Δεν ξέρουμε τι έπαθε ο 33χρονος σέντερ και τα... πέταξε δημοσίως, αλλά από ότι φαίνεται δεν ντράπηκε καθόλου γι' αυτό, αφού στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν απεικονίζεται να γελάει.

Ο πρώην (;) παίκτης των Νικς έφευγε από ένα κατάστημα στην Σάντα Μόνικα και αποφάσισε να... ξεγυμνωθεί (κυριολεκτικά) μόλις έφτασε στην Πόρσε του.

By the way, ο Νόα μπορεί να αγωνίστηκε μόλις σε 7 ματς την περσινή σεζόν, ωστόσο διατηρείται σε καλή κατάσταση.