:00 Χάντμπολ Challenge Cup: ΑΕΚ - Ποτάισα Τούρντα
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09.35 Moto3 HJC Helmets Grand Prix de France, Warm Up LIVE COSMOTE SPORT5HD
10.05 Moto2 HJC Helmets Grand Prix de France, Warm Up LIVE COSMOTE SPORT5HD
10.35 MotoGP HJC Helmets Grand Prix de France, Warm Up LIVE COSMOTE SPORT5HD
11.05 Εκπομπή “Grand Prix” LIVE COSMOTE SPORT5HD
11.45 Moto3 HJC Helmets Grand Prix de France, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT5HD
13.00 Βαλένθια-Ντεπορτίβο λα Κορούνια, LaLiga Santander, 38η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD
13.05 Moto2 HJC Helmets Grand Prix de France, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT5HD
13.30 Σαραγόσα-Φουενλαμπράδα, ACB Liga Endesa, 33η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT4HD
14.00 WTA Internazionali BNL d' Italia, Τελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD
14.00 WRC Πορτογαλία, SS19 Fafe 2 - Power Stage LIVE COSMOTE SPORT7HD
14.05 FIVB Μπιτς Βόλεϊ, Βραζιλία, Ιταπέμα, Τελικός 3ης Θέσης Γυναικών LIVE COSMOTE SPORT8HD
14.30 MotoGP HJC Helmets Grand Prix de France, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT5HD
15.05 FIVB Μπιτς Βόλεϊ, Βραζιλία, Ιταπέμα, Τελικός 3ης Θέσης Ανδρών LIVE COSMOTE SPORT8HD
15.45 Έρλανγκεν-Ράιν Νέκαρ, Bundesliga Χάντμπολ, 32η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD
16.00 Τζένοα-Τορίνο, Serie A TIM, 38η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD
16.20 FIVB Μπιτς Βόλεϊ, Βραζιλία, Ιταπέμα, Τελικός Γυναικών LIVE COSMOTE SPORT8HD
17.00 ATP Masters 1000 Internazionali BNL d' Italia, Τελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD
17.15 Μπιλμπάο-Εσπανιόλ, LaLiga Santander, 38η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD
17.35 FIVB Μπιτς Βόλεϊ, Βραζιλία, Ιταπέμα, Τελικός Ανδρών LIVE COSMOTE SPORT8HD
19.00 Μίλαν-Φιορεντίνα, Serie A TIM, 38η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD
19.00 Νάπολι-Κροτόνε, Serie A TIM, 38η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD
19.00 Κάλιαρι-Αταλάντα, Serie A TIM, 38η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT4HD
19.00 Σπαλ-Σαμπντόρια, Serie A TIM, 38η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT5HD
19.00 Ουντινέζε-Μπολόνια, Serie A TIM, 38η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD
19.00 Κιέβο Βερόνα-Μπενεβέντο, Serie A TIM, 38η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD
19.30 Ατλέτικο Μαδρίτης-Έιμπαρ, LaLiga Santander, 38η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD
21.45 Λάτσιο-Ίντερ, Serie A TIM, 38η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD
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09:10 NRL, Bulldogs - Sharks (FOX Sports HD)
14:00 CYCLING: Giro Extra (Eurosport1/Eurosport1HD)
14:00 MOTOCROSS: World Championship in Teutschenthal, Germany (Eurosport2)
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15:00 MOTOCROSS: World Championship in Teutschenthal, Germany (Eurosport2)
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17:00 MOTOCROSS: World Championship in Teutschenthal, Germany (Eurosport2)
18:00 MOTOCROSS: World Championship in Teutschenthal, Germany (Eurosport2)
18:00 Euroleague Final Four 2017/2018 Μικρός Τελικός (Novasports1HD)
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18:15 CYCLING: Giro Extra (Eurosport1/Eurosport1HD)
18:30 Cycling: Tour De L Ain, France (Eurosport1/Eurosport1HD)
19:00 Motor Racing: Blancpain Endurance Series in Silverstone, United Kingdom (Eurosport2)
20:00 Super Euroleague – Final Four 2018 (Novasports1HD)
21:00 Euroleague Final Four 2017/2018 Τελικός (Novasports1HD)
22:00 NHL, Jets - Golden Knights (FOX Sports HD)
23:00 MLB, Angels - Rays (FOX Sports HD)
23:00 FOOTBALL: Major League Soccer (Eurosport1/Eurosport1HD)
23:15 Super Euroleague - Final Four 2018 (Novasports1HD)
23:15 Euroleague Final Four Βελιγράδι 2018 – Εκπομπή (Novasports1HD)
02:00 NHL, Stanley Cup Playoffs (FOX Sports HD)