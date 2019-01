To κορίτσι που έκανε όλο τον κόσμο να παραμιλάει στις Χρυσές Σφαίρες (pics)

Η Kelleth Cuthbert κλήθηκε να μοιράσει μπουκαλάκια με νερό στους διάσημους στο κόκκινο χαλί.

Ωστόσο, η ομορφιά της δεν πέρασε απαρατήρητη και κατάφερε να κάνει photobomb σχεδόν σε όλους τους διάσημους.

Μάλιστα, λίγη ώρα μετά την πρώτη εμφάνισή της δημιουργήθηκε λογαριασμός για χάρη της στο Twitter.

Who wore it better? It's the blue dress challenge. #GoldenGlobes pic.twitter.com/SgrsVqQ1yU

Hey @TheCW, I am now ready for that lead role on an #Arrowverse series. #GoldenGlobes pic.twitter.com/c8ySCfXlP6

— FIJI Water Girl (@watergirlGG) 7 Ιανουαρίου 2019