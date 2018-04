Οι αθλητικές μεταδόσεις στην τηλεόραση

EΡΤ2

14:00 FORMULA 1 AZERBAIJAN GRAND PRIX, Αγώνας LIVE

ΕΡΤ3

15:00 Football League: Καραϊσκάκης - Αρης

Cosmote TV

12.30 Χέρτα Βερολίνου-Άουγκσμπουργκ, Bundesliga, 32η αγωνιστική REC COSMOTE SPORT3HD (28.04 16:30)

13:00 Χετάφε-Τζιρόνα, LaLiga Santander, 35η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

13.00 Εκπομπή “Grand Prix” LIVE COSMOTE SPORT5HD

13.30 Κροτόνε-Σασουόλο, Serie A TIM, 35η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

13.30 Μπασκόνια-Μούρθια, ACB Liga Endesa, 30η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

14.15 Παρί Σεν Ζερμέν-Κιέλτσε, VELUX EHF Champions League, Προημιτελική Φάση, 2η αγωνιστική REC COSMOTE SPORT6HD (28.04 18:30)

14.30 Ίνγκολσταντ-Κίελο, Bundesliga 2, 32η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

14.45 FORMULA 1 AZERBAIJAN GRAND PRIX, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT5HD

16.00 Μπολόνια-Μίλαν, Serie A TIM, 35η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT4HD

16.00 Αταλάντα-Τζένοα, Serie A TIM, 35η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

16.00 Ελλάς Βερόνα-Σπαλ, Serie A TIM, 35η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

16.15 Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Σίτι, Premier League, 36η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

16.30 Μάιντς-Λειψία, Bundesliga, 32η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

17.00 ATP 500 Barcelona Open BancSabadell, Τελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

17:15 Αλαβές-Ατλέτικο Μαδρίτης, LaLiga Santander, 35η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

18.00 WRC Αργεντινή, SS18 El Condor 2 Power Stage LIVE COSMOTE SPORT5HD

18.30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Άρσεναλ, Premier League, 36η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

19.00 Βέρντερ Βρέμης-Ντόρτμουντ, Bundesliga, 32η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

19.00 Φιορεντίνα-Νάπολι, Serie A TIM, 35η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

19:30 Βαλένθια-Έιμπαρ, LaLiga Santander, 35η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

19.30 Εστουντιάντες-Ρεάλ Μαδρίτης, ACB Liga Endesa, 30η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

20.00 Μαρίτιμο-Πόρτο, Liga NOS, 32η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT6HD

21.00 NASCAR Cup Series, Talladega GEICO 500, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT5HD

21.45 Τορίνο-Λάτσιο, Serie A TIM, 35η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

21:45 Ντεπορτίβο λα Κορούνια-Μπαρτσελόνα, LaLiga Santander, 35η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

22.30 Εκπομπή “SPORTSHOW” LIVE COSMOTE SPORT3HD

23.45 Σαμπντόρια-Κάλιαρι, Serie A TIM, 35η αγωνιστική REC COSMOTE SPORT2HD (29.04 16:00)

Novasports

09:10 NRL, West Tigers - Eels (FOX Sports HD)

11:00 Motor Racing: Wtcr in Hungaroring, Hungary (Eurosport2)

12:00 Snooker: World Championship in Sheffield, United Kingdom (Eurosport1/Eurosport1HD)

15:00 Cycling: Tour of Romandy (Eurosport2)

15:30 Ολλανδικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 33η αγωνιστική Ντεν Χάαγκ – Αϊντχόφεν (Novasports1HD)

15:30 Oλλανδικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 33η αγωνιστική Αγιαξ – Αλκμααρ (Novasports2HD)

16:00 Σουηδικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 6η αγωνιστική Τζουργκάρντεν – Χάμαρμπι (Novasports3HD)

16:15 Motor Racing: Wtcr in Hungaroring, Hungary (Eurosport1/Eurosport1HD)

16:30 Snooker: World Championship in Sheffield, United Kingdom (Eurosport2)

17:30 Motor Racing: Wtcr in Hungaroring, Hungary (Eurosport1/Eurosport1HD)

17:30 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)

18:45 Snooker: World Championship in Sheffield, United Kingdom (Eurosport1/Eurosport1HD)

19:00 Super League Σουρωτή 29η αγωνιστική Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (Novasports2HD)

19:00 Super League Σουρωτή 29η αγωνιστική ΑΟΚ – ΑΕΚ (Novasports3HD)

19:00 Super League Σουρωτή 29η αγωνιστική Ολυμπιακός – Παναιτωλικός (Novasports4HD)

19:00 Super League Σουρωτή 29η αγωνιστική Λεβαδειακός – Ατρόμητος (Novasports5HD)

19:00 Super League Σουρωτή 29η αγωνιστική Αστέρας Τρίπολης – Απόλλων Σμύρνης (Novasportsextra1)

19:00 Super League Σουρωτή 29η αγωνιστική Ξάνθη – ΑΕΛ (Novasports24HD)

19:00 Super League Σουρωτή 29η αγωνιστική Λαμία – ΠΑΣ Γιάννινα (NovasportsstoriesHD)

19:00 Ώρα των Πρωταθλητών, Λεπτό προς λεπτό, Super League Σουρωτή 29η αγωνιστική, Πλατανιάς – Πανιώνιος (Novasports1HD)

21:00 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)

22:00 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 35η αγωνιστική Παρί Σεν Ζερμέν – Γκινγκάμπ (Novasports2HD)

20:00 MLB Regular Season (FOX Sports HD)

21:00 Snooker: World Championship in Sheffield, United Kingdom (Eurosport1/Eurosport1HD)

21:30 EQUESTRIANISM: Longines Masters of New York in New York, USA (Eurosport2)

23:00 MLB Regular Season, Padres - Mets (FOX Sports HD)

24:00 Snooker: World Championship in Sheffield, United Kingdom (Eurosport1/Eurosport1HD)

02:00 NHL, Stanley Cup Playoffs (FOX Sports HD)