Οι αθλητικές μεταδόσεις στην τηλεόραση

EΡΤ1
17:00 Διεθνής φιλανθρωπικός αγώνας ποδοσφαίρου
ΕΡΤ2
17:00 Βόλεϊ Τελικός Κυπέλλου: ΠΑΟΚ - Ηρακλής
ΕΡΤ3
15:00 Χάντμπολ:
16:30 Run Greece Λάρισα
17:00 Football League: Κισσαμικός - ΟΦΗ
Cosmote TV
10.35 FIVB Μπιτς Βόλεϊ WT, Κίνα, 1ος Ημιτελικός Ανδρών LIVE COSMOTE SPORT8HD
11.35 FIVB Μπιτς Βόλεϊ WT, Κίνα, 2ος Ημιτελικός Ανδρών LIVE COSMOTE SPORT8HD
13.00 Γερμανία-Τσεχία, Fed Cup by BNP Paribas, Ημιτελική Φάση, Αγώνας Μονού LIVE COSMOTE SPORT7HD
14.00 Έιμπαρ-Χετάφε, LaLiga Santander, 34η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD
14.00 Ρέγκενσμπουργκ-Σαν Πάουλι, Bundesliga 2, 31η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD
14.30 Γουέστ Μπρομ-Λίβερπουλ, Premier League, 35η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD
14.30 ATP Masters 1000 Rolex Monte Carlo, 1ος Ημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD
15.00 Γερμανία-Τσεχία, Fed Cup by BNP Paribas, Ημιτελική Φάση, Αγώνας Μονού LIVE COSMOTE SPORT7HD
16.00 Σπαλ-Ρόμα, Serie A TIM, 34η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD
16.30 Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Χέρτα Βερολίνου, Bundesliga, 31η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD
16.30 Ανόβερο-Μπάγερν Μονάχου, Bundesliga, 31η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD
16.30 Λειψία-Χόφενχαϊμ, Bundesliga, 31η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT4HD
16.30 ATP Masters 1000 Rolex Monte Carlo, 2ος Ημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD
16.55 Moto3 Red Bull Grand Prix of The Americas, 3ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD
17.15 Θέλτα-Βαλένθια, LaLiga Santander, 34η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD
17.50 MotoGP Red Bull Grand Prix of The Americas, 3ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD
18.50 Moto2 Red Bull Grand Prix of The Americas, 3ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD
19.00 Σασουόλο-Φιορεντίνα, Serie A TIM, 34η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD
19.30 Ντόρτμουντ-Λεβερκούζεν, Bundesliga, 31η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD
20.30 Moto3 Red Bull Grand Prix of The Americas, Κατατακτήριες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD
21.25 MotoGP Red Bull Grand Prix of The Americas, 4ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD
21.30 Γουότφορντ-Κρίσταλ Πάλας, Premier League, 35η αγωνιστική REC COSMOTE SPORT1HD (21.04 17:00)
21.30 Αμβούργο-Φράιμπουργκ, Bundesliga, 31η αγωνιστική REC COSMOTE SPORT3HD (21.04 16:30)
21.45 Μίλαν-Μπενεβέντο, Serie A TIM, 34η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD
22.05 MotoGP Red Bull Grand Prix of The Americas, Κατατακτήριες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD
22:30 Εστορίλ-Μπενφίκα, Liga NOS, 31η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD
23.00 Moto2 Red Bull Grand Prix of The Americas, Κατατακτήριες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD
23.00 Αμίρ Καν-Φιλ λο Γκρέκο, Αγώνας Πυγμαχίας LIVE COSMOTE SPORT8HD
23.30 Στουτγκάρδη-Βέρντερ Βρέμης, Bundesliga, 31η αγωνιστική REC COSMOTE SPORT3HD (21.04 16:30)
00.00 New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers, NBA Playoffs, First Round, Game 4 LIVE COSMOTE SPORT4HD
01.30 NASCAR Cup Series, Richmond Toyota Owners 400, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT7HD
04.05 FIVB Μπιτς Βόλεϊ WT, Κίνα, 1ος Ημιτελικός Γυναικών LIVE COSMOTE SPORT8HD
05.05 FIVB Μπιτς Βόλεϊ WT, Κίνα, 2ος Ημιτελικός Γυναικών LIVE COSMOTE SPORT8HD
08.05 FIVB Μπιτς Βόλεϊ WT, Κίνα, Τελικός 3ης Θέσης Ανδρών LIVE COSMOTE SPORT8HD
Novasports
11:00 Διεθνές Τουρνουά Τένις Γυναικών Fed Cup 2018 – 3 αγώνες (Νοvasports1HD)
11:30 Superbikes: World Championship in Assen, Netherlands (Eurosport2)
12:00 Snooker: World Championship in Sheffield, United Kingdom (Eurosport1/Eurosport1HD)
13:45 Superbikes: World Championship in Assen, Netherlands (Eurosport2)
15:00 Snooker: World Championship in Sheffield, United Kingdom (Eurosport1/Eurosport1HD)
15:45 Moto: FIM Endurance World Championship in Le Mans, France (Eurosport2)
16:30 Snooker: World Championship in Sheffield, United Kingdom (Eurosport1/Eurosport1HD)
16:30 Cycling: Tour of Croatia (Eurosport2)
17:00 Championship Αγγλίας Football League 44η αγωνιστική Ίπσουιτς – Άστον Βίλα (Novasports2HD)
18:00 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 34η αγωνιστική Μαρσέιγ - Λιλ (Novasports3HD)
18:30 Moto: FIM Endurance World Championship in Le Mans, France (Eurosport2)
19:15 Αγγλικό Κύπελλο Ποδοσφαίρου –Ημιτελικά Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ (Novasports1HD)
20:00 MLB Regular Season, Yankees - Blue Jays (FOX Sports HD)
21:00 Snooker: World Championship in Sheffield, United Kingdom (Eurosport1/Eurosport1HD)
21:00 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 34η αγωνιστική Γκινγκάμπ – Μονακό (Novasports2HD)
21:45 Championship Αγγλίας Football League 44η αγωνιστική Κάρντιφ – Νότιγχαμ Φόρεστ (Novasports3HD)
22:30 Iσπανικό Κύπελλο Ποδοσφαίρου – Τελικός Σεβίλλη - Μπαρτσελόνα (Novasports1HD)
23:00 MLB Regular Season, Orioles - Indians (FOX Sports HD)
24:00 Snooker: World Championship in Sheffield, United Kingdom (Eurosport1/Eurosport1HD)
02:00 NHL, Stanley Cup Playoffs, Lightning – Devils, Game 5 (FOX Sports HD)
08:00 Moto: FIM Endurance World Championship in Le Mans, France (Eurosport2)