Σαν σήμερα: Η λόμπα του Σούκερ στον Σμάιχελ στο Euro '96 (vid)

Ο θρυλικός Κροάτης επιθετικός, σαν σήμερα, τη 16η Ιουνίου του 1996 στο «Χίλσμπορο» της Σέφιλντ Γουένσντεϊ, αν και είχε ήδη χριστεί σκόρερ από την άσπρη βούλα σ' εκείνο το ματς με τους θριαμβευτές του 1992, κρατούσε το καλύτερο για το τέλος.

Βγαίνοντας μόνος από αριστερά στο τελευταίο λεπτό και βλέποντας τον Σμάιχελ να έχει απόσταση από την εστία του καθώς έκανε έξοδο για να καλύψει χώρο, ο Σούκερ έσκαψε τη μπάλα ακριβώς πάνω από τον Δανό πορτιέρε, τον οποίο «κρέμασε» με μεγαλοπρεπή τρόπο για να γράψει το τελικό 3-0 εκείνης της αναμέτρησης.

Οι Κροάτες, προτού κάνουν ντόρο στο Μουντιάλ του '98, είχαν αποκλειστεί στα προημιτελικά εκείνου του τουρνουά στην Αγγλία από τους μετέπειτα Πρωταθλητές Ευρώπης, Γερμανούς με το τελικό 2-1.

Remembered as one of the greatest goals in UEFA European Championship history, it was on this day in 1996 that Davor Šuker scored this chip at Hillsborough #swfc pic.twitter.com/4R8y2hRq8o

